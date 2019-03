Katastrofa v Brně, úleva sparťanů je pryč. Ale máme to ve svých rukách, řekl Kudrna

před 57 minutami

Sparta si mohla na ledě velkého rivala zajistit pozici v předkole, ale místo zisku kýženého bodu vybouchla 3:7. V první třetině inkasovali svěřenci trenéra Uweho Kruppa čtyři góly a v dalším průběhu už následky hrůzného startu nevyžehlili.

Kometa nastoupila s uzdraveným kanonýrem Peterem Muellerem, který už ve třetí minutě využil přesilovku. Další tři góly přidali v rozmezí pěti minut a 24 sekund Leoš Čermák, Jakub Orsava a Tomáš Vondráček. V útoku byla Sparta bez šance, vzadu hořela jako papír.

"Zápas jsme si hned prohráli, první třetina byla katastrofální. Přitom jsme se na začátek speciálně připravovali, ale vůbec nám to nevyšlo. Je třeba to hodit za hlavu," krčil rameny útočník Andrej Kudrna, který se na třech gólech sparťanů podílel jednou trefou a asistencí.

V 50. kole přehrála Sparta doma největšího konkurenta v boji o desátou příčku Litvínov právě díky dobrému začátku, ale po debaklu v Brně a výhře Vervy nad Plzní dělí oba soupeře v tabulce před posledním kolem základní části jen dva body.

Polštář pěti bodů mohl sehrát před utkáním na mistrovském ledě roli, možná sparťané podvědomě povolili. "Těžko říct. Pět bodů nám pořád nic nezaručovalo a nemůžeme si takové výpadky dovolit," zlobil se Kudrna po čtvrté prohře Sparty z posledních šesti zápasů.

"Brno nás přehrálo fyzicky i po všech dalších stránkách, jeho hráči výborně bruslili, zato my jsme prohrávali souboje a nedokázali jsme sbírat odražené puky," hledal příčiny přídělu německý trenér Uwe Krupp.

Místo bouřky klid: Všichni víme, o co jde, ujistil Kudrna

Ve druhé třetině se Sparta dvakrát přiblížila na rozdíl tří branek a měla šance manko ještě více smrsknout, jenže Kometa ji na dostřel nikdy nepustila. "Zpočátku jsme byli trošku rozrušení. A pak, když se zdálo, že jsme trochu ožili, nás domácí vždycky zase potrestali," uznal Krupp.

Pražanům chybělo šest hráčů základní sestavy včetně opor Miroslava Formana, Petra Kumstáta nebo Jana Buchteleho. Ve druhé třetině v Brně navíc po faulu od Leoše Čermáka odstoupil také Lukáš Pech a zbytek zápasu sledoval převlečený s menší rankou na nose.

Po nejtěžší prohře Sparty proti Brnu od roku 1976 odkráčeli hráči v bílých dresech každý v naprostém tichu. Všichni zahloubaní do sebe. Ani po první třetině nebyla podle Kudrny v šatně žádná velká bouřka. "Každý má tu bouřku uvnitř sebe, věděli jsme, že taková třetina je z naší strany neakceptovatelná," prohlásil slovenský útočník.

Pokud Sparta v pátek proti Liberci získá alespoň bod, nebude se muset ohlížet na výsledek Litvínova v Ostravě. Jenže Bílým Tygrům půjde stále ještě o Prezidentský pohár. "Aspoň to pořád máme svých rukách a je jedno, kdo k nám přijede," podotkl Kudrna.

"Nemáme jinou možnost než uhrát nějaké body," dodal sedmadvacetiletý Slovák, který bude se spoluhráči odvracet hrozbu play out. Tam spadla Sparta naposled před osmi lety.

V předešlých vzájemných zápasech přitom Sparta nikdy nepodala proti Brnu špatný výkon a dvakrát ze tří případů zvítězila. "Zápasy s Kometou bývají vyhecované a na hraně. Rivalita by nás měla vést k důrazné hře, ale ani ty souboje nebyly takové, jaké mají být," mrzelo Kudrnu.

Sedm gólů Spartě? Pro Brno mimořádně sladká výhra

Brňané naopak prožili takřka dokonalou první třetinu a celkově pátou výhrou v řadě potvrdili skvělou formu před nadcházejícím play off, ve kterém budou útočit na zlatý hattrick. "Výhra nad Spartou je vždy o něco sladší," usmíval se šibalsky útočník Jan Hruška.

Při vedení Komety 4:0 už sparťané nenašli tolik sil, aby Brno potrápili tradičně agresivním způsobem hry. "Těžko se někomu dostanete pod kůži za takového stavu. Vůbec jsme jim k takové hře nedali prostor, oni se pak o nic ani nepokoušeli," potěšilo třiatřicetiletého forvarda.

"Konečně nám napadaly nějaké góly," vracel se Hruška k první třetině, ve které dali Brňané vůbec poprvé v sezoně čtyři branky. "Přitom herně už takové třetiny byly, jen jsme v nich tolik neskórovali. Teď jsme díky tomu rozhodli zápas," potvrdil také asistent trenéra Komety Kamil Pokorný.

Sparťanský brankář Matěj Machovský střídal za stavu 0:4 a po jedenácti střelách na svou branku. To ještě navíc vychytal tutovky Martina Zaťoviče a Martina Dočekala, Kometa měla i další brejkové situace.

Zápas před vyprodaným publikem si pak domácí užívali. "Puky se za stavu 4:0 odrážejí k vám a každý si to chce užít, než by polevoval. Proti Spartě to chutná příjemněji, máme to rádi, fanoušci to mají, oni ne," usmál se Hruška, který prožívá s pěti góly střelecky hubenou sezonu.

V 51. kole připravil dva góly Orsavovi a jeden Tomáši Malcovi. "S Kubou (Orsavou) se mi hraje výborně, snad to bude pokračovat. Konec základní části teď máme jako celý tým velmi dobrý, ale jak moc, to se uvidí až v play off," nechtěl předbíhat Hruška.

Kometa ladí formu před vyřazovací částí, do které půjde znovu po roce z pátého místa. V pátek se rozhodne, jestli proti Plzni, nebo Hradci Králové. Série s oběma těmito soupeři slibují skvělou podívanou už ve čtvrtfinále rozhodující fáze sezony.

Po drtivé výhře nad Spartou si Brňané užili netypicky dlouhou děkovačku s fanoušky. Doma se představili na delší dobu naposled, v play off si v Brně zahrají až třetí utkání, a to v pátek 22. března.