Fotbalová liga pokračuje, ale dvě kola budou bez diváků. Slavia na jednání nepřijela

Zápasy první a druhé fotbalové ligy se kvůli epidemii koronaviru zatím odkládat nebudou. Nejbližší dvě kola se uskuteční bez diváků a po následné reprezentační přestávce Ligová fotbalová asociace, která české profesionální soutěže řídí, situaci znovu vyhodnotí.

Ligový výbor na dnešním jednání reagoval na úterní rozhodnutí vlády, která až odvolání zakázala veškeré akce s účastí přesahující 100 lidí. Do stanoveného počtu 100 osob spadají všichni na stadionu včetně hráčů, rozhodčích a členů realizačních týmů. Odpovědnost za dodržení určené kvóty bude mít pořádající klub.

"Jednoznačně jsme se s přítomnými kolegy z ligového výboru shodli na tom, že ze špatných variant, které jsou dnes na stole, je nejméně špatná ta, že se odehrají dvě soutěžní kola do reprezentační přestávky bez diváků. Po těch dvou kolech bude reprezentační přestávka, my budeme situaci dál vyhodnocovat a uvidíme, jaký to nabere další vývoj," řekl novinářům předseda LFA Dušan Svoboda.

LFA následovala Fotbalovou asociaci ČR, která organizuje nižší soutěže včetně mládežnických a domácího poháru MOL Cupu a rovněž rozhodla, že zápasy budou pokračovat bez diváků.

V první lize zbývá odehrát šest kol základní části a pětikolová nadstavba. Tabulku vede obhájce titulu Slavia Praha o osm bodů před druhou Plzní.

Červenobílí se už před dnešním jednáním LFA jednoznačně vyslovili pro přerušení soutěže a zástupci vršovického klubu dokonce nedorazili na zasedání. Ráno se omluvil člen ligového výboru za první ligu Jan Nezmar a nepřijel ani člen kontrolního výboru Tomáš Bůzek, který je na dovolené. Jednání se zúčastnilo šest ze sedmi členů ligového výboru a dva ze tří členů kontrolního výboru.

"Ti, co byli přítomní, se jednoznačně shodli a přiklonili k tomu, že příliš mnoho jiných variant nepřipadá v úvahu. Neformálně jsem kontaktoval i další kluby zejména z první ligy a naprosto převažující názor byl ten, který jsme dnes přijali. Pro Slavii to neplatí," řekl Svoboda. Podle něho LFA zatím vůbec neřešila možnou variantu přerušení či dokonce zrušení soutěží.

"Je třeba také říct, že jsme situaci konzultovali s European Leagues, která sdružuje většinu evropských lig včetně české. Doporučení od European Leagues je taky takové, že pokud je možné hrát, byť bez diváků, aby se upřednostnilo hraní. Termínová listina je nějak nastavená, soutěže někdy musejí skončit a asi nikdo nechce, aby skončily nedohrané. Má to spoustu navazujících konsekvencí, prostupnost do evropských soutěží a tak dále. V tom je situace trochu jiná než třeba v hokeji," uvedl Svoboda.

Na zápasy nebudou kvůli počtu 100 osob moci zástupci médií. Na stadion budou vpuštěni pouze ti, co zajišťují televizní přenos. Omezení se dotkne i přímo jednotlivých klubů, které by podle Svobody měly mít kvótu 30 lidí.

"Hráči, kteří nebudou přímo nominováni k utkání, by tam asi neměli být. Ale bude to tak, že si o tom ten klub bude do jisté míry moci rozhodnout sám, koho do limitu 30 lidí zahrne. Musíte tam mít pořadatele, technické delegáty a tak dále. Hranice 100 osob je hodně přísná, limitní, ale my si s tím poradíme. To rozhodnutí chápeme," řekl Svoboda.