Finové tasí mladý klenot, experty dráždí kontrast. Budete se divit, vzkazuje Jokinen

Až čeští hokejisté dnes večer vyjedou na led k prvnímu zápasu na mistrovství světa v Praze, možná proti nim nastoupí teprve 17letý Konsta Helenius. Finský útočník zažije v jedné sezoně kombinaci tří šampionátů: po dvacítkách a osmnáctkách si zahraje také na MS dospělých.

Helenius se stane pátým hráčem v historii s tímto sezonním výčtem. Před ním to dokázali jen Bělorusové Andrej Kosticyn a Vadim Karaga (v sezoně 2002/03), Švýcar Kevin Fiala (2013/14) a Američan Jack Hughes (2018/19).

"Má všechny potřebné vlastnosti. Vysokou herní kvalitu, skvělé bruslení, na svůj věk hraje také tvrdě," zdůvodňoval Heleniusovu nominaci finský trenér Jukka Jalonen.

"Umí podržet puk nebo přihrát i v těžkých situacích," přidal Jalonen a označil rodáka z města Ylöjärvi za chladnokrevného hráče.

Helenius to potvrdil také na Českých hrách. Z týmového kempu Finů si odskočil na MS do 18 let a po návratu zpět hrál v neděli na brněnském ledě proti Švédsku. Zapsal asistenci a vítěznou trefu v nájezdech.

Drzou kličkou se zakončením mezi betony překonal Samuela Erssona a výraznou měrou tím pomohl Finům k celkovému triumfu na turnaji.

"Konsta byl v tom zápase nejlepší na ledě," měl jasno Olli Jokinen, jenž vedl Heleniuse v posledních dvou sezonách ve finské lize jako trenér Jukuritu. V mužstvu byli i čeští bratři Michal a Ondřej Kovařčíkovi.

"Proti Švédům to byl opravdový chlapský zápas, měl velmi blízko úrovni mistrovství světa. Takže proč by Konsta nemohl zvládnout MS? To se ptají lidé, kteří ho snad ani neviděli hrát," pokračoval Jokinen.

Helenius naskočil do dospělé soutěže v Jukuritu v 16 letech. V prvním ročníku nasbíral ve 33 zápasech 11 bodů za tři branky a osm asistencí. Druhou sezonu uzavřel s bilancí 16+26 v 57 utkáních včetně play off.

"Je na Jalonenovi, kolik dostane Konsta prostoru. Ale vždy se dokázal přizpůsobit úrovni zápasu, jak bylo potřeba. Dokáže to i na MS. Myslím, že někteří lidé se budou brzy divit," prohlásil legendární Jokinen, který reprezentoval Finy na 11 šampionátech a čtyřech olympiádách.

Nominaci finského mladíka komentoval na sociální síti X i bývalý útočník, dnes moderátor podcastu Bomby k tyči či hokejový expert Jakub Koreis. Dal ji do srovnání s tím, že český trenér Radim Rulík na MS nevzal Jiřího Ticháčka ani Jakuba Rychlovského.

"Mrzí mě, že Finové berou 17letého kluka a my nevezmeme 21letého nejproduktivnějšího obránce ligy ani 22letého nejlepšího střelce ligy, který byl celou sezonu produktivní i v nároďáku," napsal Koreis.

"Finové se toho nebojí. My tady máme kluka, kterému je 22 let, dá 26 gólů a dalších pět v play off v extralize, která je na góly těžká," doplnil k Rychlovskému v Bombách k tyči jeho parťák z Liberce Michal Birner.

"Český hokej by se měl snažit těmhle klukům pomoct, aby vypálili do NHL a dělali reklamu extralize a našemu hokeji," zamýšlel se Birner.

Věkový průměr českého týmu byl po oznámení nominace obecně hojně probíraným tématem. Aktuálně má hodnotu 29,44 roku. To finský výběr je v průměru skoro o dva roky mladší. Seveřané mají na soupisce pět hráčů mladších 25 let, Češi jen tři.

A právě Heleniusovi by šampionát mohl pomoct k co nejlepší pozici na červnovém draftu NHL. V mnoha predikcích je řazen do první desítky, sám by se nejraději viděl v elitní pětce.

V Praze měla hrát i předpokládaná jednička příští dražby talentů Macklin Celebrini, ale Kanaďané ho v poslední vlně škrtů nakonec poslali domů.

Heleniuse a spol. čeká od 20:20 vstup do turnaje proti domácímu výběru. Je otázka, zda nastoupí i mladičká hvězda, která ve čtvrtek trénovala v černém dresu. Případně se předvede později. Utkání Česka s Finskem můžete sledovat v online přenosu na Aktuálně.cz.