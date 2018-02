S Eratem skončil i Němec. Nároďák by teď měli táhnout kluci jako Nečas, říká brněnský obránce

před 4 hodinami

O konci reprezentační kariéry uvažoval Ondřej Němec už po MS 2015 v Praze, ale vydržel a dočkal se své první olympiády. Teď třiatřicetiletý obránce cítí, že je čas předat žezlo mladší generaci. Tahounem týmu, který si bude jezdit pro zlato, ne pro semifinále, by se podle Němce měl už brzy stát útočník Martin Nečas.

Jak se cítíte po příletu z Pchjongčchangu?

S Martinem (Eratem - pozn. aut.) jsme přiletěli už v neděli, ale až dneska přišla taková ta pravá krize. Proto jsem se chtěl jít na led zpotit a dostat se do toho. Abych byl připravený hrát, abych byl na zítřek ready.

Počítáte s tím, že zápas proti Plzni odehrajete?

Já s tím počítám. Ještě záleží na úmyslech trenérů, ale měl bych hrát.

Jste po olympijském turnaji v pořádku zdravotně?

Jsem zdravý, jen ve mně zatím pořád převládá zklamání z toho, jak to celé dopadlo. Přijeli jsme čtvrtí, bez medaile. Spousta lidí bude říkat, že byla daleko, ale já myslím, že byla blízko. Říkal to i Martin Erat. Je to škoda, ale už je to pryč. Musím to hodit za hlavu a dívat se na play-off.

Oznámil jste konec reprezentační kariéry. Mrzí vás o to více, že jste skončili čtvrtí? Loučení mohlo být sladší.

Rozhodně by to loučení bylo mnohem příjemnější s medailí. Ale takový je život. Udělal jsem rozhodnutí, za kterým si stojím. Čas nikdo nezastaví, čas běží dál. Cítím, že je nejvyšší čas říct: "Děkuju, užil jsem si to, bylo to fantastických deset let." Každé střídání v nároďáku jsem si hrozně užíval, říkal jsem to po zápase i klukům v kabině. Teď už ale nastal ten čas.

Jaké vzpomínky si z reprezentace odnášíte?

Je jich spousta. Ta nejkrásnější je samozřejmě z Německa, kde jsme se stali mistry světa. Ale cením si toho, že jsem potkal neskutečné dvě nebo tři generace hráčů. Začíná to Jardou Jágrem. Židla (Marek Židlický), Tomáš Kaberle, Martin Ručinský. Teď přicházeli zase mladší kluci. Jsem rád, že jsem si s nimi mohl zahrát. Byla to pro čest, oblékat ten dres.

Rozhodl jste se tak hlavně kvůli rodině?

Ano, chtěl bych s ví trávit víc času. Budu se soustřeďovat jen na ni a na Kometu. Nároďák už prostě patří mladším.

Dají se vzpomínky předat mladším reprezentantům?

Věřím, že se blýská na lepší časy českého hokeje. Poslední medaile je z roku 2012, už je to šest let. Měli bychom produkovat víc hráčů, jako je Nečas, Kaut, Hájek nebo Zadina. Abychom na MS jezdili s tím, že nám nebude stačit semifinále, ale že budeme chtít hrát o medaili.

Chybí českému týmu sebevědomí? Říct, že chce zlato?

Nikdy jsem neslyšel Rusáky říct, že si jedou pro čtvrtfinále. Myslím, že by český národ měl být sebevědomější. Máme za sebou úspěchy, věřím, že jsou i před námi. Nemělo by nám stačit udělat semifinále.

Říká se, že hráči v rozhodujících chvílích nechtějí riskovat, raději to odehrají na jistotu. Změní to mladí hokejisté, které jste zmínil?

Na dvacítkách bylo vidět, že si věřili. I za toho nepříjemného stavu v semifinále nebo v zápase o třetí místo chtěli hrát hokej. Chtěli to valit dopředu, něco s tím udělat. Je na čase, aby oni táhli národní mužstvo.

Měli by dostat šanci už na letošní mistrovství světa?

Věřím, že třeba Neči (Martin Nečas) má obrovskou šanci tam jet. Poté, co se vrátil z dvacítek, hraje neskutečně. Věřím, že šanci dostane. I kdyby se tam nedostal, měl by dostat možnost se o šampionát poprat.

Jaká je priorita Komety pro poslední tři kola základní části? Chcete udržet aktuální páté místo před Vítkovicemi?

Nějak je to nastavené, ale můžeme koukat i dopředu. Třinec je před námi o čtyři body, to není nic nereálného. Hlavně ale musíme nastavit hlavu na to, že za deset dní začíná play-off. Abychom byli připravení jako loni. Udělali jsme dobrou přípravu a vyústilo to ziskem titulu.

Vnímal jste i závěr základní části v první lize? Vsetín v přímém boji o play-off porazil Třebíč, odkud pocházíte.

Samozřejmě jsme to s Martinem (Eratem) řešili, on je třebíčský patriot. Já už jsem takový rozdělený, osmnáct let žiju na Vsetíně. Na jednu stranu jsem to přál oběma týmům, ale je fajn, že si to rozdaly na férovku. Věřím, že teď Vsetín dokáže potrápit Vary.

V Karlových Varech jste také kus kariéry odehrál…

Na každý tým, kde jsem byl, mám dobré vzpomínky. Ať je to Třebíč, Vary, Čerepovec, Vsetín. To jsou týmy, kde jsem byl rád, kde jsem působil strašně dlouho. Přeju to tomu, kdo bude lepší. Vsetín je třikrát porazil v základní části, uvidíme. Lidi na Vsetíně hokejem žijí, po těch letech, co tam skoro nic nebylo, to bude velké zadostiučinění. Užijí si to.