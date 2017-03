Byli jsme jako Barcelona, rozplýval se kat Boleslavi Vondrka. Růžičku čeká tisící zápas

před 41 minutami

Chomutov oplatil ve čtvrtek Mladé Boleslavi alespoň částečně jeden z předchozích debaklů v předkole play off a vynutil si tak čtvrtý zápas. Výkon Pirátů chválil kapitán Michal Vondrka, kterému se proti Bruslařům daří. Trenér Vladimír Růžička oslaví v pátek jubileum.

Mladá Boleslav - Hokejový útočník Michal Vondrka potvrdil, že se mu v této sezoně v Mladé Boleslavi daří. Kapitán Chomutova se dvěma góly podílel na výhře 5:1 na ledě Bruslařského klubu a Piráti snížili stav série předkola play off na 1:2. Čtyřiatřicetiletý odchovanec Českých Budějovic nastřílel v Mladé Boleslavi pět branek ve třech zápasech.

"Hraje se mi tady dobře, ale záleží i na momentální formě a mně se teď hraje dobře. Nechci to zakřiknout, ale chtěl bych to zopakovat i v dalším zápase. V pátek to bude těžké, ale kdyby se mi povedlo nakopnout mančaft a vyhráli jsme, bylo by to úžasné," řekl Vondrka novinářům po výhře, kterou si Chomutov vynutil čtvrtý duel série.

Předešlé dva domácí zápasy Severočeši jednoznačně prohráli a každý další nezdar v předkole pro ně znamená konec sezony. "Z mužstva bylo dnes cítit odhodlání, už od rána to bylo jiné než předtím. Myslím, že kluci si konečně uvědomili, o co jde a budu rád, když to zopakujeme i v pátek," uvedl nejproduktivnější hráč Chomutova v základní části.

Chomutovští hráči předešlé neúspěchy 1:7 a 1:6 řešili mezi sebou i s trenéry. "Něco jsme si řekli. Nechci říct, že jsme si vyčistili stůl, ale dali jsme si do hlav, co máme hrát. Změnili jsme to, oproti předchozím zápasům jsme hráli dobře defenzivně a vyšlo to. Hráli jsme jako Barcelona," usmíval se Vondrka.

Fakt, že duel skončil tentokrát jednoznačnou výhrou Chomutova, neřešil. "Je to vysoký výsledek, ale jde jen o prohry a výhry. Je jedno, zda je to 1:0 nebo 6:1. Vyhráli jsme a budeme to chtít v pátek zopakovat," podotkl.

Růžička se zapíše do historie

Pirátům hodně pomohly branky v úvodu, první třetinu vyhráli 3:0. "To vždy mančaft nakopne. Stejně jako oni dali na začátku góly u nás, tak se to teď otočilo. Pomohlo to, ale nejdůležitější bylo, že jsme pořád hráli to, co jsme si řekli," dodal Vondrka.

S jeho slovy souhlasí i trenér Vladimír Růžička, kterého v pátek čeká jubilejní tisící extraligový zápas v roli hlavního trenéra. Na tuto metu ještě žádný jiný kouč nedosáhl. "Na rozdíl od předešlých dvou domácích utkání jsme měli výborný vstup. Hokej je o gólech a nám se podařilo dát tři góly v úvodu. Hráči poté získali sebevědomí, stejně jako Boleslav u nás, kde pak hráli lehce a my jsme byli zaskočení," řekl.

Nezapomněl pochválit ani gólmana Jána Laca, jenž pustil z dvaadvaceti střel jedinou: "Výborně chytal brankář a jsme rádi, že můžeme přijet v pátek. Vrátili jsme se do hry a budeme bojovat dále."

