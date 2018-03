Věděli jsme o Hradci a konec jsme podcenili, přiznal Svoboda. Prezidentského poháru si cení

před 3 hodinami

Brno a Plzeň odehrály divoké utkání plné obratů. Indiáni bojovali o zisk Prezidentského poháru a po očku sledovali souběžné utkání druhého Hradce. Dovolili Kometě stáhnout náskok tří branek, ale v nájezdech strhli výhru na svou stranu. Dvě kola před koncem je tedy jasné, že základní část ovládla Plzeň.

Brno - Hokejisté Plzně zvítězili v 50. kole extraligy na ledě Brna 5:4 po nájezdech a po osmi letech znovu získali Prezidentský pohár pro vítěze základní části. Indiáni kontrolovali výsledek souběžného zápasu Hradce ve Vítkovicích, ale nakonec nepotřebovali ani bod. I tak by trofej brali.

Druhý Mountfield ztrácel před dnešním kolem na Plzeň šest bodů a s vidinou horších vzájemných zápasů potřeboval uhrát ve Vítkovicích lepší výsledek než indiáni v Brně, aby si udržel šanci na první místo. "Říkali jsme si, ať si na to dáme pozor, ale Hradec jsme sledovali. Bylo tam od nás asi trochu podcenění třetí třetiny," řekl brankář Miroslav Svoboda.

Plzeň v Brně nezačala dobře, ale ve druhé části otočila z 0:1 na 4:1, viděla, že se Hradci v Ostravě nedaří, polevila a nakonec dospěl zápas až do nájezdů. "O výsledku Hradce jsme věděli, viděli jsme to i na banneru u ledu. Dopadlo to tak, že na nás Brno vlétlo a vyrovnalo," komentoval s lehkým úsměvem dvaadvacetiletý gólman Plzně.

Díky vítězství v základní části vstoupí indiáni do play-off z nejlepší pozice a všechny série rozehrají doma. "Je to cenné. Jsou s tím spojené peníze pro mládež, což je super, protože každá koruna je dnes v hokeji dobrá. Jsme rádi, že jsme tuhle práci dotáhli do konce a teď máme jasný cíl v play-off," podotkl Svoboda, který se stal po přestupu z Třince jedničkou.

Indiáni vyhráli základní část způsobem start-cíl, od začátku sezony byli na koni a často daleko před ostatními. "Na začátku jsme udělali šňůru, v podstatě jsme neprohráli žádný důležitý zápas," prohlásil Svoboda. Sáhne si na Prezidentský pohár? "Mně je to jedno. Ten pohár nemá zas takovou hodnotu, musíme hrát nadále jako doteď," uvedl gólman.

Štencel: V play-off se nám to nesmí stávat

Brňané byli zklamaní, že na první třetinu, v níž soupeře dostali pod tlak a hráli tři přesilovky, nedokázali navázat. "Sám nevím, čím to bylo. Přestali jsme hrát náš hokej, přestali jsme bruslit. Nesmí se nám to stávat, v play-off by se nám to mohlo vymstít," zlobil se obránce Jan Štencel.

Plzeň otočila zápas čtyřmi brankami Kratěny, Kodýtka, Stacha a Denise Kindla. Jenže ve třetí části dominovala zase Kometa. "Věděli jsme, že doma nemůžeme takhle prohrát. Chtěli jsme se odvděčit fanouškům. Dali jsme rychlý gól, konečně to vypadalo, ale neudělali jsme poslední krok," mrzelo Štencla. Ten se na stíhací jízdě Brna podílel dvěma body.

Nejdříve kuriózně snížil na 3:4, byť se puk do branky odrazil od brusle plzeňského Stacha, a po chvilce připravil vyrovnávací gól pro Dočekala. "Byla to trošku moje nešikovnost, že jsem to tam nedošťouchl sám. Při čtvrtém gólu tam Martin skvěle vyplaval, pak už to bylo na něm a trefil se výborně," ocenil Štencel trefu spoluhráče.

Po Stachově vlastním gólu praštil plzeňský brankář holí vzteky o břevno. "Celý zápas nám tam chodily křižné přihrávky, nedokázali jsme dostat puk pryč. Byl jsem naštvaný, ale to k tomu patří nemůžeme se pořád chválit. Kluci už mě znají, hodili to za hlavu," usmál se Svoboda.

Plzeň s olympioniky, ale bez Gulaše

V prodloužení byla aktivnější pro změnu Plzeň, v nájezdech překonala domácího Langhamera třikrát a Brno vstřelilo jen dva góly. "V první třetině měl soupeř tři střely na branku, ale my jsme vůbec nezareagovali na to, že bude hrát dál aktivně. Byli jsme laxní v obranné fázi, nebyli jsme důslední," popisoval brněnský výpadek asistent trenéra Kamil Pokorný.

Že si Plzeň vítězství v základní částí váží, potvrdil po Svobodovi rovněž Ladislav Čihák. "Je to ocenění za dlouhodobou práci. Jsme za to rádi, už dříve jsme o tom přemýšleli, chtěli jsme to vyhrát," přiznal asistent trenéra indiánů. Obě mužstva nasadila do hry všechny navrátilce z olympiády, Brno Erata, Němce a Haščáka, Plzeň Mertla a Čerešňáka.

Obejít se však indiáni museli bez Milana Gulaše, který se zranil v Koreji právě před olympiádou. Podle prvních odhadů ho poraněné koleno nepustí do hry ještě pár týdnů. "Milan nám chybí, ale tak to může být i v play-off. Kdokoliv se může zranit, ostatní to pak musí vzít na sebe," řekl Svoboda. Plzeň vstoupí do play-off až ve čtvrtek 15. března.