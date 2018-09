Byl jsem zpocený strachem, aby na mě někdo nevystřelil, řekl Konrád po vychytané nule

před 1 hodinou

Branislav Konrád dobrým výkonem pomohl Olomouci k vítězství nad Vítkovicemi 2:0. Vychytal tak svou 20. nulu v extralize.

Olomouc - Prvním čistým kontem v sezoně přispěl slovenský brankář Branislav Konrád k vítězství hokejistů Olomouce v 5. kole extraligy nad Vítkovicemi 2:0. Třicetiletý účastník únorových olympijských her v Pchjongčchangu si díky 19 úspěšným zákrokům připsal jubilejní 20. nulu v české extralize.

"Vychytané nuly moc neřeším, spíš se soustředím na vítězství, protože ty jsou nejdůležitější. Vítězství 5:4 i 1:0 jsou za stejné tři body. Ale samozřejmě nula potěší každého brankáře. Dnes mi zůstalo asi víc sil na děkovačku, při které jsem se trochu zavařil. Příště budu muset vymyslet něco jednoduššího, ať tam nejezdím jak Ester Ledecká," řekl novinářům Konrád.

V duelu trval bezbrankový stav až do 57. minuty, kdy se trefil obránce Jakub Galvas. Výsledek ještě pojistil při power play útočník Vojtěch Tomeček. "Byl to zápas, kdy my jsme hráli a oni už ke konci bránili, soustředili se na brejky a hráli na 0:0. Pro mě to byl těžký zápas především pro hlavu, protože většinou jsem se díval, jak se hraje na druhé straně," uvedl Konrád.

"Pak když nás tam zavřeli, tak jsem se necítil dobře. Jak se říká, byl jsem zpocený ze strachu, aby někdo nevystřelil. Naštěstí ještě nebyla naše pověstná zima, pak by to bylo pro mě o hodně horší," usmíval se Konrád, který byl rád, že Galvas duel zlomil na stranu Hanáků. "Každý vítězný gól je dobrý, ale byl bych radši, kdyby padl dřív a bylo to třeba 3:0 po druhé třetině."

Olomouc si podle něj tři body zasloužila. "Asi by bylo nespravedlivé, kdybychom je dnes nezískali. Dáváme málo gólů, možná zkusím dát příště nějaký gól já sám. Hráli jsme dobře, oni moc šancí neměli. Zaplaťpánbůh za tu tyčku, že se puk odrazil ven, to bych se asi zbláznil," vrátil se k situaci z úvodu utkání, kdy trefil konstrukci branky vítkovický útočník Patrik Zdráhal.

"Oni hrají také dost defenzivně, většina týmů je přehrávala, ale Patrik Bartošák je neskutečně drží a nějaký gól vždy dají," těšila Konráda cenná výhra nad Vítkovicemi.