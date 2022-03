Měsíční pauza před baráží? Šílené, musíme pryč, abychom se nepozabíjeli, zní z Kladna

Podle útočníka Nicolase Hlavy bude pro kladenské hokejisty těžké udržet se v kondici a tempu do startu baráže o extraligu, do které jeho tým s vítězem první ligy vstoupí až 17. dubna. Přesto věří, že Rytíři si příslušnost mezi elitou udrží.

Téma dlouhé přestávky začalo v kladenské šatně rezonovat bezprostředně po dnešní prohře 0:3 s Kometou, která hosty do baráže definitivně poslala. "Už jsme se o tom bavili, teď odehrajeme poslední duel se Spartou. Ta pauza je prostě šílená a bude hrozně těžké se udržovat v kondici a zápasovém tempu," řekl Hlava.

Šanci na přímou záchranu ztratilo Kladno porážkou v Brně po dvou předchozích výhrách. "Dnes jsme sem jeli taky vyhrát. Nepředvedli jsme zas tak špatný výkon, ale Brno nás potrestalo za chyby a dalo góly, zatímco my jsme nedali nic. Navíc jsme z gólmana Tomka udělali brankáře do NHL," poznamenal Hlava.

Trenér David Čermák po utkání novinářům řekl, že hráči dostanou po úterku volno. "Bude potřeba někam vypadnout, protože jinak bychom se u nás na zimáku po týdnu pozabíjeli," uvedl sedmadvacetiletý odchovanec Chomutova. "Možná přijde na řadu nějaký wellness pobyt či hory," řekl Hlava.

Do baráže by tým Jaromíra Jágra chtěl jít s čistou hlavou. "Naším cílem před sezonou bylo zachránit extraligu. Napřímo to nešlo, tak věřím, že se nám to povede v baráži a lidi si pak u nás užijí nejvyšší soutěž. Vždyť my jsme ji letos hráli prakticky pořád venku," poukázal Hlava na domácí azyl v chomutovské aréně.

Kladenský útočník připouští, že Rytíři budou v baráži favoritem. "Je tam velký rozdíl oproti první lize, ale oni zase budou v zápasovém tempu na rozdíl od nás. My zase budeme odpočatí. To jsou věci, které jdou proti sobě. Myslím, že i play-off v první lize bude hodně zajímavé. Musíme se připravit tak, abychom jim nedali čuchnout," dodal Hlava, který z vyrovnané špice první ligy favorizuje Vsetín. "Ale moc jsem to nesledoval, vyskočit tam může kdokoliv, třeba Litoměřice či Třebíč."

V úterý čeká Kladno poslední zápas základní části, který jako domácí tým odehraje se Spartou v O2 areně s cílem vyprodat největší halu v Česku a pomoct výtěžkem Ukrajině. "Škoda, že z naší strany už o nic nejde, to by mělo derby se Spartou ještě větší grády. Ale zase taková velká akce pomůže dobré věci, tak si nechceme utrhnout ostudu," uvedl Hlava.