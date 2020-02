Ovečkin sesadí Jágra, možná i Gretzkyho. V Rusku se bojí, že mu to NHL zatrhne

Jaromír Jágr už hokejovou NHL opustil, ale fanoušci našli jiného muže, jehož pouť historickými tabulkami sledovat. Alexandra Ovečkina. Ruský bohatýr zřejmě vystoupá ještě výš. Alespoň mezi střelci.

Díky skvělé formě v novém roce předstihl v tabulce kanonýrů Davida Pastrňáka a suverénně míří za dalším 50gólovým ročníkem. Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce může Ovečkin získat už podeváté. Z toho posedmé za posledních osm let.

Nevídaná dominance. Proto stále hlasitěji zní, že kapitán Washingtonu by v gólech mohl překonat krále historického pořadí Waynea Gretzkyho.

Scénář, který by před lety mnohé rozesmál, už vidí jako reálný řada legend a komentátorů. Důvod je zřejmý. Zatímco Gretzkymu začal po třicítce střelecký prach vlhnout, Ovečkin si i ve 34 letech drží vysoký standard.

"Myslím, že Gretzky je v ohrožení," prohlásil před časem Jágr. "Záleží jen na tom, jestli se Ovečkin nevrátí do Ruska. Pokud vydrží v NHL a bude ho to bavit, tak ho překoná."

Mezitím prošedivělý Rus téměř jistě zdolá jinou metu. Stane se nejlepším evropským střelcem ve slavné soutěži. Vystřídá právě Jágra.

Momentálně má na kontě 698 branek a na českou legendu jich ztrácí 68. Což znamená, že by ji teoreticky mohl předstihnout už ke konci příští sezony, kdy mu končí smlouva.

Pak bude mít před sebou poslední dvě jména - Gordieho Howa (801 gólů) a Gretzkyho (894).

Nejlepší střelci v historii NHL Zápasy Góly Góly/záp. Wayne Gretzky 1 487 894 0,6 Gordie Howe 1 767 801 0,45 Jaromír Jágr 1 733 766 0,44 Brett Hull 1 269 741 0,58 Marcel Dionne 1 348 731 0,54 Phil Esposito 1 282 717 0,56 Mike Gartner 1 432 708 0,49 Alexandr Ovečkin 1 138 698 0,61

"Má šanci, že mě překoná," řekl rok nazpět sám Gretzky. "Je to dobrý sportovec, hraje ve skvělém klubu a má dobré spoluhráče. Není pochyb o tom, že má legitimní šanci mě předstihnout. Fandím mu… Pokud se mu to povede, potřesu mu rukou jako první."

Ale zpět k číslům. Ovečkin dává 0,61 gólu na zápas. Jinými slovy v jedné základní části vstřelí asi 50 gólů. A nijak nezpomaluje. Loni jich nasázel 51, předloni 49. Letos útočí dokonce na 60 branek. Na sesazení Gretzkyho nicméně bude potřebovat další čtyři sezony. Za předpokladu, že moc nevybočí ze svého 50gólového standardu.

Ovečkin je ale skeptický. Nebo alespoň byl před rokem a půl, kdy usoudil: "Nemyslím si, že je možné tenhle rekord překonat. Musel bych hrát do šedesáti. Jágr se o to pokusil, ale nevyšlo mu to. Hokej už není stejný jako dřív. Všechno je mnohem těžší."

Proto jsou v NHL jen tři útočníci nad 37 let. Z nich dal nejvíc branek (10) čtyřicátník Patrick Marleau.

V Ovečkinův prospěch hovoří, že ve Washingtonu má výsostné postavení. Léta nosí kapitánské céčko, vyhrál Stanley Cup. Velmi pravděpodobně dostane nabídku na prodloužení smlouvy.

Navíc skoro 40 procent gólů střílí v přesilovkách, kde nemusí zápolit s dravými mladíky v rychlosti bruslení. Stačí, když vejde do své "kanceláře" na levém kruhu a vypustí svou těžko chytatelnou střelu z první.

Washingtonu (či jinému klubu) tak může pomáhat ještě dlouho. Zatím neměl výraznější zdravotní problém, přestože často reprezentuje a vyhledává tvrdé srážky. Aby předčil Gretzkyho, nebude muset hrát do 60, jak říká. Stačí, když načerpá inspiraci od Teemu Selänneho, který po 35. narozeninách vstřelil za Anaheim 232 gólů během devíti let.

Ovečkinova jízda pochopitelně poutá velkou pozornost v Rusku, kde svého bohatýra ženou kupředu. Někteří však vyjadřují obavy, že střelecký rekord kanadské legendy není určený k překonání.

"Dá-li Bůh, Alexandr Gretzkyho dožene a překoná," sdělil deníku Sport-Express dvojnásobný olympijský vítěz Alexandr Koževnikov. "Pak bude po staletí platit, že Rus se stal nejlepším snajprem NHL. Pokud mu tedy něco takového dovolí… To už je politická otázka."