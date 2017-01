Pardubice pod Holaněm zabraly a porazily v prodloužení Třinec 5:4, na dno tak spadly opět Vary

před 31 minutami

Nový kouč Dynama Miloš Holaň prožil vítěznou premiéru, když Pardubice na vlastním ledě přehrály Třinec 5:4 v prodloužení. Odpoutaly se tak ode dna, kam naopak spadly Karlovy vary po prohře 1:3 v Chomutově.

Pardubice - Hokejisté Pardubic porazili ve 40. kole extraligy Třinec 5:4 v prodloužení a odlepili se z poslední příčky. Nový kouč Dynama Miloš Holaň prožil vítěznou premiéru, Východočeši přerušili sérii šesti porážek. Oceláři naopak poprvé v sezoně ztratili čtyři zápasy v řadě. O výhře domácích rozhodl druhou trefou útočník Petr Sýkora, obránce Nicholas Schaus připojil čtyři nahrávky.

Domácí trenérský triumvirát Holaň, Marek, Janecký vsadil v prvním utkání po pondělním jmenování na Hübla v brance a v porovnání s posledními zápasy zcela přeskupil složení útočných formací. Od úvodního buly se lišilo i nasazení a chuť do hry v podání Dynama.

Jen co přečkalo bez úhony brzkou přesilovku, srovnal si v sedmé minutě při dorážce kotouč na holi Rolinek a otevřel skóre. Přesně po deseti odehraných minutách bylo ale vyrovnáno, když vyražený puk po Rákosově zakončení poslal nešťastně za záda svého gólmana obránce Bokroš.

Přišlo však špatné střídání Ocelářů, kvůli němuž zamířil na trestnou lavici Hrňa, strávil tam však jen deset vteřin. Zpět do hry ho poslal snadno dorážející Redenbach po Schausově nahození a Rolinkově prodloužení dráhy puku. V 18. minutě bylo však znovu vyrovnáno, když domácí zapomněli na Hrňu a ten bez přípravy prostřelil Hübla.

Do třetice šli Pardubičtí do vedení v 27. minutě zásluhou Berana, jenž přes dva bránící hráče zkusil mezi kruhy štěstí ranou zápěstím a Hamerlík nestačil zasáhnout. Zvýraznit náskok mohl v přesilovce Redenbach, jenže neuspěl.

Ve třetím dějství začali Třinečtí lépe bruslit a domácí měli rázem problémy. Dokonce i v přesilovce, kdy se protlačil do zakončení Kane a dobře mířeným bekhendem pod horní tyč vyrovnal na 3:3. V 46. minutě navíc dostal hodně prostoru na zamíření z mezikruží Roth a Třinec vedl.

Záhy však bylo znovu vyrovnáno, když od modré čáry napřáhl kanonýr Petr Sýkora. Oceláři si tak užívali těsné vedení pouze 91 sekund. Sami pak měli do konce základní hrací doby hned několik možností rozhodnout, jenže Hübl byl proti a zápas dospěl do prodloužení.

V něm čelili Oceláři přesilovce domácích čtyři na tři poté, co špatně vystřídali, ale krátce poté, co se přehoupla do druhé poloviny, fauloval Rolinek. Při následné početní výhodě Třince zlomil Roth při střele hůl a domácí po perfektní kombinaci rozhodli gólem 5,8 vteřiny před koncem. Hrdinou se stal Petr Sýkora.

Piráti rozhodli ve druhé třetině

Chomutova přehráli Karlovy Vary 3:1, prodloužili domácí sérii výher na tři po sobě jdoucí zápasy a spravili si chuť po debaklu v Hradci Králové. Piráti zápas rozhodli ve druhé třetině, kdy se dvakrát střelecky prosadili. Energie tak klesla opět na poslední místo. Útočník domácích Vladimír Růžička mladší se po návratu do sestavy prosadil ve všech třech utkáních, které odehrál.

