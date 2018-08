Lotyšská cesta, atraktivní hokej, návrat ztraceného syna. Hostákův Zlín vstupuje do roku jedna

před 46 minutami

Zarputilou defenzivu vystřídal aktivní hokej, který zlínské Berany dostal skoro do čtvrtfinále. Ve stejném projevu hodlají Moravané pokračovat rovněž v blížící se extraligové sezoně. Ovšem už bez opor Kašíka, Bukartse nebo Šťastného. Jak se ševci vyrovnají s odchodem těchto jmen? Jaké je vést zlínský klub jako generální manažer? V rozhovoru Aktuálně.cz odpovídá Martin Hosták.

Do startu extraligy zbývá už jen necelý měsíc. Jak se těšíte?

Musím říct, že se nemůžu dočkat. Jaro a léto bývá složité, dělal jsem takovou práci všeho druhu, jenom ne hokej. Proto už se na něj těším.

V pozici generálního manažera chystáte klub na extraligu podruhé. Kolik máte v přípravě práce v porovnání s loňským ročníkem?

Připadá mi, že to letos bylo ještě těžší než v první sezoně. Zejména co se týče obcházení partnerů a skládání rozpočtu, nějaká práce tam ještě zbyla. Opravdu už se těším, až začneme hrát hokej a začnu se zabývat věcmi, které jsou mi bližší. Letní období je náročné.

V názvu zlínského klubu už nefiguruje firma Aukro. Půjdete tedy do nové sezony jen jako Berani Zlín, a to s více hlavními partnery?

Zatím to tak je, ale já doufám, že to ještě není definitivní. Více k tomu v současné době nemůžu říct, protože jednání stále probíhají.

Pozn. red.: rozhovor vznikal v době, kdy nový sponzor ještě nebyl oficiálně znám. Ve středu večer ale Zlín oznámil, že titulárním sponzorem bude společnost PSG, která byla partnerem týmu už v letech 2008-17.

Před rokem jste přicházel do klubu, který nebyl v dobré finanční kondici. Povedlo se vám během roku zlínský hokej stabilizovat?

Myslím, že se to povedlo, a zároveň doufám, že se situace ještě malinko zlepší. Minulý rok byl pro mě rokem nula a teď nastal první rok, kdy můžu začít pracovat. Stále ještě zbývá dost práce k tomu, aby klub vypadal podle mých představ.

Vloni jste ve Zlíně vyhlásili jako cíl extraligové čtvrtfinále, a přestože tým skončil v předkole, byl jste s jeho výkony spokojen. Je to tak?

Čtvrtfinále byla spíš taková vysněná meta, i když jsme k ní nakonec byli velmi blízko. Skončili jsme o dva body za šestým místem, v předkole nás v těsných zápasech vyřadila Olomouc. Letos chceme opět postoupit do vyřazovacích bojů a být připravení. Většina týmů bude mít podobný cíl.

Sám jste ještě jako expert České televize říkal, že Zlín nehraje příliš atraktivní hokej. Změnilo se to v uplynulé sezoně k lepšímu?

Zlepšilo se to. Hráli jsme aktivnější hokej s daleko větším pohybem a agresivnějším napadáním než v předchozích sezonách. Vyhovovalo mi to a trenéři pokračují v takovém hokeji pokračovat. Chceme hru tvořit, nikoli pouze bořit. Odvedli jsme v tomto směru spoustu práce.

Bylo nutné přejít ze stylu, který byl dříve velmi defenzivní?

Když se podíváte i na mezinárodní hokej, dnes se vyhrává aktivní hrou. Tak, že soupeři nedáte ani metr prostoru na rozehrávku. Ti, kteří hrají pasivně, velké úspěchy nezískávají, ať mluvíme o NHL, o mistrovství světa, nebo o juniorech, je to světový trend. Není to tak, že aktivně za cenu porážek. Právě aktivní hokej nás má přivést k vítězstvím.

Po loňské sezoně odešli ze Zlína klíčoví hráči typu Libora Kašíka, Robertse Bukartse, Davida Šťastného či Ondřeje Veselého, který ukončil kariéru. Jak těžké bude nahradit takové osobnosti?

