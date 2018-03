Erata žeru, Kometa titul obhájí, říká Farda. Vulgaritu fanoušků ale odsuzuje

před 1 hodinou

Kometa smetla Vítkovice v nejkratším možném termínu a vyhlíží dalšího soupeře v play-off. Bývalý reprezentační útočník a rodák z Brna Richard Farda však tvrdí, že mužstvo Martina Erata nikdo nezastaví. Mistr světa z roku 1972 odpovídal pro Aktuálně.cz.

Co říkáte na to, jakým způsobem prošla Kometa do semifinále?

Bylo to výborné, Vítkovice doslova přejela. Kometa hrála v obraně bez chyby a Čiliak zachytal skvěle. Naopak Vítkovice mě svou hrou vzadu zklamaly. Měly tam strašné díry, ale to mi připadá i u ostatních týmů.

Čekal jste od Vítkovic po vydařené základní části větší vzdor?

Ano, ale jak říkám, nedokázaly se prosadit proti kompaktní obraně Komety. Neměly vyložené šance, což je pro Brno největší plus. O útočnících ani nemluvím, ti jsou kvalitativně úplně někde jinde.

Vyrovnanost týmu jste chválil už vloni. Moc se nezměnil, že?

Kádr se skoro vůbec nezměnil. Přijdou třeba dva hráči, doplní se to mladými. Každý ze čtvrtého útoku by mohl hrát klidně v prvním.

Vloni doplnil mužstvo před play-off Jakub Krejčík, letos přišel na poslední chvíli Petr Holík a vypadá to, že nešlo o špatnou volbu.

Holíkovi se možná letošní angažmá v Rusku a Mladé Boleslavi tolik nepovedla, ale jinak je to fantastický hokejista. Mně se nejvíc líbí Martin Erat, toho doslova žeru. Nedá puk zadarmo, hrát s ním, to je pohádka.

Po mistrovství světa juniorů zvedl své výkony i Martin Nečas, jenž sice hraje až v třetí řadě, ale chodí na přesilovky. Co říct k němu?

Už před rokem hrál výborně a teď je ještě lepší. Nabral větší sebejistotu, s pukem umí parádní věci. Moc se nestává, že by to někam nastřelil, hledá hráče a dobrou přihrávku. Je to velký talent a půjde ještě nahoru, má to v sobě. Nevěřím, že tady ještě příští sezonu zůstane.

Před play-off se nevědělo, kdo dostane přednost v brance, ale Marek Čiliak svou roli dopředu znal. Je na něm vidět zlepšení?

Ten mě překvapil úplně. Je neprůstřelný, stejně jako vloni. V play-off rozhoduje brankář a štěstí. Kometa má oboje, může si trošku pískat.

Považujete ji už po čtvrtfinále za favorita na titul?

Rozhodně. Když vidím ty ostatní zápasy, věřím, že Kometa ve formě, jakou má, titul obhájí. Zbylé týmy se zatím tak dobře nejeví.

Jak důležité je, že Brno dostalo pár dní odpočinku navíc?

Je to příjemné, hodí se to. Kluci si dají pár dní volna, dobře potrénují a budou mít zase do hokeje chuť. Ke konci sezony to určitě přijde vhod.

Je i tradičně omílané bouřlivé prostředí v Brně velkou výhodou?

Samozřejmě. Ti lidi jsou tam opravdu blázni, v dobrém (smích). Takovou podporu nemá v naší lize nikdo. Jen ty vulgarity se mi vůbec nelíbí. Když jsem se šel v Praze podívat, jak hrála Kometa na Spartě, tohle chování brněnských fanoušků jsem odsoudil. Na stadiony vulgarity vůbec nepatří, za naší éry se taky fandilo, ale fandilo se slušně.

Co říkáte jako bývalý slávista na umístění sešívaných v první lize? V semifinále prohráli s Karlovými Vary, je to odpovídající výsledek?

Asi ano, na víc nemají. Je to tak každý rok, dostanou se do play-off mezi čtyři, ale dál už jen těžko. Chodím do Edenu na každý zápas a vidím, že Karlovy Vary nebo České Budějovice jsou na tom o úroveň lépe.

Může někdo z první ligy v baráži předskočit Litvínov a Jihlavu?

To se těžko odhaduje. Vloni bych nikdy netipoval, že Jihlava postoupí, a břink, byla tam. Je to zase jiná soutěž. Mužstva z první ligy jsou rozjetá, Litvínov zase pořád prohrává a najednou se to má změnit.