Ujčík s Augustou by měli převzít hokejisty Mladé Boleslavi

Neúspěch hokejistů Mladé Boleslavi v předkole play off hokejové Tipsport extraligy si vybírá svoji daň. Františka Výborného by měl na trenérské pozici dle serveru iDNES.cz nahradit bývalý český reprezentant Viktor Ujčík s Patrikem Augustou.

Mladá Boleslav - Novými trenéry hokejistů Mladé Boleslavi by se podle serveru iDNES.cz měli stát Viktor Ujčík a Patrik Augusta, kteří v současnosti pracují v prvoligové Dukle Jihlava. Nahradili by Františka Výborného, jenž vedl středočeský klub pět let a po vyřazení v předkole play off mu skončila smlouva.

Mladá Boleslav vedla v předkole nad Chomutovem 2:0 na zápasy, pak ale třikrát prohrála. Tým tak nedokázal navázat na semifinálovou účast z minulé sezony.

Generální manažer klubu Jan Tůma uvedl, že v mladoboleslavském realizačním týmu nastanou změny. "Máme připraveny změny, ale chceme je prezentovat ve správný čas. Změny budou, to nezastíráme," řekl deníku Sport.

Skončit by měl rovněž sportovní manažer David Výborný, trenérův syn, kterého má podle iDNES nahradit Luděk Bukač mladší.

