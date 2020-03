Hokej odložil extraligu do 29. března. Nejde nás srovnávat s fotbalem, tvrdí ředitel

Hokejová extraliga byla měla být kvůli opatřením proti šíření koronaviru odložena do 29. března. Rozhodlo o tom dnešní jednání deseti účastníků play off s ředitelem extraligy Josefem Řezníčkem a zástupci Českého hokeje.

Schválit tento návrh ještě musí ve čtvrtek výkonný výbor svazu.

Stát v úterý zakázal pořádání akcí s účastí více než 100 osob, což nejsou všechny kluby schopné splnit. V případě, že se tato podmínka změní do 29. března, mělo by se dohrát 30. března předkolo a od 1. dubna odstartovat čtvrtfinále. Pokud se nezmění, bude extraliga předčasně ukončena.

"Kluby rozhodnutí přijaly s tím, že předkolo, v němž jsou obě série 1:1 na zápasy, by se dohrálo jedním rozhodujícím utkáním u těch týmů dle rozpisu soutěže (tedy ve Zlíně a v Karlových Varech). Následně po dni volna by 1. dubna navázalo čtvrtfinále ve zkrácené verzi na tři vítězství. Stejným způsobem by se pokračovalo dál tak, abychom byli schopni soutěž dohrát," řekl Řezníček.

"Pokud ale bude i nadále platit limit sta lidí, nelze potom pokračovat dál. Některé kluby nejsou schopné za takových podmínek garantovat odehrání zápasů. A my pak s rozpisem vyřazovacích bojů nemůžeme jít za datum 30. dubna," vysvětlil Řezníček.

Zápasy první a druhé fotbalové ligy se přitom kvůli epidemii koronaviru zatím odkládat nebudou. Nejbližší dvě kola se uskuteční bez diváků a po následné reprezentační přestávce Ligová fotbalová asociace, která české profesionální soutěže řídí, situaci znovu vyhodnotí.

"Srovnávat hokej s fotbalem v tomto ohledu nelze. Komunikovali jsme i s fotbalovou asociací, ale je to rozdílná situace. Fotbal čekají dvě kola a pak mají do 4. dubna pauzu. V hokeji narážíme na limit těch 100 osob, lidí kolem pořádání hokejového zápasu je zkrátka hodně," uvedl Řezníček.

V úterý se ještě odehrály bez diváků druhé zápasy předkola mezi Olomoucí a Zlínem a Hradcem Králové a Karlovými Vary. Uskutečnily se i druhé zápasy předkola první ligy Poruba - Jihlava a Slavia - Třebíč. O osudu první ligy v současné době jednají kluby se svazem.

Skončili Slováci i Poláci

Slovenská hokejová liga byla kvůli obavám z šíření koronaviru předčasně ukončena. Na dnešní schůzce ve Zvolenu se na tom dohodli zástupci klubů nejvyšší soutěže, titul zřejmě nebude udělen. Rozhodnutí je reakcí na pondělní nařízení slovenské vlády, která zrušila všechny sportovní akce v nejbližších dvou týdnech.

Liga měla tento týden na programu závěrečná tři kola nadstavby před startem play off. V čele tabulky byla Banská Bystrica, před druhým Slovanem Bratislava měla dvanáctibodový náskok.

"Dospěli jsme k závěru, že v současnosti není možné dohrát soutěž žádným realizovatelným způsobem. Ať už z obchodní, anebo logistické stránky je to nereálné," řekl Richard Lintner ze společnosti Pro-Hokej, která slovenskou ligu řídí.

Zákaz pořádání veřejných kulturních, sportovních či společenských akcí oznámil v pondělí po jednání ústředního krizového štábu premiér Peter Pellegrini. Na Slovensku je sedm potvrzených případů nákazy koronavirem.

Vedle akcí v kolektivních sportech se nebudou konat ani slovenské šampionáty v běhu na lyžích, sportovní střelbě, atletických vícebojích a squashi. Zrušena byla i chodecká Dudinská padesátka.

Hokejovou sezonu dnes předčasně ukončili také v Polsku, kde se dohrály čtvrtfinálové série play off. V úterý zrušili zbytek soutěže v Německu a v mezinárodní lize EBEL, v které hraje Znojmo.