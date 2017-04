Liberec zvládl páté utkání s Chomutovem, od finále dělí Bílé Tygry jediný zápas

před 1 hodinou

V pátém semifinále hokejové extraligy zdolali Bílí Tygři z Liberce na domácím ledě Piráty z Chomutova 2:1 a od finálové účasti dělí Liberec jediné utkání.

Liberec - Hokejisté Liberce porazili v pátém utkání semifinále play off extraligy Chomutov těsně 2:1. Obhájci titulu tak mají v sérii znovu navrch a vedou 3:2 na zápasy. Hosté sice skórovali jako první, ale Bílí Tygři kontrovali. Nadále tak v sérii platí, že vítězí mužstvo, jež hraje v domácím prostředí. Vítězný gól dal obránce Radim Šimek. Šestý zápas se odehraje v neděli na ledě Chomutova od 17:40.

Důležitost zápasu byla patrná na obou týmech od úvodního vhazování. Hrálo se ve velkém tempu, s obrovským nasazením a žádný z hráčů nedostal centimetr ledu zadarmo. Chomutovský gólman Laco se zahřál při pokusech Valského a Svačiny, jako první však pohnuli stavem Piráti, kteří se museli obejít bez jedné z klíčových postav, beka Valacha.

Sklenář na začátku deváté minuty našel najíždějícího Růžičku a ten se blýskl jedním z nejkrásnějších gólů sezony, když si při převzetí kotouče pomohl záměrně i bruslí, díky čemuž se protáhl mezi Dernerem a Jelínkem, a rychlým zakončením překonal bezmocného Willa. Slibné pokusy vyslali poté v krátkém sledu domácí Vantuch a hostující kapitán Vondrka, ale neuspěli.

V polovině 14. minuty už se však domácí dočkali vyrovnání. Lacem vyražený puk po Šimkově pokusu se odrazil přímo před Ordoše, jemuž stačilo z mezikruží trefit prázdnou branku. Obrat mohl záhy dokonat Bartovič, jenže tváří v tvář proti Lacovi neuspěl.

Úřadující šampioni však mohli slavit vedoucí gól krátce po přestávce. Nejprve ještě Vantuch minul, ale Valský pak skvěle z otočky našel rozjetého Šimka, který si potáhl puk do bekhendu a zavěsil pod horní tyč. Chomutov chtěl co nejrychleji odpovědět, měl drtivý tlak a ostřeloval domácí branku ze všech možných pozic, ale její strážce Will byl bezchybný.

Ve 34. minutě pálil z jízdy Bartovič, Laco vyrazil puk na hranici brankoviště a mohl děkovat Flemmingovi, že ho ihned uklidil do bezpečí. V obrovské příležitosti pak minul ranou bez přípravy osamocený Valský.

Dobrou šanci ke srovnání stavu měl při přesilovce na konci 47. minuty Koblasa, jenže bekhendem zacílil pouze těsně mimo. Již při hře pět na pět zazvonil Lauko na tyč. Na druhé straně ho po chvilce napodobil Jelínek a nebezpečně pálil i Šimek.

Liberečtí měli v 53. minutě jedinečnou šanci zvýšit, když hráli 106 sekund pět na tři. Jelínek však zblízka minul a Laco předvedl vynikající zákrok lapačkou proti Šimkovi. Další příležitost spálil Stránský. V power play pár vteřin před sirénou mohl naopak poslat zápas do prodloužení Huml, ale kotouč mu odskočil a Will si poradil.

Semifinále play off hokejové extraligy - 5. zápas:

Bílí Tygři Liberec - Piráti Chomutov 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 14. Ordoš (R. Šimek), 23. R. Šimek (Valský) - 9. V. Růžička ml. (Sklenář, Dlapa). Rozhodčí: Hribik, Pražák - D. Jelínek, Pešek. Vyloučení: 5:9. Bez využití. Diváci: 7500 (vyprodáno). Stav série: 3:2.

Liberec: Will - R. Šimek, Ševc, Jánošík, Vitásek, Pyrochta, Derner, Mojžíš - Lakatoš, P. Jelínek, Radivojevič - Bartovič, Bližňák, Ordoš - Valský, L. Krenželok, Svačina - J. Stránský, Vantuch, A. Dlouhý. Trenéři: Pešán a Mlejnek.

Chomutov: J. Laco - Rutta, L. Chalupa, Flemming, Kudělka, Skinner, Dlapa, Trefný - Vondrka, Huml, Tomica - D. Kaše, V. Růžička ml., Sklenář - Skokan, Kämpf, Koblasa - Hlava, Poletín, Lauko. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.

autoři: Sport, ČTK | před 1 hodinou

Související články