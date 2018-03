před 1 hodinou

V úterním utkání NHL mezi Ottawou a Floridou (2:7) chyběl domácím Senátorům kapitán Erik Karlsson. Jak oznámil klub v tiskovém prohlášení, švédský bek společně s manželkou Melindou přišli o syna, který se měl za měsíc narodit. "Všichni na ně myslíme, je to strašné. Jako tým jsme si letos prošli mnoha těžkostmi, ale tohle je neskutečně osobní, musí to pro ně být hrozná rána," uvedl po utkání s Panthers trenér Guy Boucher. "Nedokážu si představit, čím si asi teď prochází," dodal obránce Senators Mark Borowiecki. "Dává to našemu životu docela jinou perspektivu." Důvod úmrtí nenarozeného potomka klub ani hráč neuvedli.

autor: Sport