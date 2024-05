Kaderkova kauza? Zeptejte se trenéra, smetl otázky Macháč a chystá se na Paříž

Tenista Tomáš Macháč má z dosavadního průběhu sezony dobrý pocit a chce uspět i na grandslamovém Roland Garros. Ačkoliv třiadvacetiletý rodák z Berouna řešil v posledních týdnech zdravotní potíže, nyní už je fit a zpět v tréninku.

V rozhovoru s novináři se snažil být z hlediska ambic opatrný. Nekomentoval ani kauzu svého trenéra Daniela Vacka, který figuruje v dotační aféře kolem vedení Českého tenisového svazu.

"Byl jsem dvakrát nemocný, ale už je všechno v pohodě. Bohužel se to blbě sešlo, ale není to nic vážného. Od neděle jsem začal s tréninkem a jsem v plném procesu. Jde to každý den nahoru. Mám teď v plánu Ženevu jako přípravný turnaj a hlavní cíl je Roland Garros," řekl Macháč.

Český reprezentant na sebe upozornil hlavně na březnovém turnaji v Miami, kde vyřadil třeba Rusa Andreje Rubljova či Brita Andyho Murrayho. Zastavil ho až ve čtvrtfinále pozdější vítěz Ital Jannik Sinner.

"Proti Murraymu to bylo hodně přísné a byla to dobrá zkušenost. Já strašně zařval od plic, protože jsem byl rád. Čekal jsem, že mi podá třeba ruku u sítě a bude naštvaný. Ukázal se ale jako velká legenda. V průběhu zápasu mě chtěl všelijak zdolat, ale po zápase uznal porážku. Řekl, že to byl skvělý zápas a přál mi hodně štěstí. Ukázal se jako pravý hráč," vzpomínal Macháč

Na antuce zatím odehrál dva turnaje. V Barceloně kvůli nemoci odstoupil, v Madridu vypadl ve 2. kole s Američanem Benem Sheltonem. "Antuka byla všelijaká. Nemůžu říct, že špatná, ale bohužel jsem neměl moc šancí na ní působit," řekl Macháč.

Povrch ale podle něj nehraje roli. "Jak jsem se za posledního půl roku zlepšil, nedělá mi problém žádný povrch. Fyzicky jsem na tom dobře, herně jsem se zlepšil a povrch pro mě není žádnou nevýhodou," uvedl.

Na Roland Garros se těší. Na turnaj v Paříži má příjemné vzpomínky o to víc, že je to první grandslam, na němž se dostal před čtyřmi lety do hlavní soutěže. "Mám deset dní na to se připravit a myslím, že to zvládnu dobře. Příprava je dobrá. A když se nepovede Roland Garros, jsou další turnaje. Sezona je dlouhá. Musím se soustředit na určité věci, zlepšovat se a výsledky přijdou," řekl Macháč.

Před sezonou si dal za cíl být na všech čtyřech grandslamech v hlavní části soutěže. Nyní figuruje v žebříčku ATP na 45. místě.

"Musím říct, že takový hlavní šok byl, když jsem se přihlásil do čtyřhry a za tři turnaje jsem byl šedesátý. To byl velký skok a pomohlo mi to určitě i v singlu. Času na kurtu jsem strávil hodně a hráče to samozřejmě posouvá. Jsem rád za to, v jaké pozici momentálně jsem," líčil Macháč.

Herní zatížení mu pomáhá i k lepší kondici. "Pro mě je nová zkušenost, že jsem k singlu přidal čtyřhru. Ve čtyřhře člověk nedá tolik fyzické síly, ale pořád se to počítá jako odehraná hodina na kurtu a je to zápas. Turnajů a zápasů jsem měl hodně a tělo je zatížené, ale do budoucna se připravím a budu i víc otužilejší vůči nemocem," plánoval.

Na Roland Garros chce hrát čtyřhru s Číňanem Čang Č'-čenem, s nímž se dostal do semifinále Australian Open. Přítelkyně Kateřina Siniaková ho také láká do mixu. K tomu by ale musel zlepšit postavení v žebříčku. "Dostat se v kritériích do smíšené čtyřhry není snadné. Je to fakt hodně nabité," uvedl Macháč.

Změny v realizačním týmu nedělal, naopak ho plánuje ještě posílit. "Vše běží při starém a myslím, že třeba na grandslamech tým o pár lidí rozšířím. Že vezmu i lidi, se kterými spolupracuji," řekl.

Kauzu svého trenéra Vacka, který je vyšetřován kvůli možnému zapojení do podvodu se státními dotacemi, komentovat nechtěl. "Já se k tomu nechci vyjadřovat. Když tak případně otázky na trenéra," dodal Macháč.