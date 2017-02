Na každý gól se strašně nadřeme, mrzí po další těsné výhře třineckého Marosze

před 2 hodinami

Třinečtí hokejisté získali v 48. kole extraligy dva body proti Zlínu. Oceláři zvládli první třetinu dobře, vedli o jednu branku a zdálo se, že jsou na cestě za třemi body. Soupeř, který bojuje na konci základní části o předkolo, však ve druhé části vyrovnal hru i skóre a nerozhodný stav pak vydržel až do konce. Prodloužení vyšlo lépe domácímu týmu, bonusový bod vystřelil Američan Kane.

Třinec - Třinečtí zvládli utkání 48. kola hokejové Tipsport extraligy proti Zlínu za dva body, když vyhráli 2:1. Do zápasu vstoupili Oceláři lépe než soupeř, nicméně Zlínu se povedlo hru vyrovnat a dovést utkání až do prodloužení. Vytoužené desítce se tedy svěřenci trenéra Roberta Svobody příliš nepřiblížili.

Marosz: Každé utkání je teď velký boj

Oceláři nemají v roce 2017 takovou formu, jakou disponovali v předchozí části letošní extraligy a první místo v tabulce zřejmě definitivně přepustili Liberci. Aby udrželi před play off druhé místo, musejí zvládat těsné zápasy. "Každý zápas je velký boj. Strašně se nadřeme na každý gól. Proti Zlínu jsme chtěli získat tři body, ale máme jen dva," hodnotil třinecký útočník Rostislav Marosz, autor první branky.

Marosz zažil po návratu do Třince výborný vstup do sezony, v poslední době se mu však herně ani bodově vůbec nedařilo. "Gól jsem potřeboval jako sůl. Trápil jsem se, moje hra nebyla dobrá. Doufám, že se zase odrazím a znovu budu platným hráčem pro své mužstvo." Třinečtí nedokázali po Maroszově zásahu přidat další góly a Zlín je ve zbývajícím průběhu pořádně potrápil.

Hra se už podobá hokeji v play off

"Je poznat, že se blíží play off a s koncem základní části se to bude ještě stupňovat," poznamenal Kamil Kreps, další útočník Ocelářů. Právě Zlín bývá ve vyřazovacích bojích tradičním katem třineckých hokejistů, kteří tohoto soupeře v play off ještě nikdy nezdolali. Třinec se v posledních kolech základní části soustředí na udržení druhého místa a ve šlágru příštího kola změří síly s Brnem.

"Od posledních zápasů v základní části očekávám podobný hokej jako v zápase se Zlínem. Už se hraje s mnohem vyšším nasazení, více se dohrávají souboje. V Brně to bude určitě taky vyrovnané utkání," podotkl útočník se zkušenostmi z NHL. Vyřazovací boje extraligy se rozhoří už za dva týdny.

Roth mohl rozhodnout už ve třetí třetině

Ve třetí třetině Třinečtí stupňovali tlak, v závěru si vytvořili šance a mohli strhnout tříbodové vítězství na svou stranu. V nadějné situaci se octl se tři minuty před koncem octl Vladimír Roth, ale přečíslení v branku neproměnil. "Špatně jsem to vyřešil. Měl jsem to vzít na sebe a zakončit sám. Čekal jsem na Draveckého a zlínský obránce to dobře přečetl."

Zlín na konci třetí třetiny ubránil i přesilovku Třince, ale v prodloužení po přesné střele amerického útočníka Coryho Kanea prohrál. "Dva body bereme. Snažíme se změnit a zlepšit naši hru, ale nebude to ze dne na den. Jdeme správným směrem a ještě máme pár zápasů, abychom to doladili," shrnul třinecký obránce.

autor: Ondřej Zoubek | před 2 hodinami

