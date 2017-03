Nikdo nečekal, že každého přejedeme 4:0, nepřipouští klopýtnutí Komety Krejčík

před 27 minutami

Semifinálová série mezi Hradcem Králové a Kometou se přesune do jihomoravské metropole za nerozhodného stavu. "Snažíme se hrát důrazně a určitě v tom budeme pokračovat," řekl po čtvrteční prohře brněnský Krejčík.

Hradec Králové - V šestém zápase play off extraligy hokejisté Brna poprvé prohráli, obránce Jakub Krejčík v tom však problém nevidí. Kometa uhrála na úvod semifinálové série v Hradci Králové jednu výhru a Krejčík věří, že v domácím prostředí se odrazí za postupem do finále.

"Není to žádné klopýtnutí. Jsou proti nám kvalitní týmy a nikdo nečekal, že každého přejedeme 4:0. Prohráli jsme, stalo se a jedeme dál. Poslední zápas hodíme za hlavu a soustředíme se na další," řekl Krejčík po prohře 0:3 ve druhém semifinálovém duelu. "Vůbec nejsme zklamaní, zápasy jdou dále a věřím, že další vyhrajeme," doplnil.

Reprezentační bek uznal, že oproti středě hráli Východočeši lépe. "Hradec hrál lépe zezadu, dobře bránil a my jsme se méně tlačili do branky, méně stříleli," porovnával oba zápasy.

Celkem v klidu bral i sedm vyloučení na straně Komety. "Snažíme se hrát důrazně a určitě v tom budeme pokračovat. Stane se, nedonutili nás k tomu," řekl Krejčík, který byl na ledě i u klíčového prvního gólu v přesilovce domácích pět na tři. "Jarda Bednář si to dobře zatáhl a ještě se to nešťastně odrazilo od hokejky Ondry Němce. Teč rozhodla," uvedl pětadvacetiletý bek.

Série hraná na čtyři vítězství pokračuje v Brně v neděli a v pondělí a Krejčík věří, že doma Kometa uspěje. "Určitě to bude jiné. Atmosféra u nás je neskutečná, fanoušci jsou pro nás šestý hráč a určitě to bude výhoda," řekl Krejčík, který opět čeká vyrovnanou bitvu. "Je to play off. Hradec hraje defenzivněji, takže není nic překvapivého, že nepadá moc branek," dodal.

