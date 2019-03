Třinec vyhrál i druhé derby s Vítkovicemi a ve čtvrtfinále vede 2:0

před 1 hodinou

Hokejisté Třince ovládli i druhé čtvrtfinále play off extraligy a Vítkovice na domácím ledě porazili 3:0. Hosté vyšli poosmé v sezoně střelecky naprázdno, takže vítězný byl už zásah Vladimíra Svačiny z desáté sekundy. U dvou branek asistoval Martin Růžička. Oceláři vedou 2:0 na zápasy, třetí utkání se bude hrát v neděli od 15 hodin v Ostravě.

"Navázali jsme na hru ze včerejška. Vítkovice ještě přidaly, bylo to bojovnější. Nechci říct vyhrocenější, ale nedarovali jsme si ani metr ledu. Tak to v play off má být," dodal po zápase třinecký forvard Svačina.

Aktualizujeme…

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 2. zápas:

HC Oceláři Třinec - HC Vítkovice Ridera 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 1. Svačina (Martin Růžička, P. Vrána), 27. Chmielewski, 52. Polanský (Martin Růžička). Rozhodčí: Kika, Šír - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 2:4. Bez využití. Diváci: 5200 (vyprodáno). Stav série: 2:0.

Třinec: Hrubec - Roth, Gernát, D. Musil, Galvinš, Matyáš, M. Doudera - Martin Růžička, P. Vrána, Svačina - Hrňa, Marcinko, Werek - Dravecký, Polanský, Adamský - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Cienciala - Chmielewski. Trenéři: Varaďa, M. Zadina a Raszka.

Vítkovice: Bartošák - Trška, Hrabal, J. Mrázek, Výtisk, D. Krenželok, Šidlík - Dej, Lev, Olesz - Tybor, O. Roman, D. Květoň - Schleiss, Poletín, Szturc - P. Zdráhal, Š. Stránský, Kucsera. Trenéři: Petr a Trnka.