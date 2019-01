Ton: Plekanec dře ještě více než Jágr. A Břízův úlet? V tomto směru je nepoučitelný

před 32 minutami

Se Spartou získal dva extraligové tituly a od začátku této sezony vystupuje v roli experta na O2 TV. Bývalý kanonýr Petr Ton proto dění nejen okolo svého srdcového klubu sleduje velmi podrobně. Výbuch sparťanského bosse Petra Břízy v zápase s Pardubicemi nepochopil. Angažmá Tomáše Plekance v Kometě považuje za velmi přínosné, navzdory jeho časové omezenosti.

Mezi prohrami s Pardubicemi a Chomutovem vydřela Sparta tři body v zápasech proti Mladé Boleslavi a Olomouci. Musí vítězit zásluhou tvrdé práce? Na víc momentálně nemá?

O tvrdé práci mluví dlouhodobě. Druhá věc je, že ostatní týmy, kterým se nedaří, také tvrdě pracují. Když jsem komentoval utkání Sparty proti Pardubicím, vypadalo to, jako by se oba týmy nacházely úplně na dně, nejen Pardubice. To byl jeden z nejhorších výkonů Sparty, co jsem od svého konce viděl. Když se setkají taková dvě mužstva, to ofenzivní trápení se ještě více prohlubuje. Proto má Sparta momentálně špatnou bilanci, hlavně v domácích zápasech.

Těsná vítězství chutnají báječně, ale časem by měla přinést do kabiny onu kýženou pohodu. Takhle nelze vyhrávat dlouho, ne?

Do pohody se tým dostane výhrou s vyšším rozdílem. Jakmile je to 1:0 a podobně, musím se spoléhat na brankáře, že má skvělý den. V Olomouci už to bylo 3:0 s gólem do prázdné branky, ale pořád je to vyrovnané. Stojí to hodně fyzických i psychických sil.

Líbí se vám styl Uweho Kruppa, na který Sparta přešla?

Jako bývalému ofenzivnímu hráči se mi tolik nelíbí. Zároveň ze začátku jsem to musel respektovat, v říjnu a listopadu dokonce Sparta tabulku vedla, i když to pořadí nebylo kompletní. Bylo to účelné. Brankář chytal, nedávali tolik gólů, ale vyhrávali a bodovali. Pak přišla šňůra domácích zápasů, ve kterých neuspěli, a kdo chce hrát o šestku, musí se mu doma dařit. Navíc je Sparta nejčastěji vylučovaným týmem, neustále hraje v oslabení, většinou dostává první góly a potom musí dotahovat. To jsou věci, při kterých jde psychika pomalu dolů. Je třeba říct, že od útočníků se asi očekává větší bodový příspěvek.

Co jste říkal na výbuch šéfa Petra Břízy, který si ve zmiňovaném zápase s Pardubicemi vylil vztek na rozhodčích a dostal pokutu 30 tisíc korun? Potvrzuje to sparťanskou nepohodu?

Břízka je tím pověstný. Spíš mě zaráží, že je nepoučitelný (úsměv). Co od toho mohl čekat? V této sezoně už to předvedl i Salfa (Dušan Salfický, generální manažer Pardubic, pozn. red.), Břízka několikrát v minulých letech. Týmu to v tu chvíli nepomůže, hráči to možná ani nevědí. Upozorňuje na sebe v negativním světle. Chápu, že jako šéf klubu hrozně moc chce, ale dá se to řešit i jinak. Vloni to řešil Michal Broš (sportovní manažer Sparty), který adresoval stížnost na rozhodčí Vladimíru Šindlerovi (předseda komise rozhodčích) a měl to určitým způsobem podložené. Teď to bylo momentální selhání.

Nedávno přivedla Sparta dva další útočníky Blaira Jonese a Kevina Klímu. Bylo podle vás potřeba tímto způsobem doplnit útok?

