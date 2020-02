Boleslav vyloupila Třinec, Kladno se po další prohře potápí do bojů o udržení

Členové vlády by do budoucna mohli postoupit svůj poslanecký mandát náhradníkům, dokud by působili v ministerském kabinetu. Sněmovna tuto poslaneckou změnu ústavy, která se týká zavedení takzvaného klouzavého mandátu, v prvním kole projednávání podpořila. Novelou se budou před dalším schvalování zabývat sněmovní výbory ústavně právní a mandátový i sněmovní ústavní komise.

Ústavní novelu připravili Piráti a podepsali se pod ni také poslanci SPD, STAN a vládního hnutí ANO, které obdobnou změnu ústavy slibovalo ve volebním programu. Piráti počítali s tím, že členové vlády by po dobu svého působení v kabinetu nesměli být zároveň členy Poslanecké sněmovny. Sněmovní ústavní komise už ale navrhla tuto povinnost zmírnit a zavést ji jen jako možnost.

Proti novele měli výhrady zástupci ODS a KSČM, která ale neprosadila vrácení předlohy k dopracování. Kritikům vadilo mimo jiné to, že se novela týká pouze členů vlády z řad poslanců, nikoli z řad senátorů. Senátoři jsou ale voleni většinovým způsobem a na rozdíl od poslanců nemají náhradníky.