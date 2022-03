Chce pryč z KHL, ale uvízl. Češi jsou na tom ještě hůř, vyhrožují jim, líčí Fin

Hokejový brankář Frans Tuohimaa, který s Finskem získal zlato na nedávné olympiádě v Pekingu, popsal, jak těžké je "utéct" z ruské Kontinentální ligy. Promluvil i o situaci českých spoluhráčů.

Play off KHL v úterý odstartovalo i s cizinci. V situaci, kdy ruská armáda útočí na Ukrajinu a kdy v nedávném přípravném klání mezi CSKA a Spartakem visel na střídačkách moskevských celků transparent "Putin - náš prezident".

Mnozí zahraniční hráči proto chtějí ze soutěže, která je spojována s Putinovým režimem, co nejrychleji odejít. Už se to povedlo Američanovi Nicku Shorovi, nejproduktivnějšímu hokejistovi Novosibirsku, či Geoffu Plattovi, Kanaďanovi s běloruským pasem.

Pryč by chtěl také Tuohimaa, finský brankář Nižněkamsku. "Cítím se mizerně," řekl finskému deníku Ilta-Sanomat.

Momentálně hraje se svým mužstvem vyřazovací sérii proti Čeljabinsku. "Je ale těžké si utřídit myšlenky. Hokej teď u mě není na prvním místě. Honba za Gagarinovým pohárem sice začala, ale problém je, že Rusko nepřizná, že je ve válce," líčil 30letý gólman, který v KHL hraje první sezonu. Předtím působil hlavně ve finské lize.

V případě války lze kontrakt nedodržet a jednoduše odejít, ale jak už podotkl Tuohimaa, oficiálně Rusko ve válce není. Rozhlašuje, že na Ukrajině podniká "speciální operaci".

Pokud hráč za takové situace smlouvu poruší, čeká ho pokuta ve výši dvou třetin zbývající odměny a navrch ještě 18měsíční zákaz hraní. Může sice vyváznout beztrestně, ale až po pravděpodobných právních tahanicích.

Tyto potíže teď cizinci v KHL řeší víc než pád rublu, kvůli němuž se jim smrskává výdělek.

"Peníze jsou momentálně druhořadé," prohlásil Tuohimaa. "Každý klub tady funguje trochu jinak, takže nevím, jak je to jinde, ale řeknu vám, že neexistuje způsob, jak se odsud dostat v dobrém. Nemůžete odejít po dohodě."

Dalšími cizinci v Nižněkamsku jsou Američan Dan Sexton a Češi Lukáš Klok s Ronaldem Knotem. "Všiml jsem si rozdílného přístupu podle toho, z jaké země pocházíte. Češi jsou pod větším tlakem a v ještě horší situaci. Dostávají výhružky, což je úplně jiný level," prozradil Tuohimaa.

Kromě Kloka s Knotem naskočili do play off ruské soutěže také Šimon Hrubec z Omsku, Jakub Krejčík z Minsku a trojice z Čeljabinsku - Roman Will, Lukáš Sedlák a Tomáš Hyka.

V sestavě Spartaku je pak Jakub Jeřábek, ale zatím nehrál, protože moskevský celek rovnou postoupil do dalšího kola poté, co se jeho soupeř, helsinský Jokerit, z ligy odhlásil. Reagoval tím na ruskou agresi. Stejný krok následně učinila lotyšská Riga.

Zmizet chtějí také mnozí hokejisté. Vedle Tuohimaa tento záměr veřejně ohlásil třeba Slovák Libor Hudáček z Minsku.

Kromě smluvních podmínek komplikuje předčasný odchod samotné cestování. Nejen kvůli tomu, že Evropská unie zavřela ruským letadlům svůj vzdušný prostor. "Pojí se s tím hodně rizik, protože jste na ruské půdě. Celý proces odjezdu trvá několik dní. Nemůžete se jen tak vytratit," doplnil Tuohimaa.