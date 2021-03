Kanadský talent si zvyká na Slovensku. K jídlu mají jen kuřecí, cesty jsou ubíjející

Slovenský hokej si užívá nečekanou pozornost danou návštěvou osmnáctiletého obránce Brandta Clarkea, jenž je adeptem první pozice nadcházejícího draftu NHL. Mladý Kanaďan se v Nových Zámcích chce adaptovat na dospělou hru a zároveň si zvyká na život v zemi, kterou dosud neznal, daleko od domoviny.

Pandemie koronaviru ochromila juniorské soutěže kanadských hokejistů a Brandt Clarke nechtěl zůstat před draftem NHL celou sezonu bez zápasů. Hledal angažmá v Evropě a když mu padla možnost jít hrát druhou švédskou ligu, domluvil se s Novými Zámky.

"Jednoduše máme v Kanadě kontakty s různými lidmi a agenty. Bylo nám nabídnuto, aby tady Brandt hrál," vysvětloval v lednu pro Aktuálně.cz příchod kanadského talentu ředitel slovenského klubu Imre Valášek.

Bek, kterého v zámoří přirovnávají k hvězdnému Eriku Karlssonovi a jenž se v predikcích letošního draftu objevuje mezi naprostou špičkou, přišel do města poblíž maďarských hranic po Vánocích i se starším bratrem Graemem, jehož práva vlastní New Jersey.

Graeme Clarke, hrající na postu útočníka, po šesti zápasech v nejvyšší slovenské soutěži s jediným bodem za asistenci odešel. Devils svého hráče povolali na farmu do AHL, jež se po novém roce rozjela.

Jenže Ontario Hockey League (OHL), kde by jinak za Barrie Colts hrál Brandt Clarke, nadále stojí, a tak mladší ze sourozenecké dvojice zůstal na Slovensku. Bez bratra se učí samostatnosti a vedle dospělého hokeje, který v Kanadě dosud nehrál, si zvyká i na život v neznámém prostředí.

S některými zážitky se Clarke, jenž zkraje února oslavil osmnáctku, svěřil zámořskému webu The Athletic, který mapuje evropský pobyt Kanaďana formou jakéhosi deníčku.

Když hokejisté Nových Zámků vyráželi na daleký víkendový trip do Michalovců a Liptovského Mikuláše, překvapilo Clarkea, že se tým místo ubytování v hotelu vrací mezi zápasy zase zpátky. Znamenalo to celkem zhruba šestnáct hodin v autobuse.

"Opravdu hodně času na cestách," vydechl Kanaďan. "Jsem uprostřed ničeho, kolem mě doopravdy nic není," hlásil se při zastávce na jídlo na trase někde mezi Novými Zámky a východoslovenskými Michalovci.

V prvních momentech možné budoucí hvězdě rozhodně nepomohla ani situace, v níž se Nové Zámky nacházely. Po příchodu Clarkea prohrály třináct z patnácti utkání. Přesto by měly v dvanáctičlenné lize v poklidu zaujmout místo v předkole play off pro týmy od šesté do desáté pozice.

Kanadský mladík, z domova zvyklý vést mužstvo jako lídr, to nebral na lehkou váhu. "Obcházím i spoluhráče, kterým je třeba 35 let, a snažím se je burcovat. Říkám jim, že jsme dobří, že další zápas už zvládneme, ať se nebojí," vyprávěl webu The Athletic.

Sám se gólově prosadil v devátém utkání, po pěkné individuální akci a dorážce v utkání proti Popradu (4:6). Nejpovedenější zápas zažil obránce, jež bývá považován za ofenzivně laděného, před necelými čtyřmi týdny v Detvě, kde gólem a dvěma nahrávkami režíroval výhru 5:1.

Clarke s pukem, s nímž vstřelil svůj první dospělý gól (akce ve videu):

Po jednadvaceti zápasech, které Clarke za Nové Zámky bez jediného vynechání odehrál, má na kontě tři góly a čtyři asistence. Nicméně tým zaznamenal za tu dobu pouze pět vítězství.

V průběhu nepovedeného období v Nových Zámcích skončil slovenský trenér Martin Hrnčár a nahradil ho Maďar Gergely Majoross. Ten hovoří na rozdíl od předchůdce plynule anglicky, což Clarkeovi při předávání pokynů pochopitelně více vyhovuje.

Kanaďan oceňuje, že se s ním spoluhráči pokouší komunikovat, ačkoli mnozí nevládnou angličtinou. Nicméně má v týmu také tři krajany, za Nové Zámky hrají dále tři Finové a vedle Slováků i dva Češi Juraj Jurík mladší a Petr Obdržálek.

"Kluci mě překvapili, když mi k narozeninám dali velký čokoládový dort. Vůbec jsem to nečekal," řekl Clarke. Překvapení na něj čekalo v šatně po tréninku. Tým přijal mladíka skvěle, ale při bagu či nohejbalu, tradičních hrách při hokejové rozcvičce, Kanaďana nešetří. "Vždycky jsem první venku," smál se.

Poté, co jeho bratr odešel do zámoří, má podle svých slov nejblíže ke kanadskému útočníkovi Slateru Doggettovi. "Brácha měl navíc celou dobu na starosti vaření. Teď se to musím učit já," dodal Clarke.

Na stadionu, kde obědvá, údajně moc na výběr nemá. Den co den si dává kuřecí maso s rýží. "Ptal jsem se kuchaře, jestli nemají něco jiného. Říkal mi, že ne. Ale aspoň to dělají dobře," uznal rodák z Ottawy, který teď ze Slovenska komunikuje s kluby NHL prostřednictvím online pohovorů.

Je dost možné, že Clarke zůstane v Nových Zámcích do konce sezony. "Ze soukromých rozhovorů s ním vím, že je spokojený a rád by tady sezonu dohrál," zmínil ředitel klubu Valášek.