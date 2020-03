Vaclík nemá soupeře. Fotbalistům AS Řím nedovolilo Španělsko vstoupit do země

Fotbalisté Getafe kvůli epidemii koronaviru v Itálii neodcestují ke čtvrtečnímu úvodnímu utkání osmifinále Evropské ligy na stadionu Interu Milán. Hrát se nebude ani zápas Sevilly s AS Řím, protože italský celek nedostal od úřadů povolení přiletět do Španělska.

Edin Džeko ani jeho spoluhráči z AS Řím zítra v Seville k utkání Evropské ligy nenastoupí. Italský klub nedostal povolení k cestě do Španělska | Foto: Reuters

O úmyslu Getafe neletět do Itálie informoval předseda klubu Ángel Torres Sánchez. "Snažili jsme se najít jiné místo než Milán, protože nechceme být přímo v epicentru nákazy," řekl v rozhovoru pro rozhlasovou stanici Onda Cero. "Požádali jsme i vedení španělského svazu, aby vyzvalo UEFA k odložení zápasu," uvedl.

"Samozřejmě hrát proti Interu by bylo skvělé a všichni jsme se na to těšili, ale nechceme nic riskovat. Nemáme to zapotřebí. A jestli to znamená, že kvůli tomu budeme vyřazení, tak budiž," prohlásil Torres Sánchez.

Koronavirem se v Itálii dosud nakazilo zhruba deset tisíc lidí a přes 600 osob zemřelo. Tamní vláda proto v pondělí vyhlásila celostátní karanténu. Zápas Interu s Getafe na San Siru se měl odehrát podle plánu, ale bez diváků. K opatřením sáhlo také Španělsko, které zrušilo na dva týdny všechny lety z Itálie, ne však do Itálie.

Hrát se nebude ani zápas Sevilly s AS Řím, protože italský celek neodcestoval do Španělska, když od tamních úřadů nedostal potřebná povolení. Podle původních zpráv bylo utkání v ohrožení proto, že někteří hráči Sevilly, kde působí i český brankář Tomáš Vaclík, odmítli proti italskému soupeři nastoupit.

AS Řím však dnes na svém webu informoval o tom, že v Seville hrát nebude. "V rámci opatření proti šíření koronaviru jsme nedostali povolení přistát ve Španělsku," uvedlo vedení italského celku.

O náhradním termínu zápasů zatím nebylo rozhodnuto.

Sánchezovi a Vidalovi hrozí v Chile karanténa

Pokud fotbalisté Alexis Sánchez z Interu Milán a Arturo Vidal z Barcelony přiletí na konci března na reprezentační sraz v Chile, zamíří kvůli obavám z nákazy koronavirem do čtrnáctidenní karantény. Prohlásil to chilský ministr zdravotnictví Jaime Maňalich.

"Nebudeme rozlišovat podle profese, protože nikdo není proti viru imunní. A karanténa pro Itálii platí pro všechny. Takže je to pouze na nich, jestli chtějí posilovat doma, nebo být společně v karanténě na národním stadionu," uvedl Maňalich v rozhovoru pro deník Emol.

Sánchez působí v Itálii, která je po epicentru v Číně nejhůře zasaženou zemí se zhruba 10.000 nakaženými a 600 oběťmi. Tamní vláda kvůli tomu v pondělí vyhlásila celostátní karanténu. Španělsko dosud zaznamenalo 36 úmrtí a téměř 1700 nakažených. Chile kvůli nákaze hlídá lidi, kteří přicestovali ze zasažených států, a dosud oznámilo 17 nakažených.

Vedení chilského svazu bylo prohlášením ministra podle médií zaskočeno, ale plány zatím měnit nehodlá. Hráči z Evropy by se měli k týmu připojit v Uruguayi, kde Chile čeká 26. března první zápas kvalifikace mistrovství světa. O pět dní později nastoupí doma proti Kolumbii.

Karanténa zasáhla i do formule 1

V karanténě už jsou před úvodní Velkou cenou formule 1 v Melbourne preventivně čtyři členové týmů kvůli podezření z nákazy koronavirem. Na hotelovém pokoji čekají na výsledky testů zaměstnanci stájí Haas, McLaren a Williams. Jezdci ani členové vedení mezi nimi nejsou. Ostatní se připravují podle plánu na start sezony.

Lidé v karanténě měli příznaky nachlazení, proto byli izolováni z preventivních důvodů. "Dva naši lidé byli vyšetřeni před tím, než byli dobrovolně izolováni. Na výsledky čekáme," řekl agentuře AFP mluvčí americké stáje Haas.

Podobný režim mají pracovníci McLarenu a Williamsu. "Očekáváme, že výsledky dostaneme během noci. Tým pracuje normálně podle plánu," uvedli zástupci McLarenu.

Program úvodní Grand Prix začne tradičně pátečními tréninky. Australané žádná opatření pro diváky kvůli epidemii koronaviru nezavedli a počítají s tím, že start sezony F1 si na tribunách tisíce fanoušků užijí. Se zákazem vstupu šéf závodu Andrew Westacott nepočítá.

