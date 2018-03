Mrázek se proti svým bývalým spoluhráčům nevytáhl, po třech gólech ho vystřídali

před 1 hodinou

Petr Mrázek nedochytal utkání mezi Detroitem a Philadelphií, Flyers ale i tak zápas prohráli 4:5 v nájezdech.

New York - Petr Mrázek inkasoval v úterním utkání NHL na ledě Detroitu třikrát z 19 střel a v polovině utkání byl střídán. Philadelphia nakonec prohrála 4:5 po nájezdech. U třetí branky, po které český gólman opustil hrací plochu, asistoval Martin Frk. Na druhé straně si připsal přihrávku Jakub Voráček, který ale v zápase zaznamenal tři záporné body ve statistice +/- a neuspěl ani v rozstřelu.

Mrázek se vrátil do známých míst, kde působil od sezony 2012/13, než byl před měsícem vyměněn do Philadelphie. A dlouho nic nenasvědčovalo tomu, že by mohl být ostravský rodák podruhé ze svých posledních tří startů střídán. Bezgólový stav trval až do 27. minuty, poté domácí ale v rychlém sledu Mrázka třikrát překonali.

Mrázek jak vidno ze svého předčasného odchodu z ledu dvakrát nadšený nebyl

Petr Mrazek isn't a happy camper pic.twitter.com/VrQEY8SX6S — Flyers Nation (@FlyersNation) March 21, 2018

První dvě branky Detroitu, který předchozích deset utkání prohrál, padly z podobných akcí. Domácí vybojovali v obranném pásmu puk a hráč, který vedl protiútok bez další kombinace vystřelil z pravého kruhu. Dylan Larkin zamířil přesně nad vyrážečku a Luke Glendening nad lapačku Mrázka. Philadelphia snížila gólem Seana Couturiera, ale vzápětí vrátil domácím dvoubrankový náskok Jevgenij Svečnikov, který dorazil střelu Frka.

Po akci Voráčka vyrovnala Philadelphia v padesáté minutě na 3:3. Na druhý gól Larkina v zápase odpověděl za 28 sekund Travis Konecny. Detroit nakonec vyhrál až po nájezdech, ve kterém se prosadil pouze v první sérii Frans Nielsen. Voráček jel hned po něm a neuspěl s bekhendovým blafákem.

Ve zbývajících deseti zápasech úterního programu NHL bodoval už jenom Tomáš Nosek, který přihrávkou podpořil výhru Vegas 4:1 nad Vancouverem. Po dvou měsících si opět zahrál Ondřej Palát, kterému koncem ledna způsobil zranění ošklivým zákrokem Jared Spurgeon. Rodák z Frýdku-Místku prožil vítězný návrat, s Tampou Bay otočil zápas s Torontem z 0:3 na konečných 4:3.

Výsledky NHL:

NY Islanders - Pittsburgh 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

Branky: 6. Barzal, 11. Pelech, 46. A. Lee, 58. Eberle - 38. Sheary. Střely na branku: 39:37. Diváci: 10.442. Hvězdy zápasu: 1. Barzal, 2. Gibson, 3. Tavares (všichni NY Islanders).

NY Rangers - Columbus 3:5 (0:1, 1:1, 2:3)

Branky: 34. K. Hayes, 48. Zibanejad, 59. Kreider - 30., 52. a 60. Panarin, 15. Wennberg, 45. Nutivaara. Střely na branku: 32:31. Diváci: 17.194. Hvězdy zápasu: 1. Panarin, 2. Cole, 3. N. Foligno (všichni Columbus).

Washington - Dallas 4:3 (0:1, 3:2, 1:0)

Branky: 25. Oshie, 26. Niskanen, 34. Ovečkin, 56. Carlson - 17. Seguin, 32. Radulov, 39. Jamie Benn. Střely na branku: 32:27. Diváci: 18.506. Hvězdy zápasu: 1. Carlson, 2. Ovečkin (oba Washington), 3. Klingberg (Dallas).

Carolina - Edmonton 3:7 (2:3, 1:3, 0:1)

Branky: 5. B. McGinn, 15. Aho, 25. Teräväinen - 5. Caggiula, 7. Benning, 10. Strome, 22. Aberg, 32. Auvitu, 36. Draisaitl, 54. Puljujärvi. Střely na branku: 33:30. Diváci: 10.554. Hvězdy zápasu: 1. Draisaitl, 2. Aberg (oba Edmonton), 3. Aho (Carolina).

Ottawa - Florida 2:7 (1:2, 1:4, 0:1)

Branky: 13. Sieloff, 34. Gáborík - 3. Sceviour, 16. Yandle, 23. Dadonov, 28. McCann, 37. Vatrano, 38. Bjugstad, 53. J. McGinn. Střely na branku: 35:39. Diváci: 14.434. Hvězdy zápasu: 1. J. McGinn, 2. McCann, 3. Vatrano (všichni Florida).

Detroit - Philadelphia 5:4 po sam. nájezdech (0:0, 3:1, 1:3 - 0:0)

Branky: 27. a 55. Larkin, 28. Glendening, 30. Svečnikov (Frk), rozhodující sam. nájezd Nielsen - 29. Couturier, 48. Read, 50. Gostisbehere (Voráček), 55. Konecny. Střely na branku: 31:31. Petr Mrázek odchytal za Philadelphii 29:57 minuty, inkasoval tři branky z 19 střel a úspěšnost zásahů měl 84,21 procenta. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. Larkin (Detroit), 2. Giroux (Philadelphia), 3. Svečnikov (Detroit).

Tampa Bay - Toronto 4:3 (0:1, 1:2, 3:0)

Branky: 37. Hedman, 42. McDonagh, 44. Kučerov, 50. Killorn - 16. a 22. J. Van Riemsdyk, 36. Hyman. Střely na branku: 25:30. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. McDonagh, 2. Cirelli (oba Tampa Bay), 3. J. Van Riemsdyk (Toronto).

Winnipeg - Los Angeles 2:1 v prodl. (0:0, 1:1, 0:0 - 1:0)

Branky: 38. a 62. Connor - 29. D. Brown. Střely na branku: 38:17. Diváci: 15.321. Hvězdy zápasu: 1. Connor (Winnipeg), 2. Campbell (Los Angeles), 3. Comrie (Winnipeg).

Chicago - Colorado 1:5 (1:0, 0:3, 0:2)

Branky: 16. Seabrook - 23. a 60. Kerfoot, 26. Rantanen, 33. Barrie, 59. E. Johnson. Střely na branku: 45:40. Diváci: 21.633. Hvězdy zápasu: 1. Barrie, 2. Varlamov, 3. MacKinnon (všichni Colorado).

Vegas - Vancouver 4:1 (3:0, 1:0, 0:1)

Branky: 4. Marchessault, 5. Eakin, 20. Bellemare (Nosek), 35. Tatar - 49. Sutter. Střely na branku: 28:30. Diváci: 18.214. Hvězdy zápasu: 1. Marchessault, 2. Eakin, 3. Tatar (všichni Vegas).

San Jose - New Jersey 6:2 (3:1, 3:0, 0:1)

Branky: 6. Fehr, 13. Pavelski, 16. Hansen, 31. Goodrow, 32. Couture, 39. Boedker - 12. T. Hall, 59. Coleman. Střely na branku: 25:28. Diváci: 17.209. Hvězdy zápasu: 1. Burns, 2. Goodrow, 3. Dillon (všichni San Jose).