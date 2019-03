Sparta musí přivést hvězdy. Ale pro cizince jsme až pátá kategorie, líčí Krupp

před 44 minutami

Přestože navenek hýřili před sezonou obecnějšími frázemi, v hlavách měli cíl jasně definovaný. Chtěli minimálně do čtvrtfinále extraligy. Představitelé hokejové Sparty si tak po vyřazení v předkole odškrtávají další neúspěch a plánují, jak proplout zpátky do špičky.

Majitel Petr Bříza či sportovní manažer Michal Broš zároveň vědí, že mohlo být ještě hůř. V posledním zápase základní části čelili Pražané pádu do play out, z něhož vzejdou účastníci baráže. Nervózní mužstvo uklidnil dvěma góly Jaroslav Hlinka. Právě on zavelel ke klíčové výhře nad silným Libercem.

Před pěti lety by se nad tím nikdo nepozastavil. Ale teď? 42letý Hlinka většinu ročníku nehrál, byl smířený s koncem kariéry. Návrat do Sparty bral spíš jako morální výpomoc při trénincích. Nakonec ale finišoval základní část s bilancí 2+1 v pěti duelech.

Skvělé výkony veterána zasluhují potlesk, zároveň však zpochybňují sílu mužstva.

"Myslím, že je špatné znamení, když žádáte o pomoc hráče, který už vlastně ukončil kariéru. A když někdo takový přijde a je hned důležitou součástí týmu, tak by o sobě ostatní měli přemýšlet," prohlásil německý trenér Sparty Uwe Krupp.

Svá kritická slova hned nato rozvedl: "Mám na mysli hráče, trenéry, management. Z mých slov asi vyznívá, že máme vážný problém, ale zároveň je to příležitost pro zlepšení. A to by přece nemělo být tak těžké, protože moc dobří jsme nebyli."

Řečí čísel vstupovali sparťané do neúspěšného předkola z desáté příčky. Nasbírali pouze o pět bodů víc než loni. Posun, který měl plynout z průvanu v kabině a z angažování Kruppa, nenastal.

Další bouchnutí do stolu však fanoušci spíš neuslyší. Nebo alespoň nebude tak hlasité.

Krupp má kontrakt na příští ročník a odcházet nechce. Vedení alespoň zatím nic nenamítá. "Uwe má platnou smlouvu a jednání o jiných variantách nejsou na pořadu dne," tvrdí manažer Broš.

Reálnější jsou zásahy do kádru. "Máme mladé hráče, kteří budou stále lepší, a pár solidních zkušených kluků. Musíme ale posílit na určitých pozicích," podotýká Krupp.

Spartě zoufale chybí lídr ofenzivy, vykřičníky se hemží především ve středu útoku, kde snese nejpřísnější extraligová měřítka akorát stárnoucí centr Lukáš Pech. Petr Vrána požádal během sezony o výměnu a odešel do Třince. Tomáš Plekanec dal přednost konkurenci. Jaroslav Hlinka možná definitivně skončí. Daniel Přibyl je dlouhodobě zraněný a nad jeho kariérou visí otazník.

Ofenziva Pražanů, letos osmá nejproduktivnější, jednoduše nemá kolem koho vykvést.

"Hvězdami klubu jsou teď Petr Bříza, Michal Broš a Jarda Nedvěd (asistent trenéra). To jsou největší jména," říká Krupp. "Na soupisce máme dobré hráče, nějakou zkušenost, ale pokud chcete naplnit vysoká očekávání, musíte přivést hvězdy, kvalitu. Pak se dostaví úspěch."

Otázkou zůstává, kdo ze známých jmen do Sparty půjde. Klub oproti minulosti nemá královský rozpočet a výsledkově patří druhým rokem k podprůměru.

I Krupp ví, že jen slavné "S" na dresu nikoho neuspokojí: "Hráči rádi nastupují za vítězný tým, kde je skvělé prostředí a všichni jsou šťastní. Teď je hodně snazší hrát za pět jiných českých týmů, než je Sparta. Je na nás, na managementu a vlastníkovi, abychom vytvořili příznivé prostředí, v němž hráči ochotně pracují a rozumí, o co nám jde. Důležitý je vzájemný respekt. Pak tady hokejisté budou chtít působit."

Sportovní úspěch však úzce souvisí s penězi. "Ano, nakonec jde o ně. Díky nim vzniká kvalitní tým," uznává Krupp.

"Dřív bylo nejvíc vzrušující hrát za Spartu," přidává Broš. "Teď spousta hráčů nechápe, co by tady hledali za štěstí, když můžou mít stejnou smlouvu v jiném městě."

Český trh je navíc hodně omezený, zvlášť pokud jde o střelce, tvůrčí centry a ofenzivní beky. Zajímaví cizinci zase projdou několika filtry.

"Ti nejlepší jdou do Ruska, druhá skupina do Skandinávie, třetí do Švýcarska. A obávám se, že další kategorií je Německo a Rakousko. Teprve pak jsme na řadě my," vysvětluje Krupp. "Ke změně těchhle poměrů jsou zapotřebí velké investice. Záleží na ochotě vlastníků a jejich vizi."

Na tahu je tak Petr Bříza.