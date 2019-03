Sparta je "vládní tým", popichuje Olesz. Extraligové play off začíná

před 7 minutami

Od zavedení systému předkola se z úvodních bojů play off hokejové extraligy vyškrábala až do finále pouze Kometa v roce 2012. Dnes vstoupí do vyřazovací části sezony Vítkovice, Sparta, Mladá Boleslav a Zlín a budou chtít, aby byla jejich pouť co nejdelší.

Devátý a desátý tým základní části mají možnost zabojovat o play off od roku 2007. Od té doby postoupilo z předkola celkem 24 mužstev, ale jen šest pak zvládlo i čtvrtfinálovou sérii. Plzeň, Liberec, dvakrát Slavia a naposledy Chomutov před dvěma lety skončily po předkole v semifinále.

Kometa prošla v roce 2012 z předkola až do finále, ale tam nestačila na Pardubice. Ve zbylých osmnácti případech padli vítězové kvalifikace už ve čtvrtfinále, jejich úspěšnost po postupu tedy činí pouze 25 procent.

O co nejdelší tažení se letos pokusí Vítkovice, které se vrací do předkola po dvou letech. V sériích na tři vítězná utkání mají lehce pozitivní bilanci 3:2. Zato jejich soupeř Sparta hrál předkolo poprvé před rokem a proti Liberci neuhráli Pražané jediný bod.

Sparťané proklouzli do desítky definitivně až v posledním kole, ale v jejich případě se rozhodně nedá mluvit o záchraně sezony. Ta by přišla možná s postupem do čtvrtfinále, nicméně ambice Sparty po příchodu německého trenéra Uweho Kruppa mířily mnohem výše.

Pro Vítkovice znamená nutnost bojů v předkole zklamání. V základní fázi sezony dlouho držely pozici v elitní pětce, místy se pohybovaly v těsném závěsu za nejlepšími, jenže šest porážek z posledních deseti zápasů a lepšící se Kometa s Olomoucí shodily Ostravany na sedmé místo.

Předkolo nemůže Vítkovicím ani Spartě stačit

Přestože tabulkově půjdou do série se Spartou v roli mírného favorita Vítkovice, pokoušel se kapitán Rostislav Olesz odehnat tlak a očekávání na stranu soupeře. "Sparta je v uvozovkách pořád vládní tým a její cíle byly jednoznačně vyšší než naše," prohlásil na vítkovickém webu.

Těžko říct, jakou roli sehraje v prestižním souboji mezi hlavním městem a Ostravou domácí prostředí. Zatímco Vítkovice upletly mezi prosincem a únorem šňůru deseti výher před vlastním publikem, avšak venku se jim nedařilo, Sparta na tom byla v základní části přesně opačně.

Pražany může těšit návštěvnost domácích zápasů a opravdová věrnost trpělivých fanoušků, přesto byli doma čtvrtým nejhorším týmem soutěže. Na cizích kluzištích se jim dařilo mnohem více, byť v posledním zápase venku utrpěli v Brně krutý výprask 3:7.

"Současná Sparta je jiná, než kterou jsme po většinu sezony potkávali," prohlásil varovně vítkovický trenér Jakub Petr. Ostatně také sparťané věří, že by mohli v play off zlomit sezonní trápení.

"Nebude to nic snadného, Vítkovice mají kompaktní mužstvo s výborným brankářem," řekl sparťanský matador Jaroslav Hlinka, který se vrátil do šatny Sparty před koncem základní části a nakonec jí v pátečním utkání s Libercem vystřelil předkolo.

Patrik Bartošák z Vítkovic byl s úspěšností 93,53 procenta v základní části nejlepším brankářem soutěže a v play off by nesmírně ambiciózní rodák z Kopřivnice rád prokázal své kvality před odchodem do tábora hlavního rivala z Třince. V ostravském dresu lační po úspěchu.

Matěj Machovský zářil v brance Sparty především na začátku sezony, kdy to po jeho návratu ze zámoří vypadalo, že konečně vyřešil věčně omílaný problém sparťanů s pozicí gólmana. V osobě Jakuba Sedláčka má pak Sparta velmi kvalitní zastoupení, o brankáře se může opřít.

Zlín a Mladá Boleslav v play off poprvé proti sobě

Zatímco Vítkovice a Sparta budou v předkole sezonu zachraňovat, Zlín má účastí mezi desítkou základní cíl splněný. Berany má druhým rokem pod palcem generální manažer Martin Hosták a podruhé za sebou si "ševci" zahrají při snaze o finanční stabilizaci klubu předkolo.

V součtu posledních jedenácti sezon hrají Moravané play off podesáté a vylepšení devátého místa po základní části by pro ně znamenalo krásný úspěch. Zlín se vypořádal s odchody pilířů Robertse Bukartse, Davida Šťastného a koncem kariéry Ondřeje Veselého. A v lednu nabídl lano Liboru Kašíkovi, který se ve "svém" prostředí vrátil do pohody.

Kašík se pokusí zavřít bránu proti Mladé Boleslavi, se kterou se Zlín utká ve vyřazovací části vůbec poprvé v historii. Předkolo hráli Berani dosud dvakrát, před třemi lety zdolali Třinec a vloni vypadli s Olomoucí. Mladá Boleslav se představila v kvalifikaci jen jednou v roce 2017.

Byla to tehdy pořádně hořká zkušenost, protože Středočeši vyhráli první dvě utkání v Chomutově 7:1 a 6:1, jenomže doma si postup nezajistili a rozhodující utkání na ledě Pirátů nezvládli. Oproti loňskému play out už teď Mladá Boleslav svůj výsledek vylepšila, nicméně před začátkem sezony byla stavěna do pozice černého koně, který by ve čtvrtfinále neměl chybět.

Právě ze Zlína přišel reprezentant David Šťastný, přestupovou bombu odpálil svým příchodem Michal Vondrka, bruslaři získali i nadějného Slováka Pavola Skalického. Dlouho to však na ledě pořádně dřelo, změnu přinesli až Miloslav Hořava, Radim Rulík a Pavel Patera.

Nový trenérský triumvirát nakopl papírově silné mužstvo k progresu, ač to na první šestku nakonec nestačilo. Mladá Boleslav by v play off mohla útočit z druhé vlny. Premiérové play off z pozice sportovního ředitele zažije bývalý útočník NHL a boleslavský patriot Radim Vrbata.

Bitva o Masarykův pohár odstartuje dnes v 17 hodin v Ostravě zápasem Vítkovic proti Spartě, který vysílá ČT Sport. Střetnutí Mladé Boleslavi se Zlínem nabídne od 19 hodin O2 TV. Oba vysílatelé extraligy si mezi sebe rozdělili všechna utkání play off.