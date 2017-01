Pardubice jsou v rozkladu, odvrácení baráže je sci-fi, říká Hašek. Návrhy na spolupráci odpinknul

před 1 hodinou

Nový vlastník, nové vedení, noví trenéři. Aby poslední Pardubice zachránily mizernou sezonu, udělaly radikální kroky. Klubová legenda Dominik Hašek se na nich mohl podílet, ale odmítl. Bouřlivý vývoj každopádně sleduje, přičemž optimismem zrovna nesrší. Odvrácení baráže považuje za sci-fi. "Uvidíme, jak to půjde dál. Mužstvo už druhým rokem vypadá, že je v rozkladu. Nová trojice trenérů to bude mít hrozně těžké," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Snad kromě hráčského kádru nezůstalo v Pardubicích nic při starém. Jak na vás rozsáhlé změny působí?

Doufám, že povedou k lepšímu, ale nevím. V posledních dvou letech už tam bylo tolik změn, že už je k nim člověk spíš skeptický, přesněji řečeno, že přestává věřit. Snad tahle změna na rozdíl od předchozích někam povede.

V pátek tým odstartuje poslední čtvrtinu základní části, na mimobarážové příčky ztrácí 15 bodů. Může takhle propastný rozdíl smazat?

Odstup už je hrozně velký a mužstvo není tak dobré, aby ho dohnalo. Šance je, ale spíš v rovině science-fiction. Liga je každopádně součástí přípravy na baráž, takže je důležité, jak teď budou hrát.

Kde podle vás mužstvu schází kvalita?

Neříkám, že nemá vůbec žádnou kvalitu. Myslím si, že ji má. Určitě mělo hrát v první desítce, možná i trochu výš. Kvalita tam tedy je, ale kluci se neuměli dát dohromady, o to je to celé smutnější. Teď je nejpodstatnější, aby se udrželi. Další změny pak musí přijít v letních měsících.

Součástí nového trenérského týmu jsou asistenti Pavel Marek a Otakar Janecký. S oběma jste kdysi dávno hrál. Co o nich můžete říct?

Oba dva jsou moji výborní kamarádi. Pavel Marek seděl vedle mě v kabině. S Otou jsme spolu hráli v nároďáku. Strávil jsem s nimi velkou část kariéry. Jsem rád, že tam jsou. Pavel byl dlouho pryč, pracoval v úspěšném mužstvu. Ota byl trošku mimo hokej, ale je to také Pardubák tělem i duší. Nemyslím, že tam přijdou a okamžitě udělají zlom, ale situaci v kabině můžou zlepšit. Tomu věřím.

Vás nikdo neoslovil, abyste se v klubu angažoval?

Pardubický hokej budu podporovat pořád, dokonce jsem mluvil s jedním člověkem z nového vedení, ale spíš v rovině, že když bude třeba, někde se ukážu. Jde tedy spíš o mediální podporu. Pro Pardubice chci něco udělat, ale nechci se angažovat v denní práci. Nemám na to čas.

Když se během krize Pardubic začalo intenzivně mluvit o změně majitele, ani na chvíli jste neuvažoval o pomoci?

To ne. Situace mě samozřejmě zajímala, sledoval jsem ji a mluvil s určitými lidmi. Když mi ale někdo něco naznačil, hned jsem ho odpinknul, že nemám čas.

Pardubice letos zaujaly třeba i tím, že vystřídaly šest brankářů. Zažil jste někdy takovou situaci?

Ne, tohle je opravdu výjimečné. Tím, že se jich vystřídalo tolik, je vidět, že chyba nebude jenom v nich. Je škoda, že Pardubice nedokázaly udržet Kacetla, ale asi to bylo těžké, když je z Hradce. Co jsem slyšel, v mužstvu měl největší důvěru.

Překvapilo vás, že se klub rozloučil s brankářem Brandonem Maxwellem, který měl loni i letos velmi slušné statistiky?

Nepřekvapilo. K něčemu tam došlo, i když nevím přesně, o co šlo. Někdy se taková rozhodnutí musí udělat.

Maxwell podle bývalého trenéra a manažera Pavla Rohlíka není vítězný typ.

Do kabiny nevidím, takže těžko říct. Rohlík za to v tu dobu zodpovídal, takže se snažil udělat nějaké změny. Nakonec se ukázalo, že nebyly správné. Uvidíme, jak to půjde dál. Mužstvo už druhým rokem vypadá, že je v rozkladu. Nová trojice to bude mít hrozně těžké.