"V tomto podivném světě je možné cokoli, ale myslím si, že je to velmi nepravděpodobné," odpověděl na otázku, zda očekává nařízení odjet závod bez diváků.

Bez nich se naopak uskuteční další Velká cena 22. března v Bahrajnu, o čemž pořadatelé informovali již v neděli. Minulý rok během třídenního programu dorazilo na okruh v Sáchiru rekordních 97 tisíc fanoušků.

Z neděle 19. dubna byla na neurčito odložena Grand Prix Číny, neboť právě z této země se od prosince nákaza šíří.

Judistům prodloužili kvalifikaci na OH

Mezinárodní judistická federace o měsíc prodloužila kvalifikační období pro olympijské hry v Tokiu. Žebříček se uzavře ke 30. červnu místo k 31. květnu, jak původně plánovala. Výkonný výbor federace tak rozhodl na mimořádném zasedání v reakci na rušení turnajů kvůli epidemii koronaviru.

Mezinárodní federace zrušila všechny turnaje naplánované do 30. dubna. Opatření se týká mimo jiné Grand Prix v Antalyi 3. až 5. dubna, kde se měl poprvé v sezoně představit olympijský vítěz Lukáš Krpálek.

Zrušen byl také Grand Slam v Jekatěrinburgu, na němž měli tento týden od pátku do neděle zápasit tři čeští judisté, a také Grand Prix v Tbilisi na konci března s pěti přihlášenými Čechy.

Judisté tak nemají v těchto týdnech šanci sbírat body do olympijského žebříčku. Krpálek má jako aktuální světová jednička účast na OH jistou, ale další Češi o Tokio bojují. Aktuálně se těsně nad hranicí postupu pohybují David Klammert v kategorii do 90 kilogramů a David Pulkrábek ve váze do 60 kilogramů.

Jedním z prvních turnajů po vynucené závodní pauze by mělo být mistrovství Evropy v Praze, které má začít 1. května. Nad jeho osudem se ale vznáší otazník.

Vzpěrači posunuli šampionát

Vzpěračské mistrovství Evropy plánované na 13. až 21. dubna se uskuteční o dva měsíce později. O odložení šampionátu v Moskvě kvůli epidemii koronaviru rozhodla evropská federace. Mezinárodní federace zrušila juniorské mistrovství světa, které mělo začít 13. března v Bukurešti.

V předpokládaných dubnových termínech se neuskuteční ani další kontinentální šampionáty. Mistrovství Afriky na Mauriciu se bude konat od 15. do 23. června. Náhradní termín pro asijský šampionát v Uzbekistánu zatím nebyl stanoven. Jde o další z řady sportovních akcí, jejichž zrušení nebo odložení si nový koronavirus po celém světě vynutil.

Odklady zkomplikují vzpěračům kvalifikaci na olympijské hry, které by měly začít 24. července v Tokiu. Kvalifikace se měla uzavřít koncem dubna, do kdy se měla uskutečnit kontinentální mistrovství. Tyto akce se ale nyní dostaly mimo kvalifikační období.

Golfové Czech Masters se neuskuteční

Golfový turnaj European Tour se letos v Česku neuskuteční. Pořadatelé Czech Masters, které mělo začít 20. srpna na hřišti Albatross u Prahy, soutěž kvůli koronaviru s předstihem zrušili. V nejisté situaci více než pět měsíců před zahájením turnaje zastavili přípravy.

Promotérská společnost Relmost dnes o rozhodnutí informovala v tiskové zprávě. Krok zdůvodnila tím, že vývoj a důsledky koronavirové epidemie nelze předvídat.

"Rozhodli jsme se s předstihem pro řešení, které nás jako golfové promotéry a fanoušky velice mrzí, ale které je z důvodu rozsahu příprav turnaje, zachování korektních vztahů s obchodními partnery a všemi golfovými příznivci následující: Zastavujeme přípravy a oznamujeme, že se golfový turnaj D+D REAL Czech Masters, který je součástí světové série European Tour, v roce 2020 konat nebude," uvedl promotér v tiskové zprávě.

Počítá ale s pořádáním turnaje v příštím roce, kdy už má v kalendáři rezervovaný termín od 19. do 22. srpna. S roční pauzou by se tak měla obnovit tradice Czech Masters, které se na Albatrossu koná od roku 2014. Loni turnaj s dotací jeden milion eur vyhrál Belgičan Thomas Pieters, který tak navázal na triumf z roku 2015.

Letos Relmost v Česku a na Slovensku neuspořádá ani plánované turnaje série Challenge Tour. Jedná se o květnové Prague Golf Challenge, červnové D+D REAL Czech Challenge a červencové D+D REAL Slovakia Challenge. I u nich počítá s obnovením v roce 2021.

European Tour kvůli koronaviru přišla už o turnaj v Nairobi, který se měl hrát tento týden. Odloženy byly dubnové turnaje v Kuala Lumpuru a čínském Šen-čenu.