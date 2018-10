Na lavičku šel s respektem a připomněl si adrenalin. Kopřiva prožil úspěšnou premiéru

před 1 hodinou

Trenér Břetislav Kopřiva dovedl ve svém první utkání na střídačce Pardubic trápící se mužstvo k vítězství 6:4 na ledě velkého rivala.

Hradec Králové - Vítěznou premiéru prožil na střídačce Pardubic zkušený kouč Břetislav Kopřiva, jenž nahradil ve čtvrtek odvolaného Miloše Holaně. Pro Dynamo i osmašedesátiletého trenéra byla ještě o to cennější, že po výsledku 6:4 se tým radoval v prvním východočeském derby sezony na ledě Hradce Králové.

"Kluci k tomu přistoupili neskutečně, s obrovským úsilím. Hradec je velmi silné mužstvo a já musím kluky pochválit. Domácí hráli velmi dobře, ale my jsme odolali," uvedl Kopřiva v rozhovoru s novináři.

"Trošku jsme pozměnili hru a hráli trochu jinou obranu, ale i když to asi trochu pomohlo, myslím, že to nebylo to podstatné. Podstatný byl přístup. Dostali jsme navíc k dispozici i dost přesilovek, což nám rovněž pomohlo. A dávali jsme branky, některé z nich i velmi pěkné," pochvaloval si Kopřiva.

Sám se v roli hlavního kouče ocitl po delší době. Z této pozice vedl naposledy Chomutov v ročníku 2014/15. "Přiznávám, že jsem z toho měl trošku respekt. Navíc v takhle nažhaveném utkání. Člověk se snaží neudělat chybu a vím, že jsem tam také jednu udělal. Je potřeba dávat pozor. Není jednoduché se přeorientovat, ale Pavel Marek s Otou Janeckým mi pomáhali a společně jsme vše zvládli," podotkl Kopřiva.

Hráčům kladl na srdce především, aby ze sebe vydal každý maximum. "Nám teď nic jiného nezbývá. Trošku jsme se zaměřili na to, aby hráči byli více v pohybu z hlediska obrany a napadání, což se zlepšilo. Ale nechci to přeceňovat. Uvidíme, jak to bude vypadat v dalším utkání. Dnes se nám každopádně dařilo dávat góly v důležitých chvílích, což mužstvo průběžně zklidňovalo. Hráči pak lépe ustáli napadání domácích, dovolili si i nahrát a nebyla tam ta křeč," všiml si Kopřiva.

V porovnání s posledním utkáním, jímž byl v neděli ostudný domácí debakl 1:7 s Karlovými Vary, sáhl i ke změnám ve složení útoků. "O tom jsme rozhodli hned ve čtvrtek ráno na krátkém tréninku, který následoval poté, co jsem se dozvěděl, že bych měl jako trenér pomoci," uvedl Kopřiva a přiznal, že jej přesun k hlavnímu týmu překvapil.

Kopřiva uznal, že domácí jeho mužstvo místy přebruslili. "V tom máme problém, musíme si to přiznat a tuto věc zlepšit. Síla Hradce je velká, takže ani za stavu 5:1 jsme si nemohli být jistí, že vyhrajeme. Důležitý byl ale gól na 6:2. I když se vše pak ještě trochu zdramatizovalo snížením na 6:4, kluci zvládli závěr dobře," řekl Kopřiva.

Že by nabídku převzít tým po Holaňovi odmítl, ho nenapadlo. "Pracoval jsem v klubu jako skaut, neustále jsem tam seděl s trenéry a probíral s nimi věci a hráče, které bychom mohli přivést. Zatímco v minulé sezoně se dařilo, v té probíhající nám to uteklo a nedařilo se situaci zlepšit. Bylo to pro mě hodně nečekané, ale musel jsem do toho jít, když jsem byl požádaný, abych pomohl," prohlásil Kopřiva.

S označením, že jeho dosazení bylo provizorním řešením, nemá problém. "Nechci předbíhat událostem. A zároveň respektuji, o jakou jde funkci. Mám už také určitý věk. Ale mohu říci, že dnes mě to bavilo, člověk má ten adrenalin ze zápasů rád. Na druhou stranu - přijdou i porážky. Uvidíme, máme na to čtrnáct dnů, abychom si řekli, co a jak dál," uzavřel Kopřiva.