Rozhodili hvězdu, ale po kiksu měli namále. Jarůšek trnul: Trenky to málem nevydržely

před 2 hodinami

Odmítla nejrychlejší možné vyřazení. Extraligová Sparta doma porazila Vítkovice 4:3 a snížila stav předkola play off na 1:2. Přitom stačilo pár centimetrů a hokejové klání by šlo do prodloužení. "Trenky to málem nevydržely," komentoval Richard Jarůšek tyčku hostů v poslední minutě.

Takové drama ještě na začátku třetího dějství nikdo nečekal. Zadák Steven Delisle zvýšil na 4:1 a většina z osmi tisíc diváků v O2 areně pomalu začala slavit. Fanoušci v rudých barvách si navíc oddechli, že kouzlo vítkovického brankáře Patrika Bartošáka je pryč. Ani on sám zřejmě nečekal, že propustí nenápadnou Delisleho střelu. Zatímco do Prahy odjížděl jako mág s úspěšností zákroků 97 procent, teď nepřemožitelně nepůsobí. "Trošičku se nám Bartošáka podařilo rozladit, uznal mladík Lukáš Rousek. Sparťané už v Ostravě avizovali, že s hlavní hvězdou soupeře nebudou jednat v rukavičkách. "Říkali jsme si, že je trochu labilnější a budeme do něj chodit, ostatně se na to může těšit i v Praze," prozradil v úterý Jiří Černoch. "Dneska dostal laciný gól," zhodnotil Bartošákovo poslední vystoupení evidentně spokojený Jarůšek. "Už ve Vítkovicích bylo vidět, že nezvládá, jak do něj chodíme." Ironií je, že Pražany nakonec málem potopil vlastní brankář. Matěj Machovský v 54. minutě zkazil rozehrávku a Lukáši Kucserovi v podstatě daroval gól do odkryté brány. A jelikož na kostce najednou svítilo skóre 3:4, hra vypadala úplně jinak. "Je vidět, co s hráči dělají krátké etapy v zápase play off," všiml si kouč hostů Jakub Petr. "Po nešťastné brance na 1:4 si asi každý si myslel, že je hotovo. Ale když jsme se dotáhli na 3:4, hned jsme vyhrávali osobní souboje a konečně měli tlak do brány. Sahali jsme po vyrovnání." Chyběl kousek. Petr Šidlík v poslední minutě nastřelil tyč. "Klasický výpadek," zlobil se Jarůšek. "Asi jsme si mysleli, že máme vyhráno. Vítkovice nás vyvedly z omylu. Tu tyčku slyšel asi každý na zimáku. Nevím, jestli někdo nezkolaboval. Moje trenky to málem nevydržely." Infografika Přehledně: Extraligové play off odstartovalo, mistr bude znám nejpozději 30. dubna projít infografiku Právě Jarůšek, někdejší účastník mistrovství světa, byl jedním ze sparťanských střelců a jeho formace s Rouskem a Kevinem Klímou patřila k nejlepším. On sám přitom neodehrál ani devět minut. "Ale vytěžil jsem z toho dost, což mám radost," řekl. "Musím pokračovat na 110 procent, abych získal důvěru trenéra a měl větší icetime." I on však myslí především na to, aby Sparta doma vyhrála také páteční zápas. Jinak končí. "Bavili jsme se o tom, že když máme nůž na krku, tak hrajeme lépe," připomíná Rousek finiš základní části, v němž svěřenci trenéra Uweho Kruppa čelili pádu do play out. Zajímavé je, že klíčové boje zvládají na vlastním ledě, kde během sezony patřili k nejhorším v extralize. Proti Vítkovicím zlomili Pražané ještě jednu neblahou statistiku. Utkání play off vyhráli po dvanácti porážkách za sebou.

autor: jzp | před 2 hodinami