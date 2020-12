Raketou zpět na zem. Jak může Kometa hrát takhle? nechápe bídu exmistrů Farda

"Raketou na Mars poletíme zas," znělo kabinou Komety na jaře 2018 při oslavách druhého extraligového titulu v řadě. Teď jsou brněnští hokejisté zpátky na zemi a k dalšímu zlatému letu mají hodně daleko.

Pohled na tabulku při další reprezentační přestávce skýtá pár překvapení. Zatímco chudé Karlovy Vary atakují z páté příčky špičku, ještě nedávno opěvovaná Kometa je až desátá.

Kdyby pokračovala v současném tempu, na konci kompletní základní části by měla asi 60 bodů. S touto skromnou sbírkou v minulém ročníku sestoupilo Jágrovo Kladno.

"Není možné, aby Kometa hrála takhle. Vždyť podle jmen má dobrý mančaft," nechápe bývalý reprezentant a brněnská legenda Richard Farda.

Chabé výsledky nejsou dílem náhody. Kometa nevyniká prakticky v ničem, snad jen v disciplinovanosti. Což je přínosné, neboť má druhé nejhorší oslabení v lize.

"Celková hra je špatná," všímá si Farda. "Když nehrají první dvě lajny, tak… Ti ostatní jsou akorát na ledě. Obránci špatně brání, góly dostávají z dorážek. Někdy mám pocit, že chtějí víc útočit než bránit. Ale to je jen můj názor."

Ještě v letech 2017 a 2018 přitom Kometa vládla českému hokeji. V základní části sice nedominovala, ale jakmile přišlo play off, nikdo na ni neměl. Po druhém titulu ji někteří připodobňovali ke Vsetínu, který kdysi také neměl konkurenci.

O rok později ale prošla "jen" do semifinále. Další play off zrušila pandemie koronaviru.

Teď by Kometa za normálních okolností přemýšlela, jestli se do vyřazovacích bojů vůbec dostane a jestli jí nehrozí spíš sestup. Stávající sezona extraligy je ale směrem dolů uzavřená a alespoň předkolo má jisté hned dvanáct celků místo obvyklých deseti.

Brněnský klub se tak bát nemusí.

Ve hře je ale jeho prestiž, kterou mimo jiné nahlodaly drtivé prohry 3:7 s Plzní, 2:6 v Hradci a 1:6 na Spartě.

Problémy Komety odstartovaly už před sezonou. Mužstvo opustil Tomáš Plekanec, aby se mohl věnovat nemocné mamince. "Měl svoje důvody, takže se to těžko komentuje," vykládá Farda. "Kuba Klepiš, který přišel místo něj, je ale velice dobrý útočník. Znám ho ještě ze Slavie. Klidně ho může nahradit."

Právě kolem Klepiše a dalšího centra Petra Holíka se točí dvě klíčové lajny. Možná ještě důležitější jsou křídelníci Peter Schneider a Peter Mueller, kteří nasázeli zhruba polovinu gólů mančaftu.

"Za posledních pět zápasů ale dali jen dva góly, to je strašně málo," upozorňuje Farda. "A když nerozhodnou tihle dva, není tam nikdo další. Ti mladí jsou dobří hokejisté, ale neumí dát gól. Nedá se říct, že by nebojovali, ale koncovka jim momentálně nevychází."

Neexceluje ani obrana. Dostává přes tři góly na zápas a je pátá nejhorší v lize. Navíc může být ještě hůř. Jakub Zbořil a Libor Hájek, dva ze čtyř nejvytěžovanějších beků, odcházejí do NHL, která v lednu začne, aby zabojovali o hlavní mužstvo.

Více prostoru by tak mohl dostat zkušený Michal Barinka, který přišel zkraje prosince po konci ve Vítkovicích. "V každém mužstvu je nějaký Brňák, dobrý obránce. A oni si vezmou Barinku, který už v Brně hrál a moc nepřesvědčil," zamýšlí se Farda.

Kometa loví dostupné posily pravidelně. S vírou, že najde další poklad, jakým je Schneider. Častější jsou však omyly: Brandon DeFazio, Jack Glover, Nicholas Schaus…

S radikálními řezy je majitel Libor Zábranský opatrný. Proto také krizi neřešil odstoupením z pozice hlavního trenéra. Ani nikoho nevyhodil. Asistenty akorát přeskupil. Ponechal si pouze Jiřího Horáčka. Kamila Pokorného poslal sbírat poznatky na tribunu a Radka Bělohlava přiřadil k juniorce, odkud povýšil Jan Zachrla se zkušenostmi z Kontinentální ligy.

Listopadová škatulata však zatím nezabírají. Kometa nezáří ani venku, ani doma.

Naposledy na vlastní půdě podlehla Třinci 1:3. Některé momenty zápasu Fardu naštvaly. "Dvě minuty se hrálo jen v brněnské třetině a vypadalo to jako bago. Hráči u mantinelu nikoho nezmazali, nešli do těla. Prostě nic," vzpomíná. "Chtěl bych vidět, co by diváci dělali, kdyby před nimi Kometa takhle prohrávala. V hledišti by se něco dělo."

Teď je ale prázdné. A kvůli pandemii koronaviru ještě nějaký čas bude.

Kometa se tak musí zvednout bez fanoušků. První krok udělala před reprezentační pauzou, kdy vyhrála v Olomouci, přičemž tři ze čtyř gólů vstřelili mladíci Filip Král a Luboš Horký. "Nechci moc kritizovat. Doufám, že se zvednou," dodává Farda.