Smál se své bídné produktivitě, pak brněnský Krejčík sahal po hattricku

Hrdinou pátého semifinálového zápasu mezi Kometou a Hradcem Králové se stal brněnský obránce Jakub Krejčík, jenž dvěma góly rozhodl o mečbolu pro svůj tým.

Hradec Králové - Nejvydařenější zápas od svého únorového příchodu do Brna dnes odehrál obránce Jakub Krejčík. Dvěma góly a asistencí se podepsal pod výhru Komety na ledě Hradce Králové, která jeho tým přiblížila k postupu do finále extraligy. Poslední krok mohou Jihomoravané udělat v sobotu doma.

"Věřím, že jsme teď uhráli důležitý zápas. Musíme hrát i v sobotu jako dnes a věřím, že doma vyhrajeme. Góly jsou hezké, ale máme jeden cíl - týmový. Postupovat dál a dál. Hradec asi bude pod tlakem, protože když prohraje, tak má konec sezony. My se ale budeme soustředit na sebe a chceme to dotáhnout do vítězného konce," řekl Krejčík po utkání, které Brno vyhrálo 3:1. "Dva góly jsem ale v jednom zápase ještě nedal, takže to přišlo v pravý čas," podotkl s úsměvem.

Krejčík potvrdil produktivitu brněnských beků. Ve třetím zápase série dal jeho parťák Ondřej Němec hattrick, on k němu dnes nebyl daleko. "Trochu jsme se tomu spolu smáli, ale říkal, že mi k tomu radši nic říkat nebude a nechá mě být. Je ale jedno, kdo dává góly. Hlavně, že jsme vyhráli," řekl pětadvacetiletý obránce.

Odchovanec pražské Slavie se prosadil při přesilovce pět na tři a podruhé při vyrovnaném počtu hráčů na ledě tvrdou ranou od modré čáry. "To je jediný recept na jejich gólmana, protože jinak chytá perfektně a střely, které vidí, s těmi si poradí," ocenil výkony Patrika Rybára.

"V přesilovce pět na tři jsme (oproti minulému zápasu) něco změnili, ale nakonec jsme stejně uspěli po přihrávce a střele. Kolikrát můžete vymýšlet hodně věcí a nakonec stačí jednoduchost," řekl.

Nejčastěji střílející hráč Komety? Obránce Krejčík

Krejčík přišel do Brna až na konci přestupového období ze Záhřebu, a přestože hned v prvním zápase utrpěl otřes mozku, po návratu do sestavy se stal důležitým hráčem týmu. Společně s Ondřejem Němcem vytvořili elitní dvojici.

"Ondra je neskutečný obránce a dokážeme si vyhovět. Dokážeme si nahrát a už i víme, kde druhý stojí. Jsem rád, že to takhle funguje," řekl Krejčík. Klíčové podle něj je hrát jednoduše.

Brno v předešlém zápase prohrálo 0:1 po samostatných nájezdech, nezdar ve vyrovnané bitvě však na hráčích Komety nezanechal známky. "V play off se musí na každý zápas, ať se vyhraje, nebo prohraje, do 12 hodin zapomenout. A soustředit se dál," uvedl Krejčík, jenž je nejčastěji střílejícím hráčem Komety. Jen dnes si připsal sedm pokusů.

"Je pravda, že před zápasem jsme si z toho trochu dělal srandu, že mám tolik střel a jeden gól. Dnes to tam spadlo dokonce dvakrát, za což jsem rád. Když to jde, snažím se střílet," dodal.

