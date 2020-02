Derby pro Pardubice. O vítězství Dynama rozhodl osm minut před koncem Mandát

Hokejisté Pardubic vyhráli ve 43. kole extraligy v Hradci Králové 4:3 a díky třetímu vítězství z posledních pěti zápasů se přiblížili na rozdíl bodu třináctému Litvínovu.

I ve čtvrtém východočeském derby v sezoně se radoval hostující tým a v 52. minutě o tom rozhodl Jan Mandát.

Dynamo bylo v úvodu nebezpečnější. Kousal pálil ze strany, ale brankář Mazanec zasáhl. Hostující snaha však vniveč nepřišla. V páté minutě udělal Hradec ve středním pásmu chybu, hosté jeli tři proti jednomu a Kusý vyřešil přečíslení jednoduše - vypálil a prostřelil gólmana.

Kdo by čekal, že branka Dynamo uklidní a povzbudí, mýlil by se. Naopak Hradečtí zareagovali prakticky ihned a hru ovládli. Jenže stál proti nim brankář Kantor, který v minulosti oblékal dres Hradce. V sedmé minutě se předvedl hned dvakrát, perfektně zastavil matadora Koukala i Perretův pokus ze strany. O dvě minuty později však už neměl šanci. Jergl obkroužil celé pásmo, přihrál Filipovi Pavlíkovi, jehož střelu zdálky tečoval obránce Šalda do sítě.

Hradecký tlak pokračoval i poté. Dvakrát mohl skórovat nejlepší střelec týmu Smoleňák, ale ani jednou nebyl přesný. Prosadil se až na začátku druhé třetiny. Po Chalupově zpětné přihrávce vystřelil poměrně zdálky, přesto puk zapadl k tyči. Od té chvíle se hrálo o to, zda Hradec soupeři uteče, či Pardubice získají naději na tolik potřebné body. Šance byly na obou stranách: Hostující Kousal vystřelil zblízka nad, z nadějné pozice minula také domácí Žejdl.

Druhá třetina nakonec skončila dobře pro hosty. Osm vteřin před jejím koncem totiž skóroval Kousal, který převzal mezi obránci puk po Zacharčukově přihrávce a poslal ho po ledě k tyči.

Dynamo branka viditelně povzbudila, na začátku třetí části bylo lepší. Jeho nápor měl navíc úspěšné vyústění. Ve 44. minutě trefil ze vzduchu puk do sítě Blümel. Domácí si sice vzali trenérskou výzvu, rozhodčí zkoumali, zda nedošlo k nedovolenému bránění gólmanovi, ale po chvíli zásah uznali.

Zásah videa přispěl také k vyrovnání. Ve 48. minutě skóroval Eklund, ještě před pár týdny hráč Pardubic. Sudí stejně jako v prvním případě po konzultaci s kolegou u obrazovky branku uznali.

Hrátky se záznamem ani tím neskončily. Krátce po brance projel pardubickou obranou domácí Jergl, poté pokořil Kantora šikovným manévrem. Jenže brankář vykopl bruslí bránu a puk přešel brankovou čáru až těsně poté. Proto nebyl gól uznán.

Pro hosty to bylo byla dobrá zpráva. Ta ještě lepší však přišla v 52. minutě. První útok dostal do šance Mandáta, jeho první ránu Mazanec skvěle chytil, ale dorážku už nezvládl. Nakonec to byla vítězná trefa.