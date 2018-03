Další trapas Koukalové. Liberci fandila v kotli Mountfieldu, dočkala se nadávek

Milí fanoušci, musím se s vámi podělit o historku, která je tak neuvěřitelná, že se možná mohla stát zase jenom mně 😎 Jsem severočeská patriotka, takže fandím sportovním týmům z našeho kraje. Vyrazila jsem na hokej Liberec-Hradec... Kamarád mi dal lístky, já je nekontrovala, šla poslušně na místo a najednou koukám, že jsem v liberecké šále uprostřed hradeckého kotle. Trapas no... Pozitivní bylo, že mě nikdo nechtěl přizabít. Pár lidí mi nadávalo, ale vždycky, když jsem se otočila a usmála, tak se lekli a přestali 🤔 Takže se omlouvám libereckým hokejistům i fanouškům, děkuji těm slušným hradeckým fandům, co mě přijali mezi sebe a těm křiklounům bych ráda vzkázala, že to opravdu nebyla provokace, ale shoda okolností. Fanděte sportu, hezký den všem a hokejistům děkuji za super výkony!