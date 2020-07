Jágr shodil dvacet kilo a přemýšlí o Spartě. Ale záleží na zdraví i na divácích

Restart profesionální tenisové sezony se komplikuje. Organizátoři dnes zrušili Citi Open ve Washingtonu, jež mělo být 14. až 21. srpna prvním mužským turnajem po koronavirové pauze.

Šéf turnaje v americké metropoli Mark Ein se rozhodl 52. ročník zrušit kvůli nejistotě způsobené trvajícím šířením covidu-19. "Je tu příliš mnoho nevyřešených vnějších vlivů včetně různých mezinárodních cestovních omezení a znepokojivých zdravotních trendů. Proto je rozhodnutí fér k našim hráčům, dodavatelům a partnerům, aby měli jistotu ve svém plánování," uvedl Ein.

Po zrušení přípravného turnaje je ohroženo také konání grandslamového US Ope v New Yorku, které chtějí organizátoři uspořádat v původním termínu od 31. srpna do 13. září. Šéfka turnaje Stacy Allasterová dnes listu New York Times řekla, že na plánech se nic nemění.

Ženská WTA Tour by se měla rozběhnout 3. srpna turnajem v Palermu, o týden později budou následovat Praha a americký Lexington. Od 22. srpna se má v Národním tenisovém centru Billie Jean Kingové v New Yorku hrát společný turnaj mužů a žen přeložený ze Cincinnati. Měl by sloužit jako generálka na US Open i co do bezpečnostních a hygienických opatření, tenisté a tenistky by se měli pohybovat v izolované "bublině" podobně jako například basketbalisté při blížícím se restartu NBA.

"USTA vytvoří na obou turnajích pro všechny zúčastněné bezpečné a kontrolované podmínky, jež zmírní bezpečnostní rizika," uvedli představitelé Americké tenisové asociace. "Při rozhodování o pořádání těchto turnajů neustále zvažujeme tři základní principy: zdraví a bezpečnost pro všechny zúčastněné, zda je to v nejlepším zájmu sportu a zda je to finančně životaschopné. Jsme si jistí, že zůstaneme v souladu s těmito třemi principy," dodala USTA v tiskovém prohlášení.

Profesionální sezona se zastavila začátkem března, po uvolnění striktních protikoronavirových opatření se tenisté udržují ve formě na exhibičních turnajích.