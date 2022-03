Olomoučtí v předkole už slavili výhru, nakonec se po trenérské výzvě radují Vítkovice

Saúdskoarabské úřady propustily blogera Raífa Badávího, který strávil deset let za mřížemi za urážku islámu. Agentuře AFP to potvrdila jeho manželka. Badáví byl odsouzen k deseti letům vězení a 1000 ran bičem za to, že vyzýval ke konci vlivu náboženství na veřejný život v Saúdské Arábii. V roce 2015 mu Evropský parlament udělil Sacharovovu cenu za svobodu myšlení.

"Raíf mi volal, je na svobodě," řekla agentuře AFP manželka aktivisty Insáfa, která uprchla s dětmi ze Saúdské Arábie do Kanady, a dlouhé roky usilovala o propuštění svého muže. Propuštění agentuře potvrdil i nejmenovaný zdroj ze saúdskoarabských bezpečnostních sil. "Propustili ho dnes," uvedl.

Badáví je zakladatelem internetové stránky Free Saudi Liberals. V roce 2012 byl zatčen kvůli údajné urážce islámu na svém webu a kvůli odpadlictví od víry. Později ho odsoudili k desetiletému trestu vězení, 1000 ranám bičem a pokutě. Prvních 50 ran bičem dostal v roce 2015, po mezinárodních protestech ale úřady zbytek trestu odložily.