Soukup o koupi hokejového Chomutova: Dluhy jsou vysoké, na extraligu zatím nemyslím

před 1 hodinou

Hlavním cílem nového majitele hokejového Chomutova Milana Soukupa pro příští sezonu je ekonomická stabilizace klubu. Na okamžitý návrat do extraligy podle něj Piráti myslet nebudou.

"Musím říct, že nemám prvotní ambice na návrat do extraligy. Od fanoušků i partnerů mám podporu v tom ekonomicky stabilizovat klub. A pak se uvidí. Možná se během sezony něco změní, ale netroufám si (teď) říct," uvedl Soukup v rozhovoru na klubovém webu.

Spolumajitel konsorcia firem HEROS odkoupil stoprocentní podíl v klubu od dosavadního majitele Jaroslava Veverky staršího krátce po skončení sezony, ve které Piráti po neúspěšné baráži sestoupili z extraligy do první ligy.

"Myslím si, že k tomu (odkupu akcií) mělo dojít minimálně o tři měsíce dříve, teď už je pět minut po dvanácté," řekl Soukup, který sám sebe označil za krizového manažera.

V minulých dnech se již seznámil s ekonomickou situací klubu. "Za pomoci čísel jsem se do toho ponořil a zjistil jsem, že čísla jsou, nechci říct strašná, ale nepříjemná. Kolik dlužíme na výplatách hráčům, trenérům a dalším subjektům… Částka je docela vysoká," uvedl Soukup.

Výši dluhů ale nespecifikoval. "Chceme klub postavit na zdravých ekonomických základech a pak přemýšlet co dál po sportovní stránce," řekl.

Svého rozhodnutí vstoupit do chomutovského hokeje nelituje. "Pochybnosti jsem neměl a nemám je ani teď, co jsem do toho trošku nakouknul. Situace je vážná, ale troufám si říct, že za pomoci party podnikatelů, se kterými jsem se domlouval a domlouvám, jsme schopní vyvést Piráty z krize," uvedl Soukup s tím, že spolupracuje s osmi až deseti podnikateli, kteří jsou připraveni klubu pomoct.