Ztracený náskok, promarněná přesilovka a šťastná výhra. Nebyli jsme lepší, přiznal střelec Horký

před 25 minutami

Kometa se ve finálové sérii play off hokejové extraligy proti Třinci ujala vedení, třetí zápas na domácím ledě zvládla v poměru 3:2. Stačilo jí k tomu jen osmnáct střel, nevadila ztráta polštáře dvou branek ani nevyužitá přesilovka pět na tři. Že Brňané nepodali optimální výkon, věděl i autor druhého gólu Luboš Horký.

Brno - Brněnští hokejisté udolali ve třetím finále extraligového play off Třinec 3:2 a po zvratu v sérii o titul vedou 2:1. Oceláři stáhli manko dvou gólů, přečkali dlouhé oslabení v pěti proti třem, ale štěstí se nakonec přiklonilo ke Kometě. Ve třetí části rozhodla trefa Tomáše Vincoura.

Úvod zápasu vyšel lépe Kometě, která otevřela skórem gólem Bartejse, avšak v dalších minutách se ani jeden z týmů do šancí nedostával. "Zpočátku jsme hráli ještě dobře, ale druhá třetina byla z naší strany hrozná. Každý si na ledě dělal, co chtěl," kritizoval útočník Luboš Horký.

Právě dvacetiletý rodák ze Znojma přitom na začátku druhé části navýšil náskok Brna na 2:0 a zdálo se, že by se Kometa mohla zklidnit. "Chyběl jakýkoliv systém, propadali jsme" kroutil hlavou Horký, který na sebe upozornil povedenými výkony hlavně na podzim v základní části.

Ve finále nastoupil podruhé a při gólové akci si dovolil velkou parádu. Horký převzal puk ve středním pásmu v plné jízdě a zády k brance, nechal odjet bránícího Krajíčka a propálil Hrubce. "Střela to nebyla špatná, ale že by mi nějak extra sedla, to zase ne," usmíval se mladík.

Horký nechtěl svůj zásah příliš vyzdvihovat. "Prostě jsem udělal, co mě v tu chvíli napadlo. Klička a střela, jsem rád, že to tam padlo," prohlásil útočník, kterého ze sestavy nevytlačil ani návrat Dočekala. Mimo hru stáhli trenéři Vondráčka, Horký si zahrál po boku Čermák a Vincoura.

Oslabení a vedro na stadionu Třinec vyčerpaly

Třinec snížil hned po patnácti sekundách, když se po chybě Komety octl před Čiliakem ve třech hráčích. "Aron (Chmielewski) vydoloval puk, já jsem byl otočený na Kovyho (Ondřeje Kovařčíka) a pouze jsem mu to posunul," komentoval akci "do kuchyně" přihrávající bek Vladimír Roth.

Po vyrovnání Ciencialy zvládli Oceláři zkraje třetí třetiny ubránit dvě minuty dlouhé oslabení ve třech proti pěti. "Byla to velká šance, jenže přesilovky nám vůbec nešly. Nechci říct, že jsme si výhru nezasloužili, nebyli jsme ale lepším týmem. Měli jsme štěstí," poznamenal Horký.

Slezané sice odehráli oslabení obětavě a nepustili Kometu ke gólovým možnostem, avšak za další čtyři minuty inkasovali z hole Vincoura. "Mrzí nás to. Měli jsme hodně oslabení, odehráli jsme je na maximum a možná nám ke konci chyběly síly, abychom je více zmáčkli," přemítal Roth.

Žádnou velkou honbu za vyrovnáním Oceláři nepředvedli, Brno si těsný náskok v poklidu uhlídalo. "Doufali jsme, že jsme Kometu tím oslabením nahlodali, ale její gól přišel rychle. Nestihli jsme se oklepat," pokračoval třinecký obránce. Síly podle něj ubývaly i kvůli značnému vedru v hale.

Roth nastoupil ve finále poprvé, poté co prodělal menší virózu. "Ještě to nebylo na sto procent, ale tak nějak jsem do toho naskočil, a doufám, že to bude příště ještě lepší," podotkl sedmadvacetiletý obránce, jenž svým návratem vytlačil ze sestavy Kováře a hrál ve dvojici s Musilem.

Po prvním vítězství Třinec další dva zápasy ztratil, a pokud prohraje v Brně i podruhé, pojede domů s nožem na krku. "Nic se neděje, teprve je to 1:2, série zdaleka nekončí. Odehráli jsme dobré utkání, bojovali jsme. Zítra v tom musíme pokračovat a přidat v koncovce," prohlásil Roth.

Kometa podlehla Třinci v počtu střel na branku 18:27, ale gólů dala více a do čtvrtečního zápasu, který začíná v 17:00, půjde s náskokem.