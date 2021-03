Kometa v pravý čas ožila. Odvrací ostudu, ale v play-off může strašit, míní Farda

Takřka od začátku sezony se Kometa potácela až nezvykle dole v pořadí hokejové extraligy, na přelomu ledna navíc doma prohrála sedmkrát v řadě. Jenže s tím, jak se základní část kloní ke konci a blíží se play-off, už tradičně ožívá. Soupeře děsí úderná formace s Peterem Muellerem, který míří k vítězství v kanadském bodování.

Raketou na Mars, to je oblíbená písnička Komety, která zněla z šatny brněnských hokejistů v mistrovských letech 2017 a 2018. I tehdy platilo, že modro-bílá raketa zažehuje motory až koncem základní části. Dokáže se také letos přiblížit vysněnému Marsu?

"Každá série začíná od nuly, v play-off se hraje s úplně jiným nasazením. Kometa se rozhodně může měřit s každým, i se Spartou a Třincem," říká pětasedmdesátiletý Richard Farda, bývalý reprezentační útočník a legenda jihomoravského klubu.

Vzápětí ale optimismus krotí. Vždyť ještě před Vánoci měli Brňané ročník rozjetý tak, že kdyby v nastoleném tempu pokračovali, nasbírali by zhruba stejně bodů jako vloni sestupující Kladno.

Pak se sice Kometa nastartovala desítkou v zápase proti Motoru nebo třemi čistými konty v řadě, avšak ne na dlouho. Na přelomu ledna a února spadla do děsivé série sedmi domácích porážek za sebou a reálně jí hrozilo vypadnutí z první desítky extraligové tabulky.

V aktuální sezoně sice do vyřazovacích bojů projde dvanáct ze čtrnácti mužstev, ovšem pro klub velikosti Komety by i tak šlo o ostudu. "To je jasné, bezesporu," souhlasí Farda. "Nemile mě to překvapilo, nechápal jsem, co se děje," neskrývá rozčarování.

"Tým dostával hodně gólů, nehrál dozadu důrazně. A když se na druhé straně o branky Komety nepostarala první lajna, nepadly vůbec. Už je to naštěstí pryč, hráči se probrali v pravý čas. Ale ta nejdůležitější část ligy pochopitelně teprve přijde," pokračuje mistr Československa s Brnem z roku 1966.

Šňůru domácích neúspěchů zlomili Brňané devítibrankovou demolicí neškodného Zlína a chytili se stébla. Vyhráli v Plzni, doma zdolali Karlovy Vary i Liberec a na ledě Hradce Králové přehráli tamní Mountfield. Sice naposled v úterý prohráli v Olomouci, ale získali aspoň bod.

Kometa tak bodovala v posledních osmi po sobě jdoucích zápasech, z toho šestkrát vytěžila maximum. "Bylo vidět, že zápas se Zlínem mužstvo nakopl. V Olomouci to zase nebylo nic moc, ale celkově je vidět, že se Libor Zábranský snaží kumulovat formu před play-off," dodává Farda.

Výsledkem je momentální osmé místo a dvě kola před koncem základní části může Kometa pomýšlet i na sedmou příčku. Prioritou je nyní určitě udržet umístění v osmičce a v předkole na tři vítězné duely začít doma.

"Spoléhají, že na konci a v play-off forma přijde, ale já nevím," odmlčí se Farda. "V každé sezoně Kometu potká slabší období a útočí z druhého sledu. Jenže ani to osmé místo neodpovídá tomu, kde by měla se svým kádrem být," míní mistr světa z Prahy 1972.

"V tom mají štěstí, že nechodí diváci. Po těch předchozích domácích výkonech by je určitě vypískali," usměje se Farda. "A kdyby byl na lavičce někdo jiný než Libor Zábranský (majitel a trenér v jedné osobě, pozn. red.), nejspíš by už skončil," konstatuje.

Za vzestupem posledních týdnů stojí vedle stabilních výkonů brankářů Lukáše Klimeše a Karla Vejmelky bodový uragán první útočné řady. Tu táhne Američan Peter Mueller, jenž bodoval v osmi z posledních devíti zápasů. S bilancí 29 branek a 35 asistencí vede produktivitu soutěže o čtyři body před třineckým Martinem Růžičkou.

Pokud Mueller stíhačku za trofejí nejproduktivnějšího hráče dotáhne, nejenže tím ukončí tříletou vládu Milana Gulaše, ale stane se vůbec prvním zahraničním hráčem v extralize s tímto oceněním.

"Je vynikající. Výborný střelec a jinak solidní hráč po všech směrech. Spojení s Petrem Holíkem a Martinem Zaťovičem funguje perfektně, hlavně v přesilovkách. A když se vzadu přidají Filip Král s Petrem Zámorským, je to jedna z nejlepších pětek v lize," vyzdvihuje Farda.

Také Holík (11+39) a Zaťovič (15+25) se vejdou do elitní dvanáctky v extraligovém bodování, ale s mimořádnou produkcí jejich útoku se u Brna jako bumerang vrací otázka, zda výkony celého mužstva až příliš nestojí na jediné formaci.

"Bohužel je to tak a každý to ví. Soupeři se na jejich lajnu specializují, s ostatními se dá hrát. V play-off to ze strany soupeřů ještě zesílí. Třetí a čtvrtá lajna skoro žádné góly nedávají, to musí zlepšit," upozorňuje muž, který v 70. letech emigroval s Václavem Nedomanským.

Kometa potřebuje, aby v play-off přiložili ruku k dílu další útočníci, od nichž se bodový přísun očekává. Jako Jakub Klepiš, Peter Schneider, jenž už po zranění ruky znovu chytá formu, nebo Jakub Valský.

Zdá se, že v předkole by měli Brňané narazit nejspíš na Karlovy Vary nebo Vítkovice. "Je to celkem jedno. Pokud chtějí nahoru, musí porazit každého. Ale s Vítkovicemi mají horší bilanci, Vary po dobrém začátku trochu odcházejí. Takže by byly lepší asi Vary," přemítá Farda.

Kometa si na konci základní části střihne dva těžké zápasy, v pátek na ledě Sparty a v neděli doma proti Pardubicím. "To jsou prestižní duely, které by měly tým naladit na play-off. A tam bude platit, že kdo udělá méně chyb, dojde nejdál," uzavírá sedminásobný medailista z MS a olympiády.