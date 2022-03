Jalonen věří v české zlato z MS: Nejsem ale kouzelník, jen obyčejný chlap z Finska

Nový kouč hokejové reprezentace Fin Kari Jalonen by rád pomohl pozvednout celý český hokej. Zdůraznil však, že chce přitom zachovat jeho identitu.

Uznávaný trenér také přes špatné výsledky národního mužstva z poslední doby věří ve zlato z mistrovství světa, které se v květnu odehraje v jeho rodné zemi.

"Moc rád bych českému hokeji pomohl. Zároveň však chci, abyste věděli, že nejsem kouzelník, na to se musíte připravit. Jsem obyčejný chlap z Finska. Hokej se postupem doby změnil, o tom není pochyb. A my se musíme změnit také, je třeba se přizpůsobit," řekl dvaašedesátiletý Jalonen na dnešní tiskové konferenci v Praze, kde ho svaz představil po čtvrtečním jmenování do funkce.

Nástupce Filipa Pešána, jehož vedení svazu odvolalo po neúspěšných výsledcích českého týmu z poslední doby, které vyvrcholily historickým propadákem v podobě devátého místa na olympijských hrách v Pekingu, to ještě jako hráč dotáhl až do NHL. A má za sebou řadu úspěchů i v roli hlavního kouče, ať už na klubové či mezinárodní scéně. Od roku 2000 je členem Síně slávy finského hokeje.

"Osmnáct let jsem hokej (vrcholově) hrál, zhruba dvacet let ho dělám jako trenér. Hokej miluju, je to moje vášeň. A to je asi také ten hlavní důvod, proč jsem přijal tuhle práci. Když mi volal agent ohledně té nabídky, měl jsem hned jasno. Byl jsem ihned připravený do toho jít. Národní tým je pro mě vždycky pocta a stejně tak to vnímám i v tomto případě. To rozhodnutí bylo opravdu velmi rychlé," připomněl Jalonen.

Snadno se nakonec vyřešila i jeho zamýšlená budoucnost. Od příští sezony měl převzít finskou juniorskou reprezentaci. "V tom nebyl absolutně žádný problém, ani v nejmenším. Mluvil jsem s trenérem reprezentace Jukkou Jalonenem, ale i s generálními manažery A-týmu i mužstva do 20 let. Když se dozvěděli, že bych to rád ještě změnil a převzal místo finské dvacítky českou seniorskou reprezentaci, tak ihned říkali: 'Kari, tohle musíš vzít, takové nabídky přicházejí jednou za život'. A já jsem jim vděčný za to, že to takhle vnímají," ocenil Jalonen.

V Česku je již více než dva týdny. "Viděl jsem čtyři zápasy české extraligy a potěšilo mě, co jsem viděl. Čeští hráči jsou šikovní, rychlí a dobří bruslaři, ale rád bych do toho vnesl také něco navíc ze své strany. Jsou věci, které je třeba pozměnit a napravit. Jednou z nich je třeba plán pro zápas. Ale ta identita se bude rozhodně držet českého hokeje. Chci se určitě držet toho, co je českému hokeji vlastní, a nechci dělat žádné velké a převratné změny."

Konkrétnější být zatím nechtěl. "Všechno proběhlo docela rychle, takže zatím je brzy říkat, jaký hokej bychom chtěli předvádět, ale už brzy budeme tyhle věci řešit. Je třeba být hlavně pozitivní. Jak mi připomněl Jukka Jalonen, když jsme si spolu volali - Finové všechny klíčové zápasy vyhráli o gól. A o tom to celé je, že stačí dát jen o gól víc než soupeř," podotkl Jalonen.

"Chci, abychom hráli hodně bruslivý hokej, ale chci přinést i něco nového. To je také důvod, proč sleduji extraligu a koukal jsem zpětně na zápasy z olympiády i další utkání českého týmu. Už vím o pár věcech, které potřebujeme změnit. Je jen velmi tenká hranice mezi výhrou a porážkou. Může to pak být klidně o jedné dobré přihrávce," dodal.

Věří, že dva měsíce, které zbývají do mistrovství světa ve Finsku, budou dostatečně dlouhou dobou na přípravu. "Už velmi brzy se potkáme s asistenty Liborem Zábranským a Martinem Eratem a začneme dolaďovat, co a jak. Snad 28. března by nám měl začít přípravný kemp. Rád bych, aby nakonec byli ti správní hráči na těch správných postech. Ale máme před sebou celkem dvanáct přípravných utkání, než pojedeme na šampionát, což je docela hodně času," uvedl Jalonen.

Přes dlouhé čekání na cenný kov z velkých akcí věří, že Češi mohou pomýšlet v květnu ve Finsku úplně nejvýš. "Je jen jediný cíl, který máme na mistrovství světa před sebou. A tím je zlato. Musíme mít nějaké sny a cíle. Budou je tam mít všichni, ale já věřím, že je to cíl, na který je možné dosáhnout," prohlásil Jalonen.

Právě Finové budou na závěr skupiny v Tampere soupeřem národního mužstva. "Nevnímám jako něco divného, že přijedu do Finska s českou reprezentací. Bude to zábava. Bude ale určitě něco speciálního, až narazíme na finský tým," připustil Jalonen, jenž dovedl Finy na MS 2016 ke stříbru.

Jeho profesní záběr by se však neměl dotýkat pouze českého A-týmu. "Máme plán na to, abychom se pokusili trochu nastartovat český hokej, rád bych se kvůli tomu potkal i s trenéry klubů české extraligy, ale až liga skončí, teď je chci nechat v klidu. Moc rád bych pomohl zdejšímu svazu i v tomhle směru. Chci být na dvacítkách a vidět mladé české kluky. Oba šampionáty bychom si pak chtěli detailněji zhodnotit," nastínil Jalonen.

Český hokej poznal blíže již díky působení ve Lvu Praha, s nímž v roce 2014 postoupil až do finále KHL. "Když jsem přilétal, měl jsem pocit, že se vracím domů, mám na Prahu skvělé vzpomínky. Byl to pro celý ten tým úžasný rok. Skvělá sezona, užívali si to fanoušci, paráda. Je to určitě jeden z vrcholů mé trenérské kariéry, i když trochu smutný tím, že jsme prohráli. Věřím ale, že ještě více takových vzpomínek budu mít po mistrovství světa ve Finsku," podotkl Jalonen.

Z té doby také zná pár českých slovíček. "Ta však opravdu nemohu říkat nahlas, když to pak bude v televizi," přiznal s úsměvem Jalonen.

A co dělal v Praze po dobu dosavadního pobytu? "Všechno možné. Já tohle město opravdu miluju. Praha je plná historie se spoustou krásných a zajímavých míst, ale i restaurací, kde je možné si dát dobré jídlo a zapít to výborným pivem," pochvaloval si Jalonen. "Jsem tady zatím sám, možná dorazí má žena, ale já jsem tady hlavně proto, abych dělal svou práci. A na tu je potřeba mít pro sebe hodně času," dodal.