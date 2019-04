Strašně moc jsme obětovali, řekl Polanský. Šmíd zažil největší zklamání v kariéře

před 18 minutami

Obrovská radost na straně vítězného Třince, slzy a lavina zklamání u hokejistů poraženého Liberce. Takový obrázek nabídl konec šestého finálového zápasu o extraligový titul, v němž Oceláři výhrou 4:2 uzavřeli se stejným výsledkem také celou sérii. Díky ní mohli odstartovat oslavy druhého zlata v klubové historii. K zisku Masarykova poháru jim osobně pogratuloval i prapravnuk Tomáše G. Masaryka Tomas Kotík.

Třinečtí ihned využili nachystané kšiltovky s nápisem "mistři" a řada jich přímo na ledě slavila s dětmi i partnerkami. Vzájemné půtky během série smazalo podání rukou, na ledě byli nejen hráči, ale i mnozí ze zástupců obou klubů. Trenéři obou celků Václav Varaďa a Filip Pešán se vedle gratulace dlouze objali.

Kapitáni obou celků Martin Adamský a za poražené Petr Jelínek si převzali od společnosti Tipsport, který je partnerem nejvyšší domácí soutěže, symbolické šeky. Mistr získal prémii milion korun, pro druhý tým extraligy byla připravena polovina.

Liberečtí si jako první převzali trofej za druhé místo v podobě stříbrného talíře a velkého aplausu při přebírání stříbrných medailí se dočkali vedle sektoru svých fanoušků rovněž od třineckého publika.

Pak už se dočkali domácí. Za účasti prapravnuka prvního prezidenta Československé republiky Tomase Kotíka převzali z rukou ředitele extraligy Josefa Řezníčka Masarykův pohár pod záplavou zlatých konfet Adamský spolu s Lukášem Krajíčkem, jenž byl kapitánem až do svého zranění před koncem ledna.

Z hlediště znělo skandování "mistři, mistři" a "hoši, děkujem", nechyběla ani tradiční píseň pro oslavující šampiony We are the champions od skupiny Queen. Od Adamského přebral vítěznou trofej brankář Šimon Hrubec, následně se s ní polaskali kanonýr Martin Růžička, univerzál Vladimír Dravecký, dlouholetá třinecká opora Jiří Polanský a po něm přišel na řadu Petr Vrána, jenž konečně prolomil prokletí druhých míst v kariéře.

"Série byla hrozně těžká, ale já věřil, že to dokážeme. A dopadlo to dobře. Když jsem v sezoně přicházel (ze Sparty), tak jsem o něčem takovém nepřemýšlel. Po tom všem jsem strašně rád, že to takhle dopadlo. A jsem rád za celý tým," prohlásil Vrána v rozhovoru pro Českou televizi.

Sedmatřicetiletý Polanský byl už u prvního titulu před osmi lety. "Tohle je asi nejvíc s tím prvním titulem. Mám tu dceru, která se narodila v roce 2011 jen pár dní po titulu. Právě ona mi připomíná, jak už je to dlouho, co jsme slavili poprvé. Obětovali jsme strašně moc tomu, abychom si to mohli zopakovat," uvedl Polanský.

"Chutná to úplně stejně, ale ta cesta byla samozřejmě jiná. Tehdy jsme byli favoritem, teď jsme to vybojovali, dokázali v play off otáčet zápasy, díky tomu na to budu možná vzpomínat ještě víc než na ten první titul," doplnil Polanský.

Obránce Vladimír Roth si první gól během letošního play off schoval na nejlepší možný okamžik. Rozhodl vítěznou trefou na začátku 57. minuty. "Kolikrát je to o štěstí. Bylo tam pár střel, co šly vedle, nebo tam nespadly, i když je gólman neviděl. Přišlo to ve správnou chvíli. Bylo to hodně těžké finále. Klobouk dolů před Libercem, nedali nám ani na chvíli vydechnout, byli skvěle fyzicky připravení," ocenil Roth.

A velký respekt k přemožiteli ukázali i Bílí Tygři, přes obrovské zklamání sportovně počkali na ledě po celou dobu oslav Ocelářů. I když to nebylo jednoduché. "Strašně to mrzí a bolí, že teď nejsme na té druhé straně," podotkl útočník Tomáš Filippi.

"Pro mě je to asi největší zklamání kariéry… Ale Třinečtí na nás byli skvěle připravení, klobouk dolů před nimi. Byli trošku šťastnější ty poslední dva zápasy, ty detaily zvládli lépe a já jim blahopřeju. To prodloužení pátého zápasu u nás bude ještě dlouho mrzet. Jsem ale na kluky hrozně hrdý, byla to výborná sezona. Snad na ni v té příští navážeme," přál si obránce Ladislav Šmíd.

V podobném duchu mluvil i kapitán Jelínek. "Můžeme na sebe být hrdí, šlapali jsme celou sezonu bez nějakých větších výkyvů. Jen škoda toho finále, asi chyběla trochu zkušenost. Podle mého názoru jsme hráli jen čtyři zápasy ze šesti a to nestačilo. Tenhle tým má ale velký potenciál a já věřím, že na tuhle sezonu zase navážeme," řekl Jelínek.

"Strašně málo času jsme v té sérii vedli, nedokázali jsme odskočit o dva góly. Když už jsme vedli, nechali jsme si vždy vyrovnat. Soupeři byl zkušenější, zasloužili si to víc, šli si za tím víc než my. Jejich top hráči byli ti nejlepší, u nás to tak bohužel nebylo. Třinec má více velkých jmen než my, druhé místo je určitě úspěch. A já to tak i beru, protože mnohem větší týmy skončily za námi," uvedl útočník Michal Birner.