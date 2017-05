Posilami Mladé Boleslavi jsou Kotvan, Říha, Němeček či Knotek

před 47 minutami

Mladá Boleslav - Novými posilami hokejistů Mladé Boleslavi jsou obránci Oldrich Kotvan ze Zlína, Jiří Říha z Jihlavy, David Němeček z Plzně, Ronald Knot z prvoligové Slavie a útočníci Tomáš Knotek z Hradce Králové a Petr Mrázek z Olomouce. Naopak Bruslařský klub opouští brankáři Jan Lukáš, Tomáš Halász, beci Tomáš Voráček, Jan Holub, Jiří Kučný a forvardi Tomáš Urban, Tomáš Pospíšil, Ivan Ďurač a Vít Jonák.

Šestadvacetiletý Kotvan byl v uplynulé sezoně s 20 body z 50 utkání devátý v produktivitě obránců v základní části extraligy. "Patří dlouhodobě k nejlepším obráncům v extralize. Vyhovuje i svojí postavou, je to řízný bek, který je schopen zajistit si respekt před vlastní bránou a zároveň je schopen i kvalitní hry na modré čáře," řekl klubovému webu sportovní manažer Mladé Boleslavi Luděk Bukač.

O dva roky mladší Říha hostoval v Jihlavě z Liberce a vytvořil s 20 vstřelenými brankami nový rekord základní části první ligy, svou trefou zajistil Dukle i postup do extraligy. "Říha byl dle mého názoru vůbec nejlepším hráčem celé první ligy. Je to hráč s obrovským potenciálem, který nám jako obránce pomůže jak svým ofenzivním laděním, tak důrazem v defenzivě," prohlásil Bukač.

Posílení ofenzivy si slibuje od sedmadvacetiletého kladenského odchovance Knotka. "V play off byl nejlepším hráčem Hradce. Do hry máme hodně koncových hráčů-praváků, leváka potřebujeme, hlavně do přesilovek. Taky trochu doufáme, že naváže na spolupráci s Pacovským a Stříteským, se kterými se dobře zná z mládežnických reprezentací," řekl Bukač.

Defenzivu Mladé Boleslavi obmění také jednadvacetiletý Němeček a o rok starší Knot. "David Němeček hrál v play off v první obranné dvojici Plzně, s Kadlecem odehrál vynikající zápasy. Prošel všemi mládežnickými reprezentacemi, je to bek s velkým potenciálem. Je důrazný před bránou a dost si od něj slibujeme," podotkl Bukač.

Knot byl v uplynulé sezoně kapitánem Slavie a do nejvyšší soutěže se vrací po dvou letech od sestupu Pražanů. "Je to obránce, který ve svém ročníku patří mezi to nejlepší v republice. Má zkušenosti z mládežnických reprezentací, na Slavii dlouhodobě předváděl velmi dobré výkony. V posledních dvou letech patřil v první lize k nejlepším obráncům. Má velmi dobré předpoklady být ještě lepší," doplnil Bukač.

Dvaadvacetiletý Mrázek hostoval v uplynulé sezoně z Komety Brno nejdříve v prvoligové Třebíči, a pak v extraligové Olomouci. Po dvou letech v týmu Des Moines Buccaneers v zámořské juniorské USHL se vrací do Boleslavi dvacetiletý gólman Jan Růžička. Ze Spokane z WHL přicházejí útočníci Ondřej Najman, který je synovcem nového kouče Patrika Augusty, a Pavel Kousal. Novou smlouvu podepsal útočník Lukáš Žejdl a klub uplatnil opci i na brankáře Dominika Groha.

