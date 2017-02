Parádní Winter Classic v NHL: 67 tisíc diváků, Voráčkův gól, brutální hit i skuteční tučňáci

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Podívejte se na tvrdý hit Brandona Manninga na Jaka Guentzela. | Video: Youtube

Jakub Voráček a Tomáš Hertl se jako jediní dva Češi gólově prosadili v sobotních utkáních zámořské NHL.

New York - Tomáš Hertl vstřelil v sobotním utkání NHL svůj sedmý gól v sezoně a přispěl k výhře hokejistů San Jose 4:1 na ledě Vancouveru. Jakub Voráček skóroval v dalším ze série zápasů pod širým nebem v Pittsburghu, jeho Philadelphia ale prohrála 2:4.

Hertl ve 24. minutě otevřel skóre zápasu. Jeho spoluhráč Joel Ward se po špatném střídání domácích dostal do samostatného úniku, který sice neproměnil, brankář Ryan Miller se ale při zákroku dostal mimo branku a český útočník dorazil puk do odkryté klece.

Canucks, kteří kvůli epidemii příušnic nastoupili bez pěti hráčů základní sestavy, ve 33. minutě vyrovnali zásluhou Daniela Sedina. Jenže 56 sekund před druhou sirénou vrátil Sharks vedení Patrick Marleau a ve třetí třetině potvrdili triumf dvěma góly v rozmezí necelých tří minut Mikkel Boedker a Logan Couture.

Žraloci, kteří stejně jako domácí odehráli první zápas po týdenní přestávce, vyhráli na ledě Vancouveru podesáté v řadě. Naposledy zde prohráli v lednu 2012. Hlavním strůjcem úspěchu byl brankář Martin Jones, který zlikvidoval 35 střel a klíčové zákroky předvedl ještě za nerozhodného stavu v úvodu zápasu.

"Věděli jsme, že po přestávce nás nečeká nic lehkého. Naštěstí Jones byl naším nejlepším hráčem a dal nám šanci, abychom se dostali do zápasu. Jak utkání plynulo, postupně jsme byli lepší a lepší a ve třetí třetině už jsme hráli podle svých představ," shrnul utkání trenér Peter DeBoer.

"Celkově vzato jsme podali dobrý výkon. Mladí hráči, kteří dostali šanci, tvrdě bojovali. První dvě třetiny jsme mohli zápas rozhodnout v náš prospěch," litoval DeBoerův protějšek Willie Desjardins.

Winter Classic nabídlo znovu parádní podívanou

Voráček se před více než 67 tisíci fanoušků na stadionu Heinz Field, kde hrají fotbalisté Steelers v NFL, prosadil po krásné individuální akci. Ve 32. minutě vyhrál u zadního mantinelu souboj o puk, obhodil si jednoho z obránců a po výjezdu zpoza branky 16. gólem v sezoně snížil na 1:2.

Jakub Voracek scoring an outdoor beauty pic.twitter.com/wR0AdOQnZC — Bar South N Celly™ (@BarSouthNCelly) February 26, 2017

O dvougólové vedení Penguins se předtím postarali nejlepší střelec ligy Sidney Crosby a v přesilovce Nick Bonino. Ve třetí třetině pak vrátil domácím dvoubrankový náskok Matt Cullen, Flyers ještě jednou snížili, ale v 55. minutě podtrhl výhru Tučňáků obránce Chad Ruhwedel. Celý zápas odchytal v brance Letců Michal Neuvirth a zaznamenal 25 zákroků.

Pittsburgh nastoupil na Heinz Field už podruhé, před šesti lety v rámci Winter Classic podlehl 1:3 Washingtonu. "Ne každý má to štěstí zahrát si při takové akci. Takže vyhrát domácí zápas pod otevřeným nebem, před rodinnými příslušníky a řadou přátel je jedinečný zážitek. Každý z nás musí být vděčný, že mohl být jeho součástí," radoval se Crosby, který ve 12. minutě 34. zásahem v sezoně načal skóre večera.

Nadšení neskrýval ani Cullen, který byl ve 40 letech nejstarším hráčem na ledě. Atmosféru venkovního duelu okusil poprvé. "Když jsem dal gól a viděl tu obrovskou masu radujících se fanoušků na tribunách, byl to úžasný pocit. K tomu se v reflektorech odráželo jemné sněžení. Byl to nádherný okamžik."

Philadelphia prohrála druhý zápas za sebou, sedmý z posledních devíti a pomalu se jí vzdaluje play off. Na Boston, jenž je na poslední postupové příčce, ztrácí pět bodů. "Měli jsme šance, jenže to je stará známá písnička. Můžete hrát sebelíp, ale když nedáte góly a nedokážete najít cestu k vítězství, je to k ničemu," konstatoval Voráček.

