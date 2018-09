Spoluhráči ho posílali do druhé ligy, ale Němec zopakoval kanonádu také mezi elitou

před 28 minutami

Vojtěch Němec, který přišel do Plzně z Komety, nastřílel v přípravě pět gólů do sítě Klatov. V extralize se proti Chomutovu trefil čtyřikrát, a navrch přidal jednu asistenci.

Chomutov - Pěti body za čtyři branky a jednu asistenci se podílel útočník Vojtěch Němec na vysokém vítězství hokejistů Plzně v Chomutově 9:2. Dvaatřicetiletá letní posila Indiánů z Komety Brno převedla střelecky nejpovedenější zápas v extraligové kariéře. Na pět bodů v jediném utkání dosáhl Němec v nejvyšší soutěži podruhé.

"Čtyři góly? V Klatovech jsem dal dokonce pět, ale to nevím, jestli se dá počítat, přeci jen je to druhá liga," řekl novinářům Němec, který skóroval pětkrát v přípravě na ledě Klatov při výhře 8:2. "Tehdy kluci v kabině říkali, že jsem si konečně našel soutěž, kterou můžu hrát. Teď jsem jim ukázal, že ještě nejsem starý a marný ani na extraligu," usmíval se Němec.

Dosud měl na kontě z 342 utkání v nejvyšší soutěži dva hattricky a v sezoně 2011/12 si v dresu Komety proti Vítkovicemi (8:2) připsal pět bodů za dvě branky a tři přihrávky.

V Chomutově načal střelecké představení už ve druhé minutě, ve třetí části potom dokonal hattrick a vstřelil i čtvrtou branku. Prvním gólem rychle vyrovnal těsné vedení domácích, druhý přidal ještě před koncem úvodní třetiny a hattrick završil nejméně pohledným gólem, což sám potvrdil. Využil chyby brankáře Tadeáše Dvořáka.

"Ani jsem z toho gólu neměl radost, protože jsem si hned uvědomil, co mě to bude stát. Myslím, že mi to ten gólman udělal schválně, abych zaplatil. Jinak si to nedokážu vysvětlit," kroutil hlavou Němec.

"Snažil se rozehrát hokejkou, skočilo mu to mezi nohy a já už jsem to měl hrozně jednoduché - jenom jsem doklepl puk za čáru do prázdné brány. Taková chyba, jako se stala u třetího gólu, se stane v extralize jednou za život. Z toho jsem velkou radost neměl," přiznal.

Čtvrtý gól byl o to povedenější, jelikož těsně před brankou tečoval střelu Nicholase Jonese mimo dosah Aleše Stezky, který se opět vrátil mezi tyče místo Dvořáka. "Ze čtvrtého gólu jsem měl radost, protože to byl gól, pro který jsem si šel a opravdu jsem ho dal. Pak byl ten hattrick asi oprávněný," řekl Němec.

Asistoval ještě u branky Jaroslava Kracíka na 9:1. "Už jsem si říkal, ať je konec, abychom se nevystříleli. Ještě nás čeká spousta zápasů a góly budeme potřebovat ještě jinde. Občas je zbytečné nasypat tolik gólů v jenom zápase, ale prostě to tam napadalo. Nesmíme se z toho zbláznit a musíme zůstat nohama na zemi," dodal Němec.