Basketbalistky ze severu Itálie přiletěly do Prahy. Překvapilo nás to, řekl šéf USK

Úvodní čtvrtfinále Evropské ligy basketbalistek mezi USK Praha a italským Schiem se dnes nakonec neuskuteční. Utkání, které se původně mělo v rámci opatření proti šíření nového typu koronaviru hrát v hale Královka bez diváků, zrušilo ministerstvo zdravotnictví. USK o tom informoval na svém webu.

Ministerstvo o zrušení zápasu žádalo od úterního zákazu akcí s účastí nad sto osob, ale evropská sekce mezinárodní basketbalové federace FIBA mu vstříc nevyšla.

Epidemiolog a náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula proto dnes USK informoval, že dnešní utkání se nesmí hrát, což posléze uznala i FIBA.

"Šlo o Italky z Boloně, což byla zasažená lokalita ještě před tím, než Itálie zavedla karanténu. Byla to riziková lokalita a my jsme nechtěli riskovat zavlečení a rozšíření nákazy. Teď musíme být maximálně obezřetní a odpovědní a nezavdávat příčinu k dalšímu šíření nákazy," řekl v televizním rozhovoru ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

"Avizovali jsme italskému týmu, že nemají jezdit, a ta komunikace proběhla už dříve. Oni přesto přijeli a usilovali o to, aby se hrálo. Ale z mého pohledu přijet z Itálie, která je v karanténě, a ještě z vysoce rizikové oblasti, je velmi nerozumné," přidal Vojtěch.

"Jsme rádi, že vyhrál názor, že je lepší zápas zrušit a nehrát, protože riziko je v tuto chvíli příliš velké," řekl generální manažer USK Marek Kučera.

"Myslím, že je to úleva nejen pro naše hráčky, ale i pro soupeře, protože jsme měli signály, že na tom nebyly komfortně ani Italky. Odložení je správné. Aspoň se bude hrát v klidnější a ne tak vyhrocené atmosféře," dodal.

Itálie sice v pondělí kvůli epidemii koronaviru vyhlásila celostátní karanténu, ale sportovní kluby hrající v evropských pohárech dostaly od tamní vlády výjimku. Schio proto v úterý večer přiletělo do Prahy a stejně jako hráčky USK, které v Eurolize obhajují třetí místo, bylo připraveno k zápasu nastoupit.

"My jsme jen respektovali to, co nám ministerstvo dalo za noty. Největší tlak hrát byl ze strany FIBA, protože chtějí, aby se soutěže hrály a dohrály," uvedl Kučera.

"My jsme byli lehce překvapení, že tým ze severní Itálie vůbec mohl odcestovat. To nás zaskočilo. Mysleli jsme si, že Itálie je zavřená a ono to tak úplně nebylo," prohlásil.

Nejasný je stále i osud druhého zápasu, který se podle původní termínové listiny měl ve Schiu uskutečnit příští týden. Pražský celek však kvůli epidemii koronaviru na sever Itálie cestovat nehodlá, protože poté by celý tým musel být ve čtrnáctidenní karanténě.

Kvůli obavám z koronaviru už v závěru základní části Evropské ligy odmítly do Itálie odcestovat Riga a Šoproň, za což jim byly poslední zápasy zkontumovány. USK však nic takového nehrozí.

"Už s FIBA řešíme náhradní termín prvního zápasu, ale oni se o tom nejdřív sami musí pobavit, protože v ostatních pohárech je situace podobná," uvedl Kučera.

"V nejbližších dnech budou mít schůzky a musí přijmout nějaká globální pravidla pro všechny, protože podobných zápasů bude přibývat a pravidla musí být pro všechny stejná," řekl Kučera. "Zatím těžko předbíhat, jak to všechno dopadne, protože oni sami asi moc neví," dodal.

"Jak sami vidíme tady u nás, tak i v Evropě se situace mění každý den. Jeden den se hrát může, druhý už ne. Situace se může zklidnit a bude se hrát, nebo se bude zhoršovat a v takovém případě by se asi časem sáhlo k nedohrání. Ale těžko předvídat. Situace je každý den jiná, rychle se mění a zatím bohužel na tu horší stranu," řekl Kučera.