Myslím, že kluci, kteří přišli, by je svým způsobem nahradit mohli. Vrátil se Kuba Sedláček a má velkou chuť dokázat, že patří do české špičky. Do KHL odcházel jako reprezentační gólman. Doufám, že Kašu (Libor Kašík) nahradí. Co se týče Davida Šťastného a Ondry Veselého, věřím, že jejich role by mohli převzít Michal Poletín nebo Kuba Herman. Navíc se vrátil Nicolas Werbik ze zámoří. Nahradit Robertse Bukartse už bude složitější, byl to tahoun týmu. Na druhou stranu teď nemáme jednoho lídra, který získává všechny body, ale budeme mít tři vyrovnané lajny. Může to být nakonec naše výhoda.

Sedláček se vracel už vloni přes Hradec Králové, ale za Patrikem Rybárem se neprosadil. Potom odchytal už pouze devět utkání za Bolzano a Slovan. Pomůže mu návrat do mateřského klubu?

Loňská sezona byla pro něho taková nijaká. Ale věřím, že potenciál má pořád a že chytat umí, že chytat nezapomněl. Snad to letos předvede.

O angažmá bojuje na zkoušce útočník Edgars Kulda, udrželi jste zadáka Ralfse Freibergse. Proč se Zlín vydal po lotyšské cestě?

Máme na ně dobré reference, Kuba Sedláček v Lotyšsku dlouho byl. A ti kluci si zkrátka řekli, že jsme dobrá destinace. Je důležité, abychom vůči hráčům vystupovali fér. Aby dostali všechno, co měli slíbené, aby v rámci našich možností všechno klapalo, jak má. Kluci si toho cení a řeknou si to mezi sebou. Navíc Zlín je příjemné místo k životu a není důvod sem nejít. Máme o nich více informací než o jiných hráčích ze zahraničí a oni mají více informací o Zlíně. Proto můžeme každý rok někoho vyzkoušet.

Osvědčili se vám i charakterově?

Jasně. To jde ruku v ruce. Když někdo přichází, člověk zjišťuje charakter z možných zdrojů. A my ty reference díky Kubovi Sedláčkovi nebo díky lotyšským klukům, kteří tady jsou, máme a máme jich třeba více než jiné mančafty. To je asi důvod, proč jdeme lotyšskou cestou.

Platí pořád vize, že chcete hrát se Zlínem do tří let o medaile?

V zásadě ano. Je to otázka finančního zabezpečení, práce s klukama, které v klubu máme, a otázka toho, jak budou dál růst. Teď by měla přijít silná generace odchovanců v ideálním hokejovém věku. Pokud se podaří je udržet a možná některé přesvědčit, aby se vrátili domů, není nereálné, abychom v horizontu dvou nebo tří let pomýšleli na usídlení v šestce.

Na zlínském stadionu Luďka Čajky se má instalovat multimediální kostka nad led, také vy jste mluvil o plánované rekonstrukci celého stadionu. Jak momentálně vypadá tato situace?

Výběrové řízení na kostku se trochu vleče kvůli legislativním věcem a různým odvoláním. Ale kostka v úvodu letošní sezony bude. Je možné, že už na první zápas, ale to není jisté. Letos přibude také kompletní kamerový systém pro videorozhodčího a trenérskou výzvu. Co se týče rekonstrukce, připravujeme materiál pro zastupitele, aby se k tomu mohli vyjádřit a proces se mohl dál vyvíjet. Byl bych rád, kdyby se to dotáhlo. Atmosféra ve Zlíně je taková, že už je na rekonstrukci nejvyšší čas.

Před rokem bylo velkým překvapením, když jste se stal generálním manažerem Zlína, aniž byste s klubem dříve spolupracoval nebo zde hrál jako hokejista. Jak zpětně hodnotíte první rok na Moravě?

Našel jsem ve Zlíně velice přátelské prostředí. Lidé tu hokejem žijí, takže když budeme tvrdě pracovat a posouvat hokej dopředu, budou tím žít ještě více. Rád bych tady rozdělanou práci dokončil.