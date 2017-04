Dneska slavíme, ale na sezonu bychom jinak rádi zapomněli, shodují se pardubičtí hráči po baráži

před 50 minutami

Říká se, že Pardubice je město perníku, koní a hokeje. O ten třetí atribut nyní málem přišly. Až posledním zápasem baráže zachránilo zdejší Dynamo extraligovou příslušnost. Po měsíci nervů v baráži přišla katarze, ale také rozporuplné pocity. Mužstvo i fanoušci slavili, ale zároveň by na tuhle zpackanou sezonu nejraději zapomněli. "Pád klubu se snad už zastaví, doufám, že tohle bylo nejhlubší dno a že už přijdou jenom lepší časy," věří pardubický kapitán Tomáš Rolinek.

Pardubice - Po skončení posledního barážového utkání, v němž Pardubice zdolaly Duklu Jihlava 4:2 a zachránily se v extralize, hlavní trenér Miloš Holaň vyzdvihoval zejména jednotlivce - Tomáše Rolinka a Petra Čáslavu by prý nejraději naklonoval, velké díky směřoval i na brankáře Růžičku, kterému celou baráž realizační tým naložil na záda.

Ve městě perníku, koní a hokeje panovala měsíc nervozita, baráž byla nesmírně vyrovnaná, rozhodoval poslední zápas. O to radostnější pak byly oslavy. | Video: Zuzana Hronová | 01:41

A byl to dobrý tah, ukázalo se, že populární "Růža" vypjaté momenty zkrátka umí. Ostatně dvě baráže už úspěšně vychytal - v sezoně 2007/2008 Mladé Boleslavi, v sezoně 2013/2014 Chomutovu.

"Jenže to jsou úplně jiné zápasy. Vezete se na vítězné vlně z první ligy a máte možnost něco získat. Když hrajete o udržení, tak je to pořád 'musíš, musíš, musíš'. Mužstva, která tam spadnou z extraligy, tak se plácají v prohrách a najednou musí přepnout a začít vyhrávat. To je obrovsky náročné," říká Martin Růžička.

Když srovnává nervy z baráže s nervy, kdy pomohl dokráčet Pardubicím k druhému extraligovému titulu v řadě v sezoně 2011/2012, kroutí hlavou: "To se vůbec nedá srovnávat, tam můžete získat, tady jen ztratit."

Stejný názor má i pardubický kapitán Tomáš Rolinek: "Zlatý play off. Když prohrajete sérii, jste pár dní naštvaný, zklamaný, ale víte, že máte další sezonu a novou možnost."

Zvládnutou baráž někdejší kapitán mistrů světa rozhodně nepokládá za svůj úspěch. "Tak to ani náhodou. Já mám nějaký svůj styl hry, snažím se kluky nakazit určitou bojovností, ale to už se mi druhou sezonu nevede. A jako kapitán jsem dovedl tým až do baráže, což mě strašně mrzí."

O kolik let během baráže zestárnul, prý ani nejde spočítat. "Pád klubu se snad už zastaví, doufám, že tohle bylo nejhlubší dno a že už přijdou jenom lepší časy," přeje si. I kvůli fanouškům. "Máme tady skvělé diváky a dobře víte, že se hokej hraje pro lidi, ale my jim tu radost vůbec nedělali, až dnes."

Na oslavy nemá Tomáš Rolinek příliš myšlenky. "Jsem tak psychicky vycucanej, že si dám pivo, nohy na stůl a nebudu nic dělat."

Hlavní trenér Miloš Holaň po vypjaté baráži prohlásil, že by vývoj letošní sezony měl být pro hráče velkým poučením: "Dnes je to jejich, ať to pořádně oslaví, přeju jim to, ale zároveň jim přeju, aby tohle už nikdy nezažili." Zdůraznil, že ten, kdo hraje za Pardubice by měl mít úctu k dlouholeté tradici hokeje v tomto městě i k fanouškům, kterých je i na baráž schopno přijít přes deset tisíc. "Měli by být hrdí, že hrají za Pardubice a kopat za ně."

Zároveň však hráče pochválil za to, že sezonu plnou problémů zvládli - zažili totiž dvě výměny trenérů i play out, kdy je každý zatracoval. "Jsou to borci, ukopali to, cíl splnili. Pro mě ale zítra začíná nový rok a začínám dělat na nové sezoně, čeká nás spousta práce," uzavírá Holaň.

