Chtěl jsem pomoct Litvínovu, řekl dvougólový střelec Boleslavi Lukáš Kašpar

O obě branky hokejistů Mladé Boleslavi na ledě Kladna se postaral útočník Lukáš Kašpar, ale jeho příspěvek nezabránil porážce 2:3. Mrzelo jej, že Bruslařský klub po porážce klesl ve vyrovnané tabulce extraligy kolo před koncem ze druhého na páté místo. Také chtěl čtyřiatřicetiletý mistr světa z Německa z roku 2010 pomoci k záchraně svému mateřskému klubu.

"Prožíval jsem to i z pohledu Litvínova, dole je to pořádně napěchované. Hlavně jsem chtěl samozřejmě vyhrát, abych pomohl v tabulce nám, ale taky jsem měl v hlavě Litvínov, to nebudu lhát," řekl Kašpar, který po předčasném konci angažmá v Litvínově na konci ledna přišel do Mladé Boleslavi.

V dresu Bruslařského klubu ožil a v osmi zápasech stihl nasbírat devět bodů za čtyři branky a pět asistencí. "Už delší dobu se mi hraje slušně. V Boleslavi to jde s klukama trochu jednodušeji, bruslí, jsou šikovní. Bohužel jsme ale ztratili ty tři body, které jsme tu chtěli brát," litoval Kašpar.

Mladá Boleslav bojuje o nasazení do čtvrtfinále play off a navíc druhé místo znamená účast v nadcházejícím ročníku Ligy mistrů. To měla Mladá Boleslav před prohrou v Kladně ve svých rukách, teď se jí vidina takového umístění hodně vzdálila.

"My musíme hrát pořád na sto procent. Být druzí nebo pátí, to je obrovský rozdíl. Jde nám hlavně o to začínat doma, druhý tým začne doma i případné semifinále. Na vítěze základní části navíc půjdete až ve finále. Výhod je tam opravdu hodně. Chceme být prostě co nejlepší," prohlásil Kašpar.

Čekal ale, že duel s Rytíři, bojujícími o záchranu, bude hodně těžký. "Kladno bylo na začátku určitě lepší. Ve druhé třetině se to ale vyrovnalo. Abych řekl pravdu, čekal jsem od nich ještě daleko větší tlak," podotkl Kašpar.

Navíc je podle něj Kladno zvyklé na své užší hřiště. "Hodně toho využívají. Hrají to jednoduše, perou to všechno od modré čáry. Z toho nám dali dva góly. Je to velký nezvyk, hokej tu musí být rychlejší. Když sem přijede tým, který je zvyklý hrát na puku, tak to tady nezvládne. Rozdíly se tu mažou. Všichni jsou k vám blíž, je to rychlejší, nemáte na nic čas," dodal Kašpar.