Pokud se týmu nedaří a není v šestce, kde by ho vedení chtělo mít, přichází různí hráči. Nejsem manažer, nejsem u toho dění, ale můj názor je, že nyní se do Sparty moc špičkových hráčů nehrne. Rád se budu mýlit, ale myslím, že ani tito dva hráči je nevytrhnou. Osobně bych to stavěl na mladých klucích, kteří mají lauf a v juniorce patří k nejlepším v republice.

Docela nečekaným tahem je příchod Jakuba Sedláčka na pozici druhého brankáře. Očekával jste, že bude chtít Sparta přivést prověřeného muže na místo za Matěje Machovského?

Udělala se rošáda s Kometou a Zlínem. Sedláček se objevil na trhu a já tu volbu chápu. Matěj Machovský a Patrik Bartošák z Vítkovic patří mezi nejvytíženější brankáře, asi nebyli spokojeni s Davidem Honzíkem. Jestli se chce Sparta zvednout, a pořád zbývá dost zápasů, řeklo si vedení, že té šance využije. Navíc zřejmě nebyl Sedláček nejdražší.

Dnes čeká Spartu bitva proti souputníkovi v boji o pozice pro play off. Jsou pro ni zápasy se Zlínem vyhrocenější než ostatní? V říjnu skončilo utkání v Praze pořádnou melou.

Od jisté doby ano. V roce 2010 se ve Zlíně odehrál zápas s rekordními tresty, s historickou bitkou a od té doby je to vyhrocenější. V play off 2006 jsme proti Zlínu otočili sérii ze stavu 0:2, o tři roky později jsme je vyřadili poměrem 4:1, takže v play off to byl pro Spartu dobrý soupeř. Ale obecně patří k těm nejméně oblíbeným, to jsem poznal i v Brně. Někdo to nazýval filmováním, někomu se nelíbil styl hokeje, který předváděli.

Kometa se dlouho držela uprostřed tabulky, ale po příchodu Tomáše Plekance a návratu Martina Erata se zvedá. Berete tyto dvě posily jako určitou pojistku pro pozici v první šestce?

Kometa nejspíš nebyla spokojena s brankáři Langhamerem a Kašíkem, když oba odešli, a v dnešním hokeji dělá gólman strašně moc. Svou pohodu přenáší na celý tým. Samozřejmě, když přijdou hráči jako Erat a Plekanec, nabije to mužstvo energií. Ostatní kluci se na ně koukají, trénují s nimi. Pleky tam bude jen od 15. února, ale i tak Kometě velmi pomůže svými zkušenostmi, a hlavně přístupem ke všemu. Všichni opěvují Jardu Jágra, ale podle mě je Tomáš ještě o hodně větší dříč.

Přestože se tým Komety po druhém titulu výrazněji proměnil, letos vypadá ladění formy na play off stejně jako v předchozích letech. Brňané znovu okupují pozice mezi čtvrtým a šestým místem.

Mají šéfa, který to takhle drží. Mají dlouhodobě nejnavštěvovanější halu v republice, a pokud by měli kapacitu 10 nebo 12 tisíc, bylo by podle mě stejně vyprodáno. A tým se připravuje na tu nejdůležitější část sezony. Libor Zábranský to dovede mezi fanoušky a sponzory skvěle držet, že se nepanikaří a netlačí se na to, aby skončili dobře v základní části.

Myslíte, že se do Brna vrátí Marek Čiliak ze Slovanu, anebo půjde Kometa do play off s dvojicí Karel Vejmelka a Lukáš Dostál?

Těžko říct. Proslýchá se, že na tom Slovan znovu není finančně dobře, takže je otázka, jestli bude znovu mužstvo rozprodávat. O Marka zájem určitě je, extraligu nechytal nikde jinde. Momentálně se daří Vejmelkovi, jak říkal i brněnský trenér a majitel, ale pokud se šance Čiliaka získat naskytne, možné je všechno. Je to o jednáních, a především o penězích.