Hradec Králové vyhrál v Mladé Boleslavi 5:3 a připsal si už sedmý triumf z posledních osmi zápasů. Dvěma góly k ní pomohl lotyšský útočník Andris Džerinš a vítězný gól zaznamenal exmladoboleslavský Richard Jarůšek. Středočeši doma potřetí za sebou nebodovali.

40. kolo hokejové extraligy:

HC Dynamo Pardubice - HC Oceláři Třinec 5:4 v prodl. (2:2, 1:0, 1:2 - 1:0)

Branky a nahrávky: 7. Rolinek (Havlík, Schaus), 15. Redenbach (Rolinek, Schaus), 27. M. Beran (Schaus), 47. P. Sýkora (Redenbach, Rolinek), 65. P. Sýkora (Schaus, Nahodil) - 10. Rákos, 18. Hrňa (Marosz, J. Petružálek), 42. Kane, 46. Roth (Adamský, Irgl). Rozhodčí: Úlehla, Pešina - Frodl, Zavřel. Vyloučení: 4:7. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 6119.

Pardubice: J. Hübl - Schaus, Havlík, Nedbal, Čáslava, Ščotka, Leduc, Bokroš, Zajíc - P. Sýkora, Redenbach, Rolinek - M. Beran, Tomášek, Hubáček - Bárta, Nahodil, Starý - F. Zadina, Poulíček, M. Kaut. Trenéři: Holaň, Marek a Janecký.

Třinec: Hamerlík - Roth, Galvas, Hrabal, Krajíček, Nosek, M. Doudera - Dravecký, Kreps, Rákos - Irgl, Kane, Adamský - Hrňa, Marosz, J. Petružálek - J. Sýkora, Špirko, Chmielewski. Trenéři: Kýhos a Mucha.

Piráti Chomutov - HC Energie Karlovy Vary 3:1 (1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 12. V. Růžička ml. (Flemming, Kämpf), 25. Valach (Hlava), 27. Koblasa (Kämpf, Rutta) - 23. Gríger (Davídek). Rozhodčí: Šír, Pražák - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 5:6, navíc M. Rohan 5 minut a do konce utkání, Mikulík (oba K. Vary) 10 minut a do konce utkání. Využití: 1:0. Diváci: 4371

Chomutov: J. Laco - Flemming, Dlapa, Valach, Skinner, Rutta, Kudělka - Vondrka, Huml, Tomica - Skokan, V. Růžička ml., Sklenář - Koblasa, Kämpf, Poletín - Hlava, D. Kaše, Lauko. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.

Karlovy Vary: Závorka - Dujsík, Sičák, Benák, Tomáš Dvořák, Rýgl, M. Rohan, Baldajev - Harkabus, Tuominen, T. Rachůnek - Mikulík, Skuhravý, D. Kindl - Gorčík, Dušek, Stloukal - Davídek, Gríger, Vachovec. Trenéři: Tlačil a Antonik.

HC Verva Litvínov - HC Olomouc 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 9. Škůrek (Vyrůbalík, Skladaný), 24. Rác, 47. Strapáč. Rozhodčí: Hradil, Bejček - Komárek, Ondráček. Vyloučení: 4:6. Využití: 0:1. Diváci: 4529.

Litvínov: Janus - Gula, Kubát, K. Pilař, Z. Sklenička, F. Pavlík, Frolo - Gerhát, V. Hübl, Lukeš - M. Hanzl, R. Hanzl, J. Černý - M. Hořava, K. Reichel, Trávníček - Dufek, Válek, Jurčík. Trenéři: Rulík, D. Stránský a Šlégr.

Olomouc: Konrád (14. - 15. Falter) - Škůrek, Vyrůbalík, Jaroměřský, Ondrušek, Houdek, Rašner, J. Galvas - Skladaný, J. Knotek, Laš - Eberle, Roman Vlach, Strapáč - Rác, T. Mikúš, Holec - Fořt, Herman, Burian. Trenéři: Venera a Tomajko.

BK Mladá Boleslav - Mountfield Hradec Králové 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)

Branky a nahrávky: 17. M. Látal (Voráček, Vampola), 30. Kurka (Klepiš), 46. Urban (Voráček, Orsava) - 11. Džerinš (Jar. Bednář, Gregorc), 25. Dej, 41. Džerinš (Dej, Jar. Bednář), 42. Jarůšek (Picard, Dragoun), 60. Jar. Bednář (Dej). Rozhodčí: Hribik, M. Petružálek - Rozlílek, Kokrment. Vyloučení: 4:3. Využití: 0:2. Diváci: 3256.

Mladá Boleslav: Maxwell - Trončinský, Holub, Kurka, Jan Hanzlík, Bernad, Voráček, Štich - Hyka, Musil, Lenc - Orsava, Klepiš, L. Pabiška - Jonák, Vampola, M. Látal - Urban, Žejdl. Trenéři: F. Výborný a Žabka.

Hradec Králové: Rybár - Čáp, Vydarený, Gregorc, Dietz, Štajnoch, Newton, Plášil - Köhler, Džerinš, Šimánek - Jar. Bednář, Kukumberg, Dej - Jarůšek, Dragoun, Picard - R. Pavlík, Šafránek, T. Knotek. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.

HC Kometa Brno - PSG Zlín 2:4 (1:0, 0:1, 1:3)

Branky a nahrávky: 4. Haščák (Vincour, F. Král), 57. J. Káňa II (Trška, Vincour) - 34. Říčka (Blaťák, P. Holík), 45. Kotvan (Marušák, P. Holík), 50. P. Holík (D. Šťastný), 60. Řezníček. Rozhodčí: Čech, Hejduk - Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 2:2. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 7700 (vyprodáno).

Brno: Čiliak - O. Němec, F. Král, Štencel, Trška, Gulaši, L. Zábranský ml, Vágner, Malec - Vincour, L. Čermák, Haščák - H. Zohorna, V. Němec, J. Káňa II - R. Zohorna, Nečas, M. Kvapil - Dostálek, F. Dvořák, Dočekal. Trenéři: L. Zábranský st., Pešout, Pokorný a Haken.

Zlín: Kašík - Marušák, Kotvan, Matějíček, Blaťák, Řezníček, Žižka - D. Šťastný, P. Holík, Říčka - Bukarts, Popelka, Honejsek - Okál, Chytil, O. Veselý - Kubiš, Sedláček, Ostřížek. Trenéři: Robert Svoboda, M. Hamrlík a R. Hrazdira.

Bílí Tygři Liberec - HC Škoda Plzeň 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 3. Šimek (Svačina), 48. Valský (Šimek, Radivojevič), 60. Radivojevič (J. Stránským Vitásek) - 20. Indrák (Němeček). Rozhodčí: Bulanov (Rus.), Lacina - Bláha, Špůr. Vyloučení: 3:5, navíc Lakatoš (Liberec) 10 min. Využití: 1:0. Diváci: 6046.

Liberec: Lašák - Šimek, Vitásek, Mojžíš, Jánošík, Pyrochta, Derner, Jan Bednář - Svačina, P. Jelínek, Mikyska - Valský, Bulíř, Radivojevič - J. Stránský, Bližňák, Bartovič - Ordoš, Vantuch, J. Vlach, od 26. navíc Lakatoš. Trenéři: Pešán a Mlejnek.

Plzeň: Machovský - Němeček, P. Kadlec, Pulpán, Čerešňák, Moravčík, D. Sklenička - D. Kubalík, Kratěna, T. Svoboda - Stach, Preisinger, Indrák - Lev, Kracík, Hrnka - Schleiss, Koreis, Vondráček. Trenéři: Martin Straka, Čihák a Jiří Hanzlík a Vlasák.

