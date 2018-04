Nehrajeme špatně, ale... Kometě to tam padá, štěstí se teď musí přiklonit k nám, věří Vlach

před 1 hodinou

Třinec vyprodukoval v obou finálových zápasech na ledě Brna více střel než soupeř, ale nezískal ani bod a pustil Kometu do trháku. Roman Vlach se vrátil do hry po třech utkáních a ví, že Oceláři neodehráli na ledě mistra špatný dvojduel. Proto před nedělním mečbolem Jihomoravanů ještě neklesá na mysli.

Jaký byl výjezd na finále do Brna?

Je to 1:3, chtěli jsme odvézt aspoň jeden bod, ale série je na čtyři vítězné zápasy. Nic pro nás nekončí. Věřím, že když doma vyhrajeme, mohla by se pak Kometa doma o výsledek trochu strachovat. Hledíme na domácí zápas a chceme vyhrát. Odehráli jsme tady dobrá utkání. Když v tom budeme pokračovat, mohlo by to přinést ovoce. Potřebujeme i kousek štěstí. Doufám, že se konečně přikloní k nám a že to zlomíme.

Ve třetím zápase jste měli k výhře blíže než ve čtvrtém. Souhlasíte?

Dotahovali jsme soupeře, který měl možná trochu strach. Bylo vidět, že to nechtějí ztratit. Snížili jsme, pak zase inkasovali. Už jsme to nedohnali. Je pravda, že spíš hratelné bylo třetí finále, ale to už teď neřešíme.

Jaké bylo při zápasech v Brně pořád dotahovat?

Brno je zkušené mužstvo. Ve třetím zápase jsme je totálně přestříleli, měli jsme lepší pohyb, ale oni dali góly z pár šancí. To byl hlavní rozdíl. Umí si to pohlídat. Ale myslím, že to bude ještě dobrý souboj.

Jak velkou ranou byl gól, který jste dostali ve vlastní přesilovce?

Stane se to. Vláďa (Roth) střílí a odrazí se to tak, že jedou dva na jednoho. Jak říkám, to je i štěstí. Kdyby Vláďa vystřelil dvakrát třikrát, odrazí se to kamkoli jinam. Byl tam sám, my už jsme to nedobruslili.

Jak těžké je přímo na ledě hodit tu trošku smůly za hlavu?

Tolik to nevnímáte. Padne gól a za deset vteřin musíte být hlavou jinde. Pokud by to člověk rozebíral, bylo by to špatně. I když to zní jako klišé, chceme jít střídání za střídáním a na konci se to nějak sečte.

Říkáte si, že se to už musí otočit?

Neříkám, že je to vyloženě o smůle, ale pár odrazů mohlo být jinak a oba zápasy v Brně by nemusely skončit takhle. Nemůžeme nad tím moc přemýšlet a hrát stejně. Kometě tam napadalo všechno.

Kometa vás za stavu 4:2 příliš nepouštěla do šancí. Je pro vás složité v takovou chvíli zavézt puk do pásma a usadit se tam?

Chtěli si to pohlídat, hráli takového zanďoura, kterého v Třinci nehráli. Ale je to zkrátka zkušené mužstvo, které si ten náskok umí ustrážit.

Nestálo za to na konci zápasu ještě více přitvrdit?

Snažili jsme se hrát, co jsme si řekli. Kdybychom nějak lítali a sráželi se jak blázni, Kometa takové situace umí využít. Prohodit si hráče a ujíždět do brejků. Plnili jsme pokyny, ale Kometa nás lehce přehrála.

Od začátku jste se snažili o častou střelbu a vaše góly padly po clonách před brankou. Je to recept na Marka Čiliaka?

Bez ranky není branky (úsměv). Chceme ze všeho střílet, protože Kometa se snaží prostor kolem brány zhustit. Na kombinace a pěknou hru není ve finále prostor. Musíme dávat upracované góly.

Lukáš Krajíček přidal ve čtvrtém finále další gól a asistenci - jeho střelu jste v první třetině tečoval. Jak se vám s ním hraje?

Hraje se mi s ním suprově. Krajíc hraje s obrovskou lehkostí a má střelu, která je pro útočníka na teč snad nejlepší. Nedělá hrubky, odehraje si to svoje a celou sezonu podává stabilní výkony.

Jak jste se snažili pomoct Janu Rudovskému, který naskočil do extraligy po čtyřech letech a finále play off hrál vůbec poprvé?

Snažili jsme se ho povzbudit. Do extraligy se vrátil po dlouhé době, navíc teď dlouho nehrál soutěžní zápas. Ale byl často nasazování na led, neudělal žádnou chybu a hrál jednoduše. Podal výborný výkon.

Trenér Václav Varaďa odvolal brankáře Hamerlíka už jedenáct minut před koncem. Byl to důkaz, že ještě boj o titul nevzdáváte?

Co jsem tady, už se to párkrát stalo. Pan Varaďa to někdy zkusí, mohlo to vyjít. Neměli jsme co ztratit, chtěli jsme je dostat pod tlak. Nepovedlo se.