Plekanec bodoval po dlouhém půstu

Po deseti utkáních bez bodu se zapsal do statistik Tomáš Plekanec, který přihrál na vítězný gól v prodloužení, díky němuž Montreal vyhrál 3:2 v Torontu. Při úniku dvou na jednoho předložil puk do jízdy Andrewu Shawovi, ten byl u kotouče dřív než gólman Frederik Andersen a zavěsil do prázdné branky.

"Byl to skvělý pocit. Sezona je ve fázi, kdy potřebujeme vyhrávat tyhle těsné bitvy," zdůraznil Shaw, jehož tým zvítězil teprve podruhé z posledních šesti utkání. "Celé mužstvo podalo skvělý výkon, podržel nás Carey (brankář Price) a zisk dvou bodů je vykročení správným směrem."

Oba góly Toronta vstřelil nováček Auston Matthews, jednička posledního draftu, který se tak dostal už na metu 30 branek. Spolu s Patrikem Lainem z Winnipegu jsou první dvojicí teenagerů od sezony 1988/89, která to dokázala. Tehdy pokořili hranici 30 gólů Trevor Linden a Pierre Turgeon.

Další kanonádu předvedl Columbus, jenž rozstřílel New York Islanders 7:0. Po dvou gólech vstřelili Josh Anderson a Nick Foligno, premiérové čisté konto v NHL vychytal díky 24 zákrokům finský gólman Joonas Korpisalo.

Do branky Los Angeles se po čtyřech a půl měsících vrátil Jonathan Quick a vychytal výhru nad Anaheimem 4:1. Poté, co kvůli potížím s třísly hned v prvním zápase sezony přišel o 59 duelů, předvedl 32 úspěšných zákroků.

Výsledky NHL:

Los Angeles - Anaheim 4:1 (0:1, 0:0, 4:0)

Branky: 44. a 48. Toffoli, 49. Brown, 59. Carter - 17. Cogliano. Střely na branku: 33:33. Diváci: 18.230. Hvězdy zápasu: 1. Quick, 2. Toffoli, 3. Pearson (všichni Los Angeles).

Nashville - Washington 5:2 (0:1, 3:0, 2:1)

Branky: 22. a 53. Josi, 29. Forsberg, 32. Fisher, 60. Arvidsson - 2. Wilson, 58. Kuzněcov. Střely na branku: 26:26. Diváci: 17.150. Hvězdy zápasu: 1. Josi, 2. Saros, 3. Forsberg (všichni Nashville).

New Jersey - NY Rangers 3:4 v prodl. (0:2, 1:0, 2:1 - 0:1)

Branky: 41. a 42. Palmieri, 39. Henrique - 7. Kreider, 18. Lindberg, 56. Clendening, 62. Zibanejad. Střely na branku: 38:40. Diváci: 16.514. Hvězdy zápasu: 1. Zibanejad (Rangers), 2. Palmieri (New Jersey), 3. Kreider (Rangers).

Colorado - Buffalo 5:3 (3:1, 1:2, 1:0)

Branky: 3. a 60. Landeskog, 13. Grigorenko, 15. Barrie, 37. Comeau - 18. Reinhart, 30. M. Foligno, 38. Rodrigues. Střely na branku: 30:37. Diváci: 15.362. Hvězdy zápasu: 1. Landeskog, 2. Nieto, 3. J. Smith (všichni Colorado).

Toronto - Montreal 2:3 v prodl. (1:0, 0:2, 1:0 - 0:1)

Branky: 11. a 42. Matthews - 28. Pacioretty, 37. Galchenyuk, 62. Shaw (Plekanec). Střely na branku: 34:28. Diváci: 19.843. Hvězdy zápasu: 1. Galchenyuk (Montreal), 2. Matthews (Toronto), 3. Shaw (Montreal).

Pittsburgh - Philadelphia 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Branky: 12. Crosby, 27. Bonino, 42. Cullen, 55. Ruhwedel - 32. Voráček, 47. Gostisbehere. Michal Neuvirth odchytal za Philadelphii celý zápas, z 29 střel inkasoval 4 góly a úspěšnost zásahů měl 86,2 procenta. Střely na branku: 29:38. Diváci: 67.318 - hráno v rámci Stadium Series na Heinz Field pod otevřeným nebem. Hvězdy zápasu: 1. Guentzel, 2. Crosby (oba Pittsburgh), 3. Voráček (Philadelphia).

Vancouver - San Jose 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Branky: 33. D. Sedin - 24. Hertl, 40. Marleau, 52. Boedker, 55. Couture. Střely na branku: 36:26. Diváci: 18.139. Hvězdy zápasu: 1. Jones, 2. Tierney (oba San Jose), 3. D. Sedin (Vancouver).

Columbus - NY Islanders 7:0 (3:0, 2:0, 2:0)

Branky: 19. a 47. N. Foligno, 25. a 38. Anderson, 6. Johnson, 13. Jenner, 54. Savard. Střely na branku: 45:24. Diváci: 18.183. Hvězdy zápasu: 1. Korpisalo, 2. Savard, 3. Anderson (všichni Columbus).

autor: ČTK | před 3 hodinami

Související články