NHL se má rozhodnout o startu hokejistů na OH do konce dubna

před 30 minutami

Budou hrát hokejisté z NHL na olympiádě v Koreji? Rozhodne se do konce letošního dubna.

Curych - Zástupci hokejové NHL by se měli do konce dubna definitivně rozhodnout, zda příští rok vyšlou na olympijské hry v Pchjongčchangu své hráče, či nikoli. Ve čtvrtečním rozhovoru s novináři to řekl předseda Mezinárodní hokejové federace IIHF René Fasel. Na něj prý tlačí manažeři jednotlivých týmů v čele s Kanadou a Ruskem, aby si při očekávané neúčasti hráčů ze zámoří nachystali plán B.

"Doufám, že během dvou tří týdnů společně dokážeme najít nějaký kompromis. Do konce dubna potřebujeme s určitostí vědět, jestli se hráči z NHL zúčastní, nebo ne," řekl Fasel. Zároveň naznačil, že pokud by do Pchjongčchangu nejeli, nejspíš by si NHL zavřela dveře i na další hry v Pekingu v roce 2022.

"Mezinárodní olympijský výbor (MOV) bude oproti současné situaci v úplně jiné pozici, takže i jeho návrh smlouvy s NHL by byl zcela jiný. Pokud NHL nevyšle své hráče do Pchjongčchangu, víc ztratí, než získá. Sama se dostane do izolace," dodal Fasel.

Před pár dny se komisař NHL Gary Bettman vyjádřil k účasti hokejistů na olympijském turnaji velmi pesimisticky. Jednání podle něho uvázla na mrtvém bodě a NHL nebude tím, kdo by činil další kroky. Veřejnost by podle Bettmana měla začít brát jako fakt, že většina největších hvězd světového hokeje bude v Pchjongčchangu chybět.

Poslední schůzka NHL s MOV a IIHF se uskutečnila začátkem února. Tedy v době, kdy už chtěla mít NHL jasno. Původně mělo být rozhodnuto dokonce již v polovině roku 2014. Podle Bettmana není na obzoru žádné další pokračování.

Pod pěti kruhy startovaly největší hokejové hvězdy pravidelně od Nagana v roce 1998. Při všech pěti olympiádách hradil náklady MOV, ty se však například při poslední zimní olympiádě v Soči vyšplhaly až ke 14 milionům dolarů. I proto se nyní MOV zatím příliš nemá k tomu, aby i tentokrát pokryl vysoké náklady, které jsou se startem hráčů NHL spojené.

autor: ČTK | před 30 minutami